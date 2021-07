Vzít čápata, nebo čekat na rodiče? Ochránci stáli před těžkým rozhodnutím

Pracovníci záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Pavlově u Ledče nad Sázavou přijímali od pondělí jeden telefonát za druhým, že jsou čápata na hnízdě sama a nikdo je nekrmí. Lidé se obávali, že čtveřice mladých čápů uhyne hlady.



Háček byl v tom, že mláďata už jsou velká, trénují létání metr nad komínem a do vylétnutí z hnízda jim na začátku týdne chybělo jen několik dní.

„Pokud bychom zasáhli a zajistili spolu s hasiči plošinu, s největší pravděpodobností by se čápata lekla a ve stresu vyskočila z hnízda. A protože ještě neuměla pořádně létat, zabila by se pádem z dvacetimetrového komína,“ vysvětlil ředitel stanice Zbyšek Karafiát.

Pro profesionály ze záchranné stanice tak šlo o vážné rozhodnutí, které mohlo skončit úhynem mláďat. Přestože podle ředitele stanice místní obyvatelé v dobré víře situaci sledovali a tvrdili, že do hnízda se ani druhý z rodičů s krmením nevrací, bylo třeba situaci prověřit. Hrálo se však také o čas. Pokud by čápata vyhladověla moc, skutečně by uhynout mohla.

„Od pondělí jsme průběžně hnízdo sledovali a takříkajíc za pět minut dvanáct, ve středu pozdě odpoledne, jsme s kolegy zaznamenali přílet dospělého čápa s krmením,“ popsal Karafiát.

Záchranáři i místní lidé si oddechli. Nebylo nutné zasáhnout a riskovat, že čápata ve stresu z hnízda vyskočí a zabijí se.

Emoce vedou k nepříjemným důsledkům

Pracovníci záchranné stanice se rozhodli, že samci s krmením čtyř mláďat pomohou. Ví, na jaká místa samec chodí lovit ryby, a proto mu v těchto místech vytvořili hromádky s potravou. „Teď čekáme, zda na nabídku námi nabízených ryb zareaguje a využije ji,“ podotkl Karafiát.

Podle něj je na tomto případě vidět, že je třeba podobné situace řešit s chladnou hlavou „Sledování čapích hnízd je dnes velmi populární, okamžité emoce a laický přístup však mohou vést k nepříjemným důsledkům,“ upozornil.



Letošní sezona je pro pracovníky záchranné stanice v Pavlově náročná. Denně pracovníci najezdí stovky kilometrů, kdy přeberou mnohdy i více než desítku živočichů a mláďat. Za poslední tři týdny v Pavlově přijali přibližně 150 zvířat v nouzi. Za letošek to je již bezmála 650 živočichů.

„Aktuálně bychom bez pomoci dobrovolníků, studentů a ochoty nálezců podobné počty zvládali jen velmi těžko,“ dodal Karafiát.

V záchranné stanici se o zvířata průběžně starají, léčí, mláďata vykrmí, podpoří v růstu a následně je ve vhodném čase vrací zpět do volné přírody.