Havlíčkův Brod potřebuje překladiště odpadů, přestaví kvůli tomu sběrný dvůr

Po roce 2030 už dle rozhodnutí Sněmovny nebude snadné ukládat komunální odpad na skládky. Zároveň se už nyní soustavně a poměrně výrazně zvyšují poplatky za skládkování. Ukládání odpadů pod zem se tak městům čím dál víc prodražuje.

Tomu se chce Havlíčkův Brod bránit. Do budoucna plánuje komunální odpad odvážet do spaloven. Vedení města už jednalo se zařízením v Brně, nabídku ale dostalo i od nově vzniklé spalovny v Opatovicích nad Labem mezi Pardubicemi a Hradcem Králové.

Aby bylo možné odpady do spaloven odvážet, právě k tomu technické služby, jež svoz odpadů v Brodě zajišťují, potřebují překladiště.

„V překladišti bude směsný komunální odpad a objemný odpad soustředěn, rozdrcen, po zmenšení objemu lisováním přechodně uskladněn a po navršení potřebné kapacity odvezen do spalovny,“ popsala Jana Deveci z oddělení řízení projektů havlíčkobrodského městského úřadu.

Kvůli navazujícím provozům areál přestaví

Vedení města si nechalo zpracovat studii, co všechno by bylo nutné v areálu vybudovat a jak ho přestavět. „Objevily se však další související a navazující věci, že jsme se rozhodli areál, který nikdy od svého vzniku nebyl rekonstruován, kompletně přestavět,“ konstatoval místostarosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Základem má být nová kanalizace a odvodnění veškerých ploch, které už neodpovídá současným požadavkům a předpisům pro nakládání s odpady. Pracovníci technických služeb potřebují nové zázemí včetně šaten a umýváren.

Jinak koncipována by měla být váha, ale třeba i dílny či garáže pro autobusy městské hromadné dopravy. Celý areál by měl dostat nové povrchy i oplocení výrazně ho oddělující od sousední zahrádkářské kolonie.

„Bude to obrovská záležitost a opravdu mimořádná investice, která může přesáhnout částku sto milionů korun. Právě kvůli financování bude rozdělena na několik etap. Budovat budeme tu část, která bude zrovna nejvíce potřeba a na kterou získáme dotaci,“ nastínil Stejskal.

Každý týden má odjíždět asi deset kamionů

Stěžejní bude zcela nové překladiště odpadu, které ve sběrném dvoře dosud není. Komunální odpad se tu bude dále třídit, lisovat a překládat do uzavřených kontejnerů a na kamiony. Těch by do spalovny mělo odjíždět přibližně kolem deseti každý týden.

Odpad se bude překládat na zastřešené ploše zhruba uprostřed areálu. Využít by se k tomu měl svažitý terén. Z kukavozů se bude odpad sypat přímo na linku, kde se bude dále třídit a lisovat. Pak se uloží do přepravních kontejnerů. Neměl by se v areálu hromadit dlouho, podle Stejskala maximálně den.

„Předpokládaný objem shromážděného odpadu je přes 24 tisíc tun za rok,“ poznamenala Jana Deveci.

Podle Zbyňka Stejskala je kapacita cíleně naddimenzovaná. „Možnost svozu a překládání odpadu tu chceme nabídnout i okolním obcím. Ty rovněž budou odpady muset řešit a pro Brod by to byl vítaný příjem,“ konstatoval místostarosta.

Kdy se začne stavět, závisí i na dotacích

Projekt počítá s tím, že by do budoucna, až bude hotová přeložka severozápadního obchvatu s mostem nad údolím Cihlářského potoka, těžké vozy vyjížděly rovnou na obchvat. Odpadly by tak nynější cesty kukavozů na skládku i později kamionů do spalovny skrz město.

Kdy se do samotné stavby město pustí, však není v tuto chvíli jasné. Momentálně se zpracovává projektová dokumentace. Její vypracování by mělo přijít na téměř čtvrt milionu, sto tisíc z toho hradí dotace od Kraje Vysočina. Projekt má být hotov do konce letošního roku.

„Dotáhneme záležitost ke stavebnímu povolení a dále bude záležet na zastupitelích, do jaké části se budou chtít pustit. Předpokládám, že překladiště bude nejdříve, později přijdou na řadu další etapy přestavby sběrného dvora. Bude to zřejmě podle toho, kdy na co bude vypsán dotační titul a co budeme v tu chvíli nejvíce potřebovat,“ vzkázal Stejskal s tím, že vybudování zcela nového areálu technických služeb by mělo být otázkou přibližně pěti let.