Přišel o jaro, podzim nepřežil. V Jihlavě končí jediný včelařský obchod

„Ukončení provozu bylo v plánu. Přece jenom strávit třicet let za pultem, věčně na nohou, to nejde dělat do nekonečna. Zájemci o převzetí sice byli, ale nakonec to všichni vzdali. Není to zdaleka tak snadné, jak se může zdát, navíc dnes je doba v tomto směru nejistá,“ vylíčil bývalý provozovatel rodinného podniku Dušan Straňák.

Dodal také, že v rozhodnutí jej utvrdila i pandemie koronaviru, jež v první vlně udeřila letos na jaře, a protiepidemiologická opatření pak uzavřela většinu malých prodejen. A to zrovna v období, kdy mají včelaři nejvíc práce a do obchodu přicházeli pro zboží i radu.

„Ne všechno se dá vyřešit po telefonu nebo přes internet. Osobní kontakt je v některých případech nenahraditelný,“ domnívá se Straňák.

V jeho prodejně byly ke koupi nejen včelařské potřeby a med, propolis, pyl, mateří kašička a další včelí produkty, ale probíhala tam třeba i výměna vosku za mezistěny. A to se online řešit nedá.

S některými návštěvníky obchodu si Dušan Straňák, jenž působí i jako jednatel jihlavské základní organizace Českého svazu včelařů, vytvořil za dlouhá léta přátelský vztah a svojí radou přispěl i nejednomu začínajícímu včelaři.

Jeho zákazníci teď musí mířit jinam. Prodejny včelařských potřeb jsou například v Havlíčkově Brodě či Třebíči.