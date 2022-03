Školu léta nikdo nechtěl. Když Brod připravil projekt, hlásí se Charita

„Připadáme si trochu jako hlupáci. Veřejně jsme prezentovali, že v obchodní akademii vybudujeme nové učebny a že bude dál sloužit vzdělávání. Začali jsme dělat dopadovou studii a počítat náklady. Ale ozvala se Charita, že by budovu koupila,“ řekl brodský místostarosta Zbyněk Stejskal.

Zastupitelé nyní nevědí, co si počít. Na jedné straně už se vrhli do příprav nákladného projektu, který takřka všichni zastupitelé bez ohledu na politickou příslušnost podporují. Nepočítali s tím, že ještě někdo o sto let starou budovu, která už roky leží ladem, projeví zájem.

„Popravdě, teď nevíme, co s tím. Zároveň nás velice tlačí čas. Našli jsme dotační titul, z něhož bychom na rekonstrukci školní budovy pro potřeby vzdělávacího centra mohli čerpat, ale musíme stihnout podat žádost. Na dubnovém jednání zastupitelstva to musíme rozseknout,“ uvědomuje si Stejskal.

V těchto dnech se tak na radnici rozebíhá kolotoč jednání, schůzí a porad. Vedení města už nechalo budovu ocenit, na základě posudku stanoví případnou prodejní cenu. Zastupitele – či alespoň zástupce jednotlivých stran a hnutí – bude čekat mimořádné jednání, na němž by měli probrat všechny plusy a minusy obou variant.

Se vznikem vzdělávacího centra se už počítalo. V bývalé akademii podle tohoto plánu měly vzniknout nové učebny pro cizí jazyky, digitální technologie i přírodní vědy a polytechnické vzdělávání. K tomu mělo přibýt patřičné zázemí.

Nově vytvořené prostory měly připadnout do správy sousední Základní škole Štáflova, bývalá obchodní akademie se měla stát jejím detašovaným pracovištěm. A část prostor měla získat i městská základní umělecká škola.

Jenže pro město by to znamenalo obrovské výdaje. Náklady na rekonstrukci budovy dosud nejsou zcela propočítané, odhady se ale šplhají do vyšších desítek milionů korun. Dotace by byla podmínkou, k ní by město muselo přidat svůj díl. Řádově miliony korun každý rok by pak městskou kasu stál provoz budovy.

Všechno pod jednou střechou

Oproti tomu prodej obchodní akademie by radnici nic nestál, naopak by ještě vydělala. „V tom případě bychom budovu prodávali tak, jak v současné době stojí. Její rekonstrukce a případná přestavba by už pak byla věcí nového majitele,“ zdůraznil Zbyněk Stejskal. Odpadly by také výdaje na provoz zařízení.

Jak vysvětluje ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Simona Tomanová, budova by se její organizaci velmi hodila. „Jsme největší poskytovatel sociálních služeb v celém okrese, nabízíme jich široké spektrum. V Brodě však sídlíme v několika pronajatých prostorách různě po městě. Potýkáme se s nedostatkem místa, chybí nám zázemí,“ říká ředitelka. Plánuje, že by se do bývalé obchodní akademie nastěhovaly komplet všechny služby, jež Charita nabízí.

Vše by klienti našli pod jednou střechou, včetně zázemí pro terénní služby, vedení organizace i třeba půjčovnu kompenzačních pomůcek. Podle Tomanové by Charita využila celou budovu. „Navíc je na ideálním místě. Je v centru města, přitom v klidové zóně hned u parku. A je v sousedství fary, s níž velice úzce spolupracujeme,“ vyzdvihuje ředitelka. Dodává, že o podání nabídky uvažovali s kolegy už delší dobu. Nyní se s představami vedení města sešli víceméně náhodou.

„S výdaji na koupi budovy a následnou rekonstrukci počítáme. Mohli bychom dosáhnout na dotaci z evropských fondů. Představujeme si, že by nemovitost mohla být opravena tak, aby odpovídala našim potřebám, do čtyř let,“ podotkla Simona Tomanová.

„Škola nové prostory potřebuje, služby Charity jsou nenahraditelné. Každý záměr má svá pro a proti. Je možné, že nakonec bude záležet na osobním postoji každého zastupitele a na tom, jak zváží potřeby města a ekonomickou zátěž,“ dodal místostarosta Stejskal.

„Co vím, někteří zastupitelé se kloní k prodeji, jiní chtějí pavilon přebudovat ve prospěch školství, mnoho kolegů váhá. Já osobně se momentálně kloním o něco více k tomu nechat běžet stávající projekt pro potřeby základní školy. Ale budu pozorně poslouchat všechny argumenty,“ svěřil se místostarosta Libor Honzárek.

Dřív hledali zájemce marně

Výuka v budově obchodní akademie skončila v roce 2010 poté, co se střední škola sloučila s hotelovou školou a odstěhovala se do areálu na Žižkově.

Radnice se od té doby pro budovu snaží najít využití. Hned ve stejném roce ji sice pronajala společnosti Futurum Regnum, která rovněž chtěla zřídit vzdělávací centrum. Jenže se jí projekt uskutečnit nepodařilo. Během dvou let budovu poničila a odcházela s dluhy. Spor města se společností řešil soud.

Najít zájemce se nepodařilo ani v následujících letech. Pokud už se nějaký objevil, nabídl příliš nízkou cenu, kterou zastupitelé neakceptovali. Po pár letech byla budova z nabídky stažena úplně.

V roce 2016 nechalo město zbourat novou přístavbu, zůstala pouze historická budova. Postupně se objevovaly nápady využít ji pro azylové centrum, soukromou základní školu, byty i muzeum. Nic z toho ovšem nevyšlo. Na projektu vybudovat vzdělávací centrum pro Základní školu Štáflova začala radnice pracovat v loňském roce.