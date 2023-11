Brod zná termín otevření obchvatu. Bude to historický moment, říká radnice

Masarykova ulice zůstane státní, kvůli Dukovanům Kdo by čekal, že po zprovoznění jihovýchodního obchvatu se ŘSD bude chtít Masarykovy ulice zbavit a převést ji do správy města či kraje, pletl by se. Současný hlavní průtah Brodem zůstane i nadále státní. A čekají ho podstatné změny. Vše kvůli dostavbě dukovanské jaderné elektrárny. „Průtah I/38 zůstane v gesci ŘSD nejméně do průjezdu všech nadrozměrných komponent pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Budeme zajišťovat jak letní, tak zimní údržbu,“ oznámil mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina Jiří Veselý. Správce silniční sítě podobu rekonstrukce připravuje. Dosud není znám přesný rozsah ani termíny. Nepůjde však o nic malého. Podle dostupných informací by se mělo jednat o kompletní opravu celého průtahu včetně stavby nového mostu přes řeku Sázavu u Billy. „Měl by být zcela zbourán a postaven v podstatě znovu. Nutné bude vybudovat i nové pilíře,“ naznačil místostarosta Libor Honzárek. Nový most by měl mít mnohem vyšší nosnost, aby unesl nadměrné náklady komponent do Dukovan. Projíždět by tudy měly zhruba v letech 2030 až 2035. Ačkoliv už bude dávno v provozu obchvat, tyto transporty pojedou po dnešní silnici 38 přes město. A dokonce mají kličkovat mezi domy. Počítá se totiž s tím, že na hlavní světelné křižovatce u hotelu Slunce odbočí na kruhový objezd a na starou Jihlavskou ulici. „Tam bude vytvořen provizorní železniční přejezd přes trať, který tu i kdysi býval. Je to kvůli tomu, že by se transport nevešel pod viadukt v Lidické ulici, a ten posouvat kvůli hlavní železniční trati nelze,“ přiblížil Honzárek.