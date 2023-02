V krajském sídle už pracují úředníci, horní patro se zatím vytápí naprázdno

V únoru otevřená budova Kraje Vysočina rozšířila úřednický areál hejtmanství v Jihlavě. Stála 435 milionů. Jen pro srovnání: za tuto sumu by se dala postavit velký kus obchvatu města mezi výpadovkami na Znojmo a Třebíč. Ta se nyní staví za 575 milionů.

Kraj by měl část sumy za nové sídlo se zelenou střechou získat zpátky prodejem menších objektů. Ty úředníci v lednu opustili a sestěhovali se do ulice Ke Skalce.

Vedení kraje tentokrát neuspořádalo den otevřených dveří, jak tomu bylo v minulosti při otevírání první části areálu. Tak se tam redaktoři MF DNES nyní vypravili sami. V úředních hodinách potkali v novém sídle jen zaměstnance. Jinak nikoho, kdo by si tam třeba přišel něco vyřídit.

A v pátém nejvyšším podlaží nebyl vůbec nikdo, ani zaměstnanci, kanceláře i zasedací místnost jsou tam prázdné. „Zatím nevíme, jak to bude využito. Je to naše poslední rezerva. Stojí před námi některé agendy, které se možná budou rozšiřovat. Ono to bylo původně plánováno projektantem i jako možný výstavní prostor, nebo něco takového. Až se budova celá zaběhne, tak uvidíme, jak to dopadne,“ vysvětlil později Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu.

Obsazení pátého podlaží, kde je i atraktivní terasa s výhledem na město, se bude podle něj odvíjet od budoucího projednávání některých zákonů.

Zakrývané průhledy

Kanceláře v budově jsou vedle dveří opatřeny průhledným pásem, takže je z chodby vidět na pracovníky dovnitř. To ale některým není příjemné, a tak si už skla různě zalepují či před ně staví věšáky s kabáty, aby zamezili pohledům dovnitř. Podle Kadlece byla tato varianta zvolena za účelem co největší míry prosvětlení sídla.

„Teď máme odezvu, že to někomu vyhovuje a někomu vadí. Někde si to provizorně zakryli. Možná to budeme časem řešit polepením pískovanou fólií, ale to je dost drahé. Po zaběhnutí si s rozvahou řekneme, jak budeme postupovat,“ uvedl Kadlec.

Budovy na prodej, či výměnu?

Za stamiliony vzniklo v novém sídle 122 kanceláří, v nichž našlo své pracovní místo 237 lidí. V podzemních garážích je čtyřicítka parkovacích míst pro zaměstnance. Za budovou vzniklo zatím neregulované parkoviště s kapacitou 106 míst, opatřené čtyřmi nabíjecími stanicemi pro elektromobily, které bude moci využívat i veřejnost.

Do nových prostor se nastěhovaly z Věžní ulice odbor školství, mládeže a sportu. Stejným směrem zamířil odbor regionálního rozvoje, který opustil vilu v Žižkově ulici. Ze Seifertovy ulice se přemístily do nového odbor kontroly a část odboru životního prostředí a zemědělství. Nájmy opustily příspěvkové organizace Vysočina Tourism a Projektová kancelář Kraje Vysočina, které se rovněž zabydlely na nové adrese Ke Skalce.

„Všechny budovy, které jsme užívali doposud, budeme dávat z vlastnictví kraje pryč. Vyprázdníme je a půjdou do prodeje,“ popsal ředitel krajského úřadu.

Nabídky by se měly zveřejnit v blízké době. Třeba ale o dvě budovy v Seifertově ulici má zájem státní Psychiatrická nemocnice. Tento prodej je však momentálně ve fázi zvažování. „Zatím je postoj kraje, že nechce nic dávat státu pod cenou, protože stát se zrovna tak chová ke kraji,“ uvedl Zdeněk Kadlec.

Existuje varianta, že by tyto budovy kraj se státem vyměnil za jiné. Zatím ale není nic dohodnuto, o všem se jedná.

Povel větrníků žaluziím

Nové sídlo je vytápěno plynem. Některé místnosti jsou opatřeny klimatizací podle návrhu projektanta, kompletně však celá budova klimatizovaná není. Dvě křídla paláce spojuje jedna z teras s místy k sezení, na kterou bude přístup pomocí čipů. Na terase zaujmou malé větrníky točící se na plášti stavby. Za velkého větru se díky jejich čidlům dostanou venkovní žaluzie do bezpečné polohy, aby nebyly poškozeny.

Během března se v novostavbě otevře i jídelna pro zaměstnance, vařit se ale na krajském úřadě nebude. Obědy se tam mají dovážet ze střední školy sídlící v ulici Karoliny Světlé. Kromě prázdnin se na výdeji obědů budou podílet studenti z oboru kuchař-číšník v rámci praxe.

Do stavby financované z rozpočtu kraje nemá veřejnost moc důvodů chodit. Zajít tam ale v budoucnosti mohou třeba zájemci o kotlíkové dotace nebo vlastníci lesů. „Jinak děláme po linii státní správy především odvolací řízení, takže četnost návštěv veřejnosti je zde nižší,“ doplnil Kadlec.

V sídle, před nímž je turisticky zaměřený billboard s heslem Vychutnej si přítomnost na Vysočině, mají pojmenované zasedací místnosti po významných místech kraje. Nesou název Javořice, Čeřínek či Devět skal.

Hejtmanovi Vítězslavu Schrekovi (ODS) se novostavba líbí. „Ač jsem nestál u zrodu této investice, hodnotím výsledek jako velmi zdařilý, a to jak z pohledu urbanistického, tak účelnosti stavby. Jedná se o moderní administrativní budovu, která je bez jakéhokoli přepychu plně přizpůsobena svému účelu. Navíc je vhodně zasazená do území i stávající zástavby,“ pochválil již dříve Schrek. Považuje za zásadní, že se dokončením sídla vyřešila nezbytná kapacita pro činnost krajského úřadu.

Pohledem z Náměště

Hejtmanství už poznal třeba Jan Kotačka (Spolupráce-aktivity), starosta Náměště nad Oslavou, města ležícího 55 kilometrů od Jihlavy. Ocenil, že jsou nyní všechny odbory na jednom místě, když tam potřebuje něco vyřídit a zaparkovat. A že díky moderním videokonferenčním místnostem nemusí často navštěvovat Jihlavu či složitě telefonovat. „Takové běžné pracovní agendy se dají vyřešit na dálku od nás z města. To je klad,“ uznal starosta.

Rušení okresních úřadů a jejich nahrazení kraji během reformy před více než dvaceti lety ale nepovažuje za dobrý nápad. „To bylo celé špatně. Okresní úřady byly dobrým řešením, nemělo dojít k centralizaci na úrovně krajů. Okres byl blíže občanům než kraj,“ uvedl.

Hejtmanství už má dle jeho mínění pod sebou příliš velké území. Navíc vznik krajů nepovažuje ani za ekonomicky extra výhodný. „Ale to v žádném případě nekritizuji stávající krajské úřady, ty to nemohou dělat jinak. Myslím to jako postesk, že to tehdy mělo být jinak,“ dodal Kotačka.

Od chvíle, kdy se z kasáren v jihlavské Žižkově ulici stalo hejtmanství, loni uplynulo dvacet let. Přestavba tehdy stála více než 300 milionů. Tenkrát kraj po dokončení uspořádal den otevřených dveří na hejtmanství, jehož se zúčastnily stovky lidí. Celý den se nesl v charitativním duchu. Výtěžek všech doprovodných programů během tohoto dne získalo občanské sdružení pro mentálně postižené. U nového sídla nyní žádný den otevřených dveří nebyl, stěhování se odehrálo v tichosti.