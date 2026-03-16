Plochy s pyrotechnickou zátěží – především se znehodnocenou či nevybuchlou municí – byly v trase obchvatu identifikovány při takzvaném předstihovém archeologickém výzkumu v letech 2024 až 2025. „Nálezy souvisí s pohybem německé a sovětské armády v okolí Pelhřimova v květnu 1945,“ sdělil Kratina.
Okraj nynějšího areálu zemědělské farmy Agrospol v pelhřimovské části Starý Pelhřimov byl v květnu 1945 využit jako místo ukládání a likvidace vojenské munice v souvislosti s ústupem německých jednotek a odzbrojováním zajatců.
„Nejrozsáhlejší nález byl při rozšiřování areálu farmy v roce 2012, kdy bylo objeveno více než 50 kusů dělostřelecké munice a také ruční granáty a rozbušky. Při archeologickém výzkumu v roce 2024 byly vyzvednuty náboje různých ráží a fragmenty vybuchlé dělostřelecké munice,“ upřesnil Kratina.
V lokalitě byla již předtím nalezena také kilogramová trhavá nálož. „Prostor bude před zahájením výstavby obchvatu sanován a zbaven pyrotechnické zátěže specializovanou firmou,“ pověděl Kratina.
Dodal, že prostor v okolí silnice z Pelhřimova na Čížkov ve směru na Tábor je častým cílem amatérských hledačů s detektory kovů. „Tyto hledače pokladů je potřeba upozornit na nebezpečí nevybuchlé munice. Archeologové by zároveň uvítali spolupráci při dokumentaci jejich starších nálezů souvisejících s událostmi na konci druhé světové války,“ dodal Kratina.
Nálezy munice nejsou stopami šarvátek
Předběžným průzkumem dotčeného pásma v trase obchvatu se zabýval archeolog Petr Duffek z brněnského ústavu Archaia. „Nálezy munice jsou stopami ústupů německých vojsk. I když se v Pelhřimově a okolí na konci války střílelo, například na nádraží a známé jsou masakry v nedalekých Leskovicích či Lejčkově, tak tyto konkrétní nálezy munice nejsou stopami šarvátek,“ řekl Duffek.
Badatelé vědí o pamětníkovi, který si na likvidaci munice na konci války na nynějším severozápadním okraji Pelhřimova vzpomíná. „Pamatuje si, že za nimi ve Starém Pelhřimově přišli vojáci a řekli jim, ať si otevřou okna, a pak tam na několikrát tu munici odbouchli. Bylo to místo, kde sovětští vojáci likvidovali munici, o kterou obrali prchající německé kolony. Ale nachází se tam i munice sovětská,“ dodal Duffek s tím, že silniční tah z Pelhřimova na západ byl jedním z těch, který Němci intenzivně na konci války využívali, aby se jim podařilo dostat do amerického zajetí.
Archeologický průzkum v trase obchvatu Pelhřimova by podle Duffka mohl dát odpovědi i na otázky starší historie. Tou je šarvátka z třicetileté války, známá jako bitva u Pelhřimova. Střet se odehrál 18. října 1618, kdy se u Pelhřimova utkaly císařské oddíly generála Jindřicha Duvala Dampierra a jednotky českých stavů pod velením Jindřicha Matyáše Thurna.
Císařskému vojsku opevněnému v Pelhřimově docházely potraviny, a tak se několik set jeho jezdců vypravilo k jednomu z blízkých chovných rybníků, aby jej vypustilo a vylovilo z něj ryby. Stavovské vojsko však císařské ve volném terénu napadlo a ti se museli stáhnout do Pelhřimova. „Víme, že ta bitva byla, ale průzkum by mohl naznačit, kde přesně byla,“ řekl Duffek.
Obchvat Starý Pelhřimov navždy oddělí
Stavba obchvatu Pelhřimova se chystá už dvě desetiletí. Nově byl do investice přidán i obchvat zmíněného Starého Pelhřimova, jinak ale zůstal záměr podle starosta města Ladislava Meda prakticky nezměněn. „Za tu dobu dvaceti let došlo jistě k určitému posunu mínění, takže by nějaké úpravy asi byly vhodné. Jenže by to bylo tak složité na přeprojektování, že se dělá původní, dvacet let stará verze,“ hodnotí Med.
Podle starosty by dnešní optikou byl obchvat vhodnější až za Starým Pelhřimovem, aby osadu neoddělil od „mateřského“ Pelhřimova. „Dnes by obchvat lidé určitě chtěli posunout dál od města. Pelhřimov se rozrůstá a v budoucnu bude těžko docházet k propojení Pelhřimova se Starým Pelhřimovem, obchvat je navždy oddělí,“ míní Med.
Jedním z kritických bodů stávajícího obchvatu je jeho napojení na starou výpadovku na Humpolec nad Radětínským rybníkem, kde se řidičům v rychlém úseku obchvatu na něj špatně vjíždí pro směr na Jindřichův Hradec. „Uvidíme, jak se frekvence dopravy na křižovatce po zprovoznění nové části obchvatu změní, snad se to zlepší,“ řekl Med s tím, že město by chtělo okolí křižovatky nechat osvětlit.