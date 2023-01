Nákupní centrum ve Ždírci má zpoždění, developer projekt kvůli ceně prodal

„Bohužel to dopadlo úplně jinak, než jsme si původně představovali. Souvisí to se současnou ekonomickou situací, jež je zvláště pro menší developery, kteří nedisponují vysokým cash flow, velice nepříjemná,“ uvedl Petr Ošlejšek, jednatel developerské společnosti Nimiru.

Nákupní centrum mělo stát na příjezdu do Ždírce od Havlíčkova Brodu. Nimiru za tímto účelem odkoupila pozemky mezi čerpací stanicí, kruhovým objezdem a výpadovkou na Chotěboř. V minulosti na nich stával autobazar.

Základem nákupního centra měla být prodejna řetězce Penny Market. K ní měly přibýt i další čtyři menší prodejny. Smlouvy měla developerská společnost uzavřeny například s řetězci Pepco či Super ZOO. Součástí projektu bylo i parkoviště pro 110 aut.

Nimiru sehnala veškerá potřebná povolení a už před rokem a půl začala shánět zhotovitele, jenž by celý park postavil. Během výběrového řízení se však začaly představy investora hroutit. Ukázalo se, že skloubit všechny požadavky projektu s představami o ceně stavby bude nemožné.

„Nejlevnější nabídka se vyšplhala na sedmnáct procent nad úroveň přislíbeného úvěru,“ konstatoval Petr Ošlejšek.

Vyjednávání o výši nájmu nikam nevedla

Developer začal s vyjednáváním o výši již dohodnutého nájmu i o změně parametrů bankovního úvěru. Ani v jednom případě však neuspěl. V době rostoucích nákladů za energie nechtěli obchodníci na zvýšení nájmu přistoupit.

A vyjednat si vyšší úvěr bylo až příliš rizikové. „Stoupala úroková sazba. Mohli jsme stavět hned, pokud bychom přistoupili na pětadvacetiletý úvěr s vysokým úrokem. To bylo ale až příliš riskantní,“ vysvětlil Ošlejšek.

Nimiru proto celý záměr přehodnotila a za těchto podmínek zastavila. Nabídla ho k prodeji včetně pozemků třetí straně, která by byla případně finančně silnější. Najít kupce se podařilo. Stala se jím dceřiná firma Penny Marketu, jež pro řetězec zajišťuje přípravu nových prodejen.

„Vše, co jsme k záměru měli, jsme Penny Marketu prodali. Ten si bude stavět nákupní centrum ve své režii. Projekt si případně poupraví dle svého. Například my jsme navrhovali klasickou zděnou stavbu, Penny zvažuje dřevostavbu,“ podotkl Petr Ošlejšek.

Město čeká zvýšení konkurence a nové zboží

Pro vedení více než třítisícového města je nákupní centrum už dlouho toužebně očekávané. Ve Ždírci jsou zatím jen dvě samoobsluhy. Na náměstí má zrekonstruovanou prodejnu COOP, u výpadovky na Havlíčkův Brod jen přes silnici naproti budoucímu Penny Marketu už roky stojí Albert.

„Dva obchody na město, do něhož další stovky lidí dojíždějí za prací, opravdu nejsou moc. Slibujeme si, že třetí přinese větší konkurenci, která se odrazí v cenách, a rovněž se rozšíří nabídka o nové zboží,“ konstatoval starosta Ždírce Bohumír Nikl.

Vítané pro nakupující budou i menší specializované obchody, jež budou součástí areálu. Až dosud, co obyvatelé města nesehnali ve dvou stávajících obchodech a pár menších krámcích, pro to museli mimo Ždírec.

„Základní potraviny i potřeby se u nás sehnat dají. I větší nákup lze v Albertu zvládnout. Mnoho lidí ale jezdí do obchodů do Chotěboře a hlavně do Havlíčkova Brodu,“ zmínil starosta města, která od Ždírce leží deset a dvaadvacet kilometrů daleko.

Obchodní dům Tesco v Brodě nevyrostl

Společnost Nimiru není na Havlíčkobrodsku, potažmo přímo ve Ždírci nad Doubravou, neznámá. Byla to právě ona, kdo do městečka pod Železnými horami přivedl řetězec Albert a postavil mu prodejnu.

Možná ještě známější je Nimiru díky své letité snaze vybudovat v severní části Havlíčkova Brodu obchodní dům Tesco. Z nápadu nebylo tehdejší vedení radnice nadšené, těsně před zahájením stavby v roce 2011 pak developerovi sebrala vyhlédnutý pozemek z ničeho nic se objevivší restituentka. Z projektu nakonec úplně sešlo.

Penny Market nedávno na Havlíčkobrodsku síť svých prodejen rozšířil. V prosinci otevřel nově postavený obchodní dům na okraji Přibyslavi. Ani zde to nebylo úplně hladké. Části obyvatel se nelíbilo jeho umístění v těsném sousedství hřbitova. Řetězec pak musel původní projekt drobně upravit.