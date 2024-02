Jihlava vyrazila na zteč proti odpadkům, za jejich odhození budou pokuty

Podle primátora si vedení radnice čistotu města dalo jako jednu z hlavních priorit pro letošní rok. Důvodem je podle Ryšky obrovský nárůst množství odpadků, které lidé vyhazují na zem.

„Jihlava je město, kde výrazně roste počet obyvatel. To, jak se lidé chovají, se projevuje na čistotě,“ sdělil. „Zatímco v roce 2022 jsme sesbírali ze zeleně 17,5 tuny odpadu, loni to bylo o deset tun více. Ten nárůst je obrovský,“ dodal. Na zhoršenou čistotu ve městě si často stěžují lidé, a to nejen na sociálních sítích.

Podle Ryšky si je vedení města vědomo, že je čistotu třeba zlepšit. „Zkusíme do toho něco vložit my jako město, a to relativně razantně a intenzivně. Bez pomoci obyvatel to ale nedokážeme,“ připomněl s tím, že magistrát dá letos do úklidu o tři miliony korun více.

Radnice například zintenzivní vyvážení košů s odpadky v centru památkové rezervace. Nově se budou vyvážet i v neděli. Zároveň se budou pravidelně umývat. Zeleň v centru města, jako je Heulos, parky, hradby nebo parkán, budou pracovníci Správy městských lesů uklízet pětkrát týdně místo současné frekvence třikrát za týden.

Úklidy se zintenzivní podle Ryšky i v širší části Jihlavy. Pravidelně se budou uklízet také kontejnerová stání na separovaný odpad. Od dubna začne centrum města uklízet také nový čisticí vůz. Ke zlepšení mají přispět i nové odpadkové koše, které nahradí ty dosluhující.

Zavírat popelnice a nenechávat nic u nich

Kvůli dodržování čistoty se vedení města bude snažit oslovit také obyvatele i pomocí různých organizací a škol. Apelovat chtějí též na instituce, které pracují s cizinci.

Jak by mohli být lidé podle primátora nápomocní? „Stačí například, aby pořádně zavírali popelnice. Vítr pak odpadky nerozfouká po okolí. Důležité také je nedávat nic vedle kontejnerů a nezakládat tím, byť nevědomky, černou skládku. Pokud je kontejner plný, stačí odpad odnést do jiného, prázdnějšího,“ poradil Petr Ryška.

Podle něj se stává i to, že lidé nosí svůj domácí odpad do košů, místo aby ho vyhodili do kontejneru. Koše v centru pak přetékají a odpadky z nich vypadávají.

Na dodržování pořádku se také víc než dosud zaměří strážníci městské policie při svých obchůzkách. Pokud zahlédne policista, že někdo vyhodí třeba prázdnou PET lahev na zem, může dostat podle zástupce ředitele strážníků Stanislava Maštery pokutu až do výše deseti tisíc korun.

„Strážník musí událost na místě posoudit a zvážit okolnosti i osobu pachatele a podle toho udělit výši pokuty. Za drobnosti by to tedy mohly být řádově stokoruny. Budeme ale na dodržování pořádku dohlížet více než dosud a už jsme s tím začali,“ konstatoval Maštera.

Víc peněz úspěch nezaručí, pomůže výchova

Podle opozičního zastupitele Daniela Škarky (Piráti a Fórum) úspěch nezaručí více nalitých peněz do této oblasti. „To už jsme si vyzkoušeli. Už v minulém období se dávaly peníze navíc do zlepšení čistoty. Nezaznamenal jsem ale nějaký výrazný posun,“ popsal Škarka.

„Ale koneckonců proč ne. Když ty peníze na to jsou, každý pokus se počítá. Za mě to je tedy jenom dobře,“ zamýšlí se.

A dodal, že jde hlavně o systémovou věc a zejména o to, jak se bude angažovat veřejnost. „Pokud by ty peníze byly určené i na působení a práci ve školách, s dětmi a mládeží, které mohou velmi výrazně ovlivnit rodiče, je to ta správná cesta,“ uzavřel.