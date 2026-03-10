Již v polovině března zahájí radnice společně s Krajem Vysočina budování nového kruhového objezdu na Komenského náměstí. To si vyžádá úplné uzavření celé křižovatky na průtahu městem. „A byť se jedná o poměrně rozsáhlou a složitou akci, musí se stihnout do konce června, protože od 1. července už zase začne oprava Brněnské ulice, kterou plánuje Ředitelství silnic a dálnic. Kdyby byly tyto trasy zavřené souběžně, to už by člověk nedojel opravdu nikam. I tak to bude hodně náročné léto,“ konstatoval novoměstský starosta Michal Šmarda.
Už jen samotná výstavba „kruháče“ na trojramenné křižovatce v centru dá řidičům dost zabrat. Frekventované místo, kde se stýká Masarykova a Brněnská ulice s Komenského náměstím, budou muset objet po ulici Tyršova či dalšími uličkami v okolí gymnázia a kulturního domu.
Náročný průjezd sídlištěm
V této čtvrti potkají šoféři řadu jednosměrek, parkovacích ploch i přechodů pro chodce. „Nechci si představovat, jak se tady budou ta auta motat, do toho lidi vyjíždět z parkovišť, přecházet. Snad to bude dobře značené a někdo také dohlédne na dodržování rychlosti, když tu bude taková frekvence dopravy,“ obává se starší žena, obývající jeden z bytových domů u hřbitova.
Podle starosty se objízdná trasa sídlištěm bude týkat pouze osobní dopravy; nákladní auta budou muset zamířit přes Vlachovice a Sněžné.
Vybudování další okružní křižovatky na Masarykově ulici, krajské silnici II/354, plánuje radnice s krajem již několik let. Jedná se o investici, která navazuje na vznik prvního „kruháče“ poblíž bývalého kina a Hotelu Musil tedy na opačném konci hlavního průtahu. Ten je v provozu od podzimu 2021.
„Máme dlouhodobý projekt, který se jmenuje Bezpečná Masarykova ulice. Právě tato ulice byla totiž vyhodnocena jako nejrizikovější ve městě, bylo tam i několik nehod se zraněním chodců,“ zdůvodnil Šmarda. Po letošních úpravách už ale bude mít frekventovaná magistrála na každém svém konci jeden kruhový objezd. „To by mělo trochu zpomalit provoz. A lidem, kteří vyjíždějí z bočních ulic, tedy třeba z Hornické nebo od Penny Marketu, také usnadnit odbočování,“ míní starosta.
Výjezd na rušný hlavní tah z vedlejších komunikací doleva je totiž dnes takřka nemožný, obzvláště ve špičce. Nyní bude pro šoféry rychlým řešením odbočit raději vpravo, projet pohodlně kruhový objezd a vrátit se na „Masaryčku“ v opačném směru.
Silničáři opraví rozbitý hlavní tah v Novém Městě, spěchají před začátkem školy
Novinkou, pojící se s budováním okružní křižovatky, bude rovněž vznik bezpečného přechodu pro chodce mezi autobusovým nádražím a marketem Billa. Po něm volají lidé už dlouho; velmi širokou a také dost rušnou Brněnskou ulici tam totiž chodci běžně na různých místech přebíhají, děti nevyjímaje.
Samotné autobusové nádraží a parkoviště u Billy ale zůstanou i během úprav v provozu. Využít pro odstavení auta bude možné také plochu u evangelického kostela na Komenského náměstí.
Po kruháči tah na Boskovice
Výstavba „kruháče“ je nejzásadnější novoměstskou investicí roku 2026, na níž se dále podílejí kromě kraje ještě Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko a síťaři, konkrétně EG.D. Náklady se pohybují kolem dvaceti milionů korun.
„Kraj Vysočina zajistí stavební práce v podobě obrusné vrstvy okružní křižovatky, vodorovného dopravního značení a také souvisejících oprav navazujících vozovek v ulicích Brněnská a Masarykova,“ uvedl vysočinský hejtman Martin Kukla. Město počítá i s úpravami okolí, mimo jiné chodníků a zeleně.
Po novém „kruháči“, půjde-li vše bez komplikací, by se měli motoristé projet již v červenci. Dokončovací práce se však mohou protáhnout až do závěru srpna. Léto však šoférům v Novém Městě „zpestří“ ještě další uzavírka. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje opravit část silnice I/19, hlavní trasy na Bystřici nad Pernštejnem a Boskovice, a to včetně průtahu městem, Brněnské ulice.
V lese značek se řidiči ztrácejí. Nové Město chce zavést plošnou čtyřicítku
„Čtyři a půl kilometru dlouhý úsek určený k rekonstrukci začíná v Novém Městě na Moravě okružní křižovatkou ulic Petrovická, Nečasova a Brněnská. Končí na začátku místní části Olešná,“ upřesnil za investora Jiří Veselý, mluvčí ŘSD na Vysočině. Doplnil, že zmíněnou trasou projede až šest tisíc vozidel denně, z toho asi sedmnáct procent tvoří nákladní doprava.
„Dle provedené diagnostiky vykazuje vozovka v daném úseku celou řadu vad,“ řekl Veselý s tím, že jde hlavně o trhliny v asfaltu, výtluky, vyjeté koleje, hrboly a místy i ulámané krajnice. „Během prací předpokládáme jak částečnou uzavírku s kyvadlovým provozem, tak i úplnou uzavírku, a to především v místech, kde je vozovka zúžena zástavbou či stromy,“ popsal mluvčí.
Na opravu, jež má vyjít na zhruba 65 milionů korun, hledá teď ŘSD zhotovitele. „Maximální doba pro zprovoznění byla stanovena na 220 dnů,“ vyčíslil Veselý.