Rehabilitace ve virtuální realitě lépe zabírá a pacienty neskutečně baví

Pelhřimovská nemocnice je zatím jediná na Vysočině, která VR brýle pro potřeby rehabilitace používá. Novinku mají i v Jihlavě, pro pacienty nemocnice je zatím však spíše jen zpestřením než účinnou rehabilitační pomůckou.

Jedním z pacientů, kteří na VR rehabilitaci začali v Pelhřimově docházet, je seniorka Eva Vlasatá. Tu už několik let trápí bolestivá artróza ramenních kloubů. Tento týden přišla do rehabilitační ambulance, aby si klouby procvičila. Je to už její druhé cvičení ve virtuální realitě.

Celá sestava pro VR rehabilitaci se skládá ze speciálních brýlí, které má pacient nasazené na hlavě. Do nich se přenáší vybraný rehabilitační program. Brýle také snímají ruce pacienta. Sestavu doplňuje tablet, ze kterého fyzioterapeut program spouští, kontroluje a vyhodnocuje cvičení.

„Jsem v krásném exotickém prostředí. Za sebou vidím hory, přede mnou je stůl, posezení, kaktusy... Je to paráda,“ rozhlíží se ve speciálních brýlích do všech stran a vypráví, co v nich právě vidí.

Programy lze kombinovat

Fyzioterapeutka Klára Kopkanová spouští cvičební program. Ten je zaměřen na cílené procvičení horních končetin. Pacientka trénuje nejenom úchopy, ale procvičuje i celé tělo a rovnováhu.

Videa mají zvukový doprovod a instruují, co má pacient dělat: „Teď budete prsty spojovat hvězdičky v souhvězdí.“

Jednotlivé programy lze kombinovat, mají různé formy obtížnosti, jde nastavit i jejich délka a také pauzy. Ty jsou podle Kláry Kopkanové nezbytné. „Naši pacienti potřebují mezi jednotlivými cviky odpočívat, protože jsou po operacích nebo mají chronické bolesti,“ vysvětluje fyzioterapeutka.

Cvičební programy výrobce postupně dodává a rozšiřuje jejich nabídku. „Původně jsme začínali na deseti a nyní už jich máme přes dvacet. Z toho máme my i pacienti radost, protože nás tak cvičení neomrzí,“ těší Kláru Kopkanovou.

Podle ní jsou mezi pacienty nejoblíbenější programy, které znají z běžného prostředí, při nichž si procvičují činnosti, které znají. Hitem proto jsou práce na virtuální zahrádce. Patří k nim například třídění ovoce, zalévání zeleniny, trhání jablek.

Hitem je virtuální zahrádka

„Máme i program ve virtuální kuchyni s uklízením nádobí. Ale musím říct, že třeba tohle dámy zrovna moc nebaví,“ usmívá se fyzioterapeutka.

To už se však spouští další cvičení. Paní Eva má za úkol levou rukou přes osu těla třídit ovoce v bedýnce. „Musí se při tom správně naučit používat celou svou ruku i dlaň. Program nás nutí, aby docházelo k plnému roztažení prstů, natažení dlaně a pořádnému úchopu. Pokud by to neudělala správně, tak jablíčko nesebere,“ popisuje.

„Nechvátejte. Nejsme na závodech. Nejde o kvantitu, ale o kvalitu,“ připomíná seniorce, aby se na cviky soustředila.

Ta zatím při virtuální rehabilitaci sedí na židli. Jak však bude ve cvičeních pokračovat, přesune se ze židle na gymnastický míč a později bude trénovat i vestoje. Program také umí analyzovat a vyhodnotit, jaký progres pacient v rehabilitaci dělá.

Paní Evu takovéto cvičení baví. „Je to úžasně zábavné. Vrátila jsem se do dětských let. Lákalo mě to od samého začátku,“ vysvětluje s tím, že žádné obavy z novinky neměla. „Cvičila jsem teď ramena, ve kterých mám bolestivou artrózu, a mám pocit, že jsem se krásně uvolnila a prohřála. Pomáhá mi to,“ přikyvuje seniorka a těší se na další rehabilitační cvičení ve VR brýlích.

Do konce roku plné pořadníky

To, že takovéto cvičení pacienty baví, ale navíc je i efektivnější, potvrzují také fyzioterapeuti. „Vidíme, že rozsah pohybu je vyšší než při běžném cvičení. Vnímáme u pacientů i velkou motivaci. VR realita má tu výhodu, že lidé při ní zapomínají na bolest, což jim pomáhá posouvat své hranice, které se jim při běžném cvičení mohou zdát nepřekonatelné,“ připomíná Klára Kopkanová.

O tom, že v Pelhřimově se rehabilitace pomocí VR technologií těší velkému zájmu pacientů, svědčí i to, že zdravotníci mají až do konce roku plné pořadníky.

Využití VR technologie při rehabilitaci je podle zdravotníků široké. Rehabilitace ve virtuální realitě je vhodná zejména pro pacienty po úrazech a operacích horních končetin, pro neurologické pacienty po mozkové příhodě, s roztroušenou sklerózou nebo pro nemocné trpící například Parkinsonovou chorobou. Vhodná může být ale i pro dlouhodobě nemocné pacienty, kteří potřebují zvýšit fyzickou sílu, posílit kognitivní funkce a využívá se i při ergoterapii. Obsah cvičebních programů je vyvíjen ve spolupráci s fyzioterapeuty, ergoterapeuty a lékaři tak, aby vedl ke správnému a intuitivnímu provádění cviků.

Metoda však nemusí všem vyhovovat. Nedoporučuje se například u pacientů s psychotickými poruchami, se závratěmi, epilepsií či s nevolnostmi.

Pelhřimovská nemocnice má nyní dvě sady těchto brýlí. „Zatím by měl takový počet stačit. V případě potřeby jsme připraveni přikoupit další sady. Pokud jde o softwarové vybavení, máme dvouletou smlouvu,“ dodává ředitel nemocnice Michal Kozár s tím, že pořízení této novinky stálo nemocnici 360 tisíc korun.