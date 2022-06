Ať bývalou obchodní akademii v Brodě koupí Charita, přejí si zastupitelé

Oblastní charita za více než sto let starou a posledních bezmála třináct let opuštěnou budovu nabídla 11,2 milionu korun. V soutěži, kde jedenáctimilionová nabídka měla být minimem, to bylo nejvíce. Výběrové komisi složené ze zástupců všech politických stran a uskupení i zastupitelům se rovněž líbilo budoucí využití.

„Jsme největší poskytovatel sociálních služeb v celém okrese, nabízíme jich široké spektrum. V Brodě však sídlíme v několika pronajatých prostorách. Potýkáme se s nedostatkem místa, chybí nám zázemí. Do bývalé obchodní akademie nastěhujeme komplet všechny naše služby. Klienti najdou pod jednou střechou zázemí pro terénní služby, vedení organizace i třeba půjčovnu kompenzačních pomůcek,“ představila už dříve ředitelka Charity Simona Tomanová.

Právě na popud Oblastní charity zastupitelé v dubnu záměr prodeje budovy schválili. A to i přesto, že vedení města připravovalo jiný projekt. Bývalou školu chtělo využívat i nadále pro školské účely. Mělo v ní vzniknout detašované pracoviště sousední Základní školy Štáflova s novými učebnami i zázemím.

Do vyhlášené soutěže se vedle Charity přihlásili ještě další dva zájemci. Jedním z nich byla společnost z Prahy, ta však nesplnila zadávací podmínky. „Další nabídka fyzické osoby byla nižší než v případě Charity,“ doplnil starosta Jan Tecl (ODS).

Jak dodal, rada města nyní bude s Charitou jednat o naplnění dalších podmínek prodeje. Jednou z těch zásadních je poskytnutí projektu rekonstrukce osiřelé budovy vedení města do konce letošního roku. Jestliže bude radnice spokojena, zřejmě nic nebude bránit schválení kupní smlouvy. K tomu by mělo dojít v únoru.

„Samozřejmě, budou volby, bude složeno nové zastupitelstvo a to může mít zcela jiný názor. Pokud ale Charitu necháme do konce roku vypracovat projekt, považoval bych za minimálně značně neseriózní, pokud by nové zastupitelstvo smlouvu v únoru neschválilo,“ podotkl Tecl.

Na poslední chvíli odlišný názor

Není tajemstvím, že část vedení města i zastupitelů má na prodej obchodní akademie zcela odlišný názor. Ten prezentovali ve velkém v dubnu, když se schvaloval záměr prodeje. Své si ale řekli i na jednání zastupitelů.

„Nemám vůbec nic proti Charitě. Vadí mi ale ztráta historické budovy, která po 110 let byla v majetku města a vždy sloužila pro školské účely. Její využití pro základní školu by bylo to nejlepší pro občany města,“ konstatoval například brodský místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Zmínil přitom i připravený projekt, na němž vedení města měsíce pracovalo, do něhož investovalo a který už městskou kasu přišel na určité výdaje. Mělo se začít projektovat. „Doslova pár hodin před podpisem smlouvy se objevil odlišný názor,“ podotkl Honzárek.

„Otočili jsme se na pětníku,“ souhlasil s místostarostou Jan Schwarz (Broďáci). „Přitom názor obyvatel byl v různých diskusích a anketách jednoznačný, chtěli i nadále budovu využívat pro školství,“ pravil a požádal o přehodnocení záměru. Zůstal ale v menšině.

Město nebylo s budovou schopno nic udělat

Že změnil názor, přiznal například komunista Milan Plodík. „Byl jsem pro školské účely. Ale budova chátrá už přes deset let a město do této chvíle nebylo schopno to změnit. Nyní se snad našel někdo, kdo toho schopný bude,“ řekl s tím, že město naopak peníze ušetří.

Podobně hovořil i Pirát Jan Kerber. „Do škol jsou investice naplánované. Projektem Charity se sociální služby ve městě dostanou na špičkovou úroveň. Nebudeme do nich muset řadu let významně investovat,“ vysvětloval kolegům.

„Sociální potřebnost zvítězila nad potřebou škol,“ jednoduše nakonec zhodnotil Vladimír Frič (KSČM).

Podle Magdaleny Chvílové Weberové (KDU-ČSL) nebude budova pod hlavičkou Charity sloužit jen starším lidem. I nadále ji budou moci využívat i mladí a lidé ve středních letech.

„Bude nabízet služby pro občany od nuly do devětadevadesáti let,“ zdůraznila s tím, že mladším ročníkům bude určena třeba raná péče, nízkoprahové centrum nebo asistenční služby.

Zájemci v minulosti byli, ale nevyhovovali

Budova na rohu ulic U Trojice a Boženy Němcové na okraji centra města i parku Budoucnost je prázdná od poloviny roku 2009. Obchodní akademie se tehdy sloučila s hotelovou školou a odstěhovala se do jejího areálu na Žižkově.

Město se snažilo hledat pro uvolněnou budovu využití. Dlouhodobý pronájem ani pozdější prodej se však nezdařily, nenašel se zájemce, který by představám radnice vyhovoval. Objevily se i nápady ze školy vytvořit byty, muzeum, krajskou knihovnu či domov pro seniory.

Většina záměrů ztroskotala na příliš vysokých nákladech na přestavbu, hovořilo se o částkách přes 80 milionů korun. Charita chce tyto výdaje řešit s pomocí dotací z regionálního operačního programu. „V sociální oblasti budou vypisovány nové výzvy,“ naznačila Tomanová, kudy se bude Charita ubírat.