Projektant našel pro jihozápadní obchvat Brodu pátou variantu, Lípa ji odmítá

Varianty JZ obchvatu Brodu Varianta 1: Od kruhového objezdu u Selské jizby na silnici 38 vede ke Šmolovům. Pod průmyslovou zónou vznikající na severu místní části obchvat ukončí kruhový objezd, z něhož se pojede stávající silnicí 34. Doprava by pak proudila přes Šmolovy stejně jako dnes. Varianta 2: Od Selské jizby by silnice vedla ve stejné linii jako ve variantě 1. Obchvat by pak dále překřížil současnou silnici 34 mezi Šmolovami a Občinami. Lipku a Šmolovy by obkroužil ze západu asi sto metrů od zástavby. Na stávající silnici se napojí před Michalovicemi. Varianta 3: Prakticky totožná jako varianta 2. Obkroužení Lipky a Šmolov by šlo ještě o pár desítek metrů dál od zástavby. Varianta 4: Od Selské jizby by obchvat mířil na Michalovice. Na stávající silnici by se napojil kruhovým objezdem těsně před touto obcí. Šmolovům by se úplně vyhnul, ale zase by prošel katastry Lípy a Michalovic. Zahrnoval by delší most. Varianta 5: Vede v tendencích varianty 4, jen o kousek dál od Šmolov. Dlouhý most nahrazuje dvěma kratšími. Místo kruhového objezdu navrhuje mimoúrovňovou křižovatku na křížení se silnicí třetí třídy na Lípu.