Malby zobrazují místa i aktivity, jež tuto chráněnou oblast a okolí Nového Města na Moravě vystihují.
„Regionální výjevy představují například Harusův kopec, tradiční roubenky, Tři kříže, skalní útvar Čtyři palice, romantická zákoutí, lesní cesty, ale třeba i zasněžené louky, které jsou v zimě lyžařským rájem,“ přiblížila novou výzdobu mluvčí novoměstské nemocnice Helena Zelená Křížová.
Veselé pestrobarevné obrázky, jež ukazují přírodu v různých fázích roku, jsou namalovány na tapetách. Za jejich výtvarným a koncepčním zpracováním stojí brněnský výtvarník, grafik a ilustrátor Vojtěch Čižmář.
„Chodbami v lůžkové části prochází čtvero ročních období v panoramatu novoměstské krajiny. V přírodě jsou k vidění zvířátka, sportovci, střechy domů, májová romantika, ticho a klid lesa a další prvky,“ přiblížil své dílo Čižmář.
Výtěžek z cyklojízdy
Náklady na výzdobu uhradila nemocnice díky daru, který oddělení obdrželo coby výtěžek z tradiční charitativní cyklojízdy Na kole dětem Žďárskými vrchy. Tu už od roku 2015 organizuje žďárský handicapovaný závodník Aleš Wasserbauer.
I novoměstská nemocnice totiž patřila ke zdravotnickým zařízením, která během léčby sportovci pomohla.
„Řekl jsem si tehdy, že až se vyléčím, pomohu lidem, kteří to potřebují. A také oplatím pomoc těm, kteří zase pomohli mně. Proto jsem začal s projektem Na kole dětem Žďárskými vrchy,“ vysvětlil Aleš Wasserbauer zrod charitativní akce i myšlenku vrátit pomoc právě novoměstské nemocnici.
„S doktorem Chalupským jsme se na začátku spolupráce shodli, že se za darované peníze postupně dovybaví a zútulní pokojíčky pro děti, aby se při pobytu v nemocnici cítily co nejlépe,“ vzpomněl cyklista.
Finanční dary ale nakonec pokryly také náklady na novou výzdobu dětského oddělení.