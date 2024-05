Přestavba infekčního pavilonu se komplikuje. Cena roste, termíny zůstávají

„Při rekonstrukci se zjistilo, že objekt je ve stavu, kdy vyžaduje mnohem více zásahů, než stanovoval projekt. To ale projektant nemohl dopředu tušit,“ řekl stavbyvedoucí Vít Polnický ze zhotovitelské firmy PKS stavby.

Podle něj pavilon, původně postavený v období první republiky, podstupuje zřejmě už svou čtvrtou rekonstrukci. „Postupně se přilepovaly různé části a objekt se rozšiřoval dle aktuální potřeby,“ domnívá se.

Teprve po odkrytí veškerých stěn a dalších konstrukcí se ukázalo, jak na tom stařičká stavba je a jaké nečekané zásahy je nutno učinit. Zhotovitel například musí vyztužovat některé stěny ocelovou konstrukcí nebo nosné stěny sanovat. Stavebníci se museli vypořádat i s nečekaně vysokým skalním podložím pod novou přístavbou.

Jak ovšem Polnický zdůraznil, i díky vstřícnému a pružnému přístupu projektanta by to nemělo mít vliv na termín dokončení. Nový infekční pavilon by měl být hotov v srpnu příštího roku, po dvaceti měsících stavby.

Už nyní cena vzrostla o deset milionů

„Ale na cenu to mít vliv bude určitě. V současnosti máme změnové listy v hodnotě přibližně deseti milionů korun bez daně,“ přiblížil stavbyvedoucí. Původně měla rekonstrukce pavilonu a vybudování nové přístavby stát kolem 205 milionů korun bez DPH. Konečný účet bude vyšší. „Z toho nejhoršího jsme ale pravděpodobně venku,“ pousmál se Vít Polnický.

Hlavním investorem díla je Kraj Vysočina. „Jsme připraveni stavební práce zaplatit z vlastního rozpočtu, na energetická úsporná opatření se podařilo získat evropskou dotaci,“ zmínila už dříve mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Sama nemocnice označuje rekonstrukci pavilonu za nanejvýš nutnou. „Pavilon už nesplňoval medicínská kritéria moderního infekčního oddělení. Nejvíce nás o tom přesvědčila covidová pandemie,“ řekla mluvčí nemocnice Petra Černo. Právě v té chvíli se ukázaly největší nedostatky a jednat se rozhodlo i vedení kraje.

To naplánovalo obnovu tak mimořádných rozměrů, že se dá hovořit téměř o nové stavbě. „Ze současné budovy zůstanou pouze nosné zdi a část střechy,“ zmínil ještě při plánování investice krajský radní Karel Janoušek.

Vzniknou nové ambulance i byty pro lékaře

Část původního pavilonu zůstane zachována. Zvýší se však o dvě patra na celková čtyři nadzemní a původní šikmou střechu nahradí střecha rovná. Nová patra budou sloužit pro pokoje lékařů a sester. Také pro přípravny materiálu a administrativu, nové ambulance i prostornější technické zázemí.

„Měly by tam vzniknout i dva nové byty pro lékaře. Do nemocnice se snažíme získávat nový personál a mediky, ale nemáme pro ně vhodné ubytování. Nové byty by tuto situaci mohly zlepšit,“ konstatovala Petra Černo.

Samotné infekční oddělení získá moderní pokoje. Zároveň bude rozděleno na dvě jednotky podle typu onemocnění. Kapacita čtyřiadvaceti lůžek by měla zůstat zachovaná.

V současné době je lůžkové infekční oddělení přestěhované do náhradních prostor v budově klinické a radiační onkologie, do pavilonu číslo 12. Má tam o něco méně místa, na oddělení se vejde šestnáct lůžek. Už dříve ale nemocnice pořídila lůžka nová a polohovatelná.

Přestěhované je i ředitelství nemocnice, jež zaujímalo podkrovní prostory původní budovy. To našlo dočasné útočiště v sousedním plicním pavilonu. Kvůli oplocení staveniště a pohybu těžké techniky je po dobu výstavby v blízkosti pavilonu omezen pohyb osob i parkování.

Součástí rekonstrukce infekčního pavilonu je i modernizace takzvaného energocentra. To je zařízení, které je životně důležité pro chod nemocnice v případě výpadků dodávek proudu. Čeká ho kompletní rekonstrukce včetně výměny dieselagregátů coby záložních bezpečnostních zdrojů.