Přijďte, vlastně nechoďte. Na Vysočině vázne zásobování praktiků vakcínou

Pro ordinace praktických lékařů to znamená problém. Budou ve skluzu. Měli totiž už na pátek pozvané první klienty a někteří z lékařů chtěli očkovat dokonce i o víkendu.

„Popravdě jsem z toho už poněkud otrávený. Na pátek jsme objednali prvních deset lidí. Když vakcína nepřišla během dopoledne, museli jsme klienty obvolat, aby nechodili. Věřil jsem, že by vakcínu mohli přivézt odpoledne. Před polednem pak přišla stručná zpráva, že distributor rozvoz přesouvá na pondělí,“ informoval v pátek lékař Jaroslav Havlíček.

Na neděli měl dokonce naplánované očkování všech klientů třešťského domu s pečovatelskou službou. „Teď tam musím jít a těm babičkám a dědečkům, kteří tam bydlí, vysvětlit, proč je nemůžeme naočkovat,“ popisoval komplikace.

Padesát procent do ordinací

Vakcína k praktikům na Vysočině nedorazila navzdory příslibu ani v pondělí.



„Dnes ráno jsem měl telefonát se zástupkyní distribuční firmy, která mi oznámila, že očkovací látku nám zavezou v průběhu tří dnů. Představa, že půjdu opět do Domova s pečovatelskou službou a budu jim opět říkat, že očkování zase neklapne, byla více než nepříjemná. Po konzultaci s krajským koordinátorem očkování se mi nakonec podařilo sehnat v lékárně vzdálené padesát kilometrů sto dávek vakcíny AstraZeneca. Vakcíny jsem dovezl, mám už naočkovaných prvních pět lidí a dnes odpoledne začneme konečně očkovat Dům s pečovatelskou službou,“ popsal aktuální situaci praktický lékař Jaroslav Havlíček.



Očkování v ordinacích praktiků, avizované ministerstvem zdravotnictví od 1. března, má už několik dní zpoždění. Podle krajského koordinátora očkování se v minulých dnech musely vyřešit hlavně technické problémy s registrací.

Podle hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka (ODS) mělo být v pátek rozvezeno 1 100 dávek vakcín do prvních jedenácti ordinací, které si ke dni objednávky vakcíny zaregistrovaly alespoň 100 pacientů k očkování. „Seznam takto připravených ordinací obdržel Kraj Vysočina od Centrálního řídícího týmu ministerstva zdravotnictví,“ pověděl hejtman.

Z budoucích dodávek vakcín AstraZeneca, která je vhodná pro aplikaci mimo očkovací centra, je kraj připraven nasměrovat do ordinací praktických lékařů minimálně 50 procent. Státem pověřený distributor bude dodávat vakcínu zatím vždy po jednom balení na ordinaci. Balení obsahuje 100 dávek vakcíny. Zbývající část vakcín poslouží v příštích týdnech pro očkování pedagogů a nepedagogických pracovníků.

Podle praktického lékaře Jaroslava Havlíčka je o očkování mezi veřejností obrovský zájem. „V pořadníku máme na 280 lidí,“ uvedl.

Praktici mohou očkovat pouze své registrované pacienty, ale v podstatě každý den musí odmítat ty, kteří by chtěli naočkovat, ale nejsou u nich registrovaní.



„Takových žádostí je opravdu mnoho. Bohužel jsou tito lidé docela nepříjemní až hrubě vulgární, když je musíme odmítnout. Ale do centrálního systému se dostaneme pouze pro naše registrované klienty,“ vysvětlil Havlíček.

Otevření velkokapacitních center

Lékař bude očkovat i starší 70 let a lidi, kteří mají závažné zdravotní problémy. „Chceme začít od nejstarších pacientů. Jedni z prvních budou klienti domova s pečovatelskou službou. Do seznamu zařadíme i pacienty, kteří mají závažné onkologické onemocnění nebo jsou po operaci srdce a podobně,“ dodal Jaroslav Havlíček.

Očkování proti onemocnění covid-19 na Vysočině prozatím probíhá v očkovacích centrech krajských nemocnic, postupně jsou uváděna do provozu další očkovací centra v soukromých zdravotnických zařízeních, která splnila podmínky ministerstva zdravotnictví, nyní například na poliklinikách v Třešti a Telči.

Kraj Vysočina by chtěl podle hejtmana Vítězslava Schreka urychlit také otevření velkokapacitních očkovacích center. Jako první začalo fungovat to v kulturním domě Máj v Pelhřimově. Otevření dalších, například toho v Jihlavě, je zatím plánováno na 15. března. „Ale zvažujeme, že to uspíšíme,“ řekl vysočinský hejtman.