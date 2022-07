Nové muzeum nabízí průřez historií hasičů, exponáty už není kam dávat

Ve třech místnostech, kde dřív sídlila novoměstská městská policie, začalo fungovat Novoměstské hasičské muzeum. Zájemci v něm najdou průřez hasičskou historií, s níž se seznámí prostřednictvím hasičského vybavení i fotografií a dokumentů.

Brány muzea se návštěvníkům poprvé otevřely 3. června v rámci muzejní noci. Akce přilákala kolem tří stovek lidí a dalších 120 zvědavců dorazilo o dva týdny později u příležitosti slavností Nova Civitas.

„Zájem nás mile překvapil, ale musíme upozornit, že muzeum stále není hotové. Pořád na něm pracujeme, přibývají exponáty a děláme i úpravy samotných prostor,“ popsal Ondřej Novák, velitel SDH Nové Město na Moravě a jeden ze sběratelů, jejichž exponáty tvoří základ muzea.

Zbývajícími nadšenci jsou jeho bratr Pavel, dále pak František Košík a Slavomír Mokrý. Některé vystavené předměty jsou ale majetkem celého sboru.

Klidně by zaplnili celou stodolu

Podle zakladatelů bylo dost těžké do muzea vybrat právě ty exponáty, které by nejlépe mapovaly hasičskou historii.

„Máme jich totiž opravdu hodně a prostor k jejich vystavení je jen velmi omezený. Klidně bychom zaplnili celou stodolu, ne-li rovnou kravín,“ líčí velitel s tím, že velká část zajímavých věcí je tak stále uložená v různých depozitech i domovech sběratelů. Cílem je tak podle Nováka nejen zlepšovat muzejní expozici, ale také ji rozšiřovat. Možný potenciál vidí třeba na půdě, jež se rozkládá nad muzeem.

Ve stávajících místnostech naleznou ale návštěvníci dost předmětů na to, aby se s hasiči a jejich dějinami podrobně seznámili. A na své si rozhodně přijdou nejen laici, ale i „hasičští fajnšmekři“.

„Máme tu krásnou sbírku přileb, od prvních plechových, co byly za Rakouska-Uherska, přes následující přilby kožené a opět plechové, k nimž se hasiči vrátili po válce, až po plastové, které se začaly používat v 80. letech a zůstaly nám vlastně dodnes,“ líčí Ondřej Novák.

K vidění jsou rovněž desítky uniforem z různých období a pro různé příležitosti. „Jsou to kousky od roku 1923 až po současnost. Zakládáme si na tom, aby uniformy vzhledově odpovídaly své době, a to do detailů, včetně knoflíků, hodností, píšťalek, opasků a dalších doplňků,“ zdůraznil Novák.

Hasičské muzeum Hasičské muzeum se nachází v budově hasičské zbrojnice v ulici Školní 448 v Novém Městě na Moravě.

Otevřeno je v rámci příležitostných akcí, dále každou první sobotu v měsíci, případně po domluvě i v jiný den.

Kontaktní telefon je 737 440 888 nebo 603 927 774.

Vstupné je dobrovolné.

Mezi zajímavé kousky patří bezpochyby i přenosná motorová stříkačka vyrobená firmou Stratílek z Vysokého Mýta. Zkompletovat stroj z roku 1939 nebylo dle sběratele Františka Košíka rozhodně snadné. Stejně jako tomu bývá u řady dalších exponátů, se k němu stříkačka dostala ve značně nekompletním stavu, laik by možná řekl, že jako hromada šrotu. Františkovi Košíkovi, který je mimochodem i dlouholetý sběratel historických vozidel, se však podařilo ji zrenovovat, takže vypadá jak z výroby.

„Dva roky trvalo jen to, než jsem k ní sehnal odpovídající čerpadlo. Nakonec se ozval sbor ze Slovenska, který měl kromě čerpadla i podvozek. Tak jsem vzal dodávku, vyrazil na Slovensko a dovezl auto plné komponentů,“ přiblížil Košík.

Poskládat vše dohromady pro něj až takový problém není. „Jen tedy nad sebou všichni musíme mít bič v podobě nějakého termínu, jinak by věci byly rozebrané věčně,“ konstatoval se smíchem Novák.

Mezi další exponáty, na něž nové muzeum láká návštěvníky, patří i odznaky, vyznamenání, sekyrky, tesáky, dýchací přístroje, navijáky na hadice, sací koš, vysílačky, vyprošťovací zařízení nebo různé dokumenty či mapy, včetně těch regionálních, jež přibližují samotný novoměstský sbor.

A nechybí ani další doteky regionu. „Máme tu i čtyři hasicí přístroje od firmy Record, které se necelých deset let vyráběly ve Stržanově u Žďáru nad Sázavou,“ sdělil Košík s tím, že firma měla kolem 80 zaměstnanců. V roce 1948 však byla znárodněna a počátkem 50. let zrušena.

Pocta bývalému náčelníkovi

Jedna z „regionálních“ vitrín je věnována také Miroslavu Řepiskému (1924 - 2011), bývalému náčelníkovi Hlavní správy požární ochrany ČSSR a předsedovi Federálního výboru svazu požární ochrany. Nositeli nejvyšších hasičských vyznamenání, včetně titulu Zasloužilý hasič a Řádu českého hasičstva.

„Pocházel z Václavovic u Frýdku-Místku, ale bydlel pak v Olešné u Nového Města na Moravě, kde strávil většinu života. Od jeho dcery máme zapůjčeny dvě uniformy, které jsou v muzeu vystaveny,“ řekl Novák.

Mezi exponáty je k vidění i uniforma další významné osobnosti - politika Drahoslava Ryby, bývalého generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky, jenž je z Radostína nad Oslavou.

„Mrzí nás ale, že se nezachovala žádná naše historická hasičská vozidla. Přitom podle dobových fotek jich ve městě bylo dost. Proto je i naším snem nějaké otevřené auto do naší sbírky získat,“ řekl Novák.

V muzeu jsou však alespoň registrační značky z dopravního automobilu Buick, který zasahoval u požáru chaty na Harusově kopci v roce 1942. „K těm jsme se dostali, jak už to často bývá, zcela náhodou - při úklidu na půdě, kdy jsme zakopli o dva plechy a ony to byly právě tyto registrační značky,“ zavzpomínal František Košík.