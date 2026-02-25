Nemocnice kvůli krizi výrazně zvyšuje bonusy, noví lékaři dostanou až milion

Nemocnice Pelhřimov, která řeší vážnou personální krizi, razantně navyšuje finanční pobídky pro nové zaměstnance. Ve snaze konkurovat velkým fakultním pracovištím a stabilizovat situaci na klíčových odděleních nabízí nově nastupujícím lékařům až jeden milion korun. Opatření schválil zřizovatel zařízení Kraj Vysočina. V posledních týdnech podalo v nemocnici výpověď 15 lékařů, z toho 12 na interně..
Nemocnice Pelhřimov
Nemocnice Pelhřimov | foto: Nemocnice Pelhřimov

„Základní výše náborového příspěvku pro lékaře se specializovanou způsobilostí je standardně nastavena na 500 tisíc korun,“ uvádí kraj na svých webových stránkách s tím, že u pozic, kde je akutně ohrožena dostupnost péče, však může ředitelství částku individuálně navýšit o 100 procent. Maximální bonus tak dosahuje hranice milionu korun.

Peníze nejsou určeny pouze pro lékaře. Na finanční podporu dosáhnou i sestry, radiologičtí asistenti nebo zdravotničtí technici. Čerpání bonusu je však podmíněno smlouvou, která zdravotníky zavazuje k setrvání v nemocnici po dobu tří až čtyř let při minimálním úvazku 0,6.

Kromě přímých plateb sází Pelhřimov také na pomoc s bydlením. Ve spolupráci s radnicí nabízí nemocnice novým posilám městské byty, což má usnadnit příchod zejména mladým rodinám a specialistům z jiných regionů.

Strategie má podle vedení nemocnice zabránit omezování provozu oddělení a zkrátit čekací doby pro pacienty. Podobné modely vysokých příspěvků už v kraji využívají i další nemocnice zřizované Vysočinou.

Nemocnice v Pelhřimově je v personální krizi. Výpovědi tam v posledních týdnech podalo 15 lékařů, z toho 12 na interně. Problémy vyústili v rezignaci bývalého ředitele Radima Hoška a jmenování dočasného krizového manažera Michala Kozára. V reakci na to koncem minulého týdne vzalo všech 12 lékařů interny své výpovědi zpět.

