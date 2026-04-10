Harusův kopec, cesty i zákoutí. Vysočinská krajina zdobí chodby nemocnice

  8:10,  aktualizováno  8:10
Lesem, kolem skal či malebnou vesnicí se mohou procházet pacienti, jejich doprovod i zdravotníci v novoměstské nemocnici. Na stěny dětského oddělení se totiž přestěhovala krajina Žďárských vrchů.
Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu...
Dalších 5 fotografií v galerii

Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu v různých obdobích roku.

Malby zobrazují místa i aktivity, jež tuto chráněnou oblast a okolí Nového Města na Moravě vystihují.

„Regionální výjevy představují například Harusův kopec, tradiční roubenky, Tři kříže, skalní útvar Čtyři palice, romantická zákoutí, lesní cesty, ale třeba i zasněžené louky, které jsou v zimě lyžařským rájem,“ přiblížila novou výzdobu mluvčí novoměstské nemocnice Helena Zelená Křížová.

Veselé pestrobarevné obrázky, jež ukazují přírodu v různých fázích roku, jsou namalovány na tapetách. Za jejich výtvarným a koncepčním zpracováním stojí brněnský výtvarník, grafik a ilustrátor Vojtěch Čižmář.

„Chodbami v lůžkové části prochází čtvero ročních období v panoramatu novoměstské krajiny. V přírodě jsou k vidění zvířátka, sportovci, střechy domů, májová romantika, ticho a klid lesa a další prvky,“ přiblížil své dílo Čižmář.

Výtěžek z cyklojízdy

Náklady na výzdobu uhradila nemocnice díky daru, který oddělení obdrželo coby výtěžek z tradiční charitativní cyklojízdy Na kole dětem Žďárskými vrchy. Tu už od roku 2015 organizuje žďárský handicapovaný závodník Aleš Wasserbauer.

Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu v různých obdobích roku.
Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu v různých obdobích roku.
Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu v různých obdobích roku.
Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu v různých obdobích roku.
6 fotografií

I novoměstská nemocnice totiž patřila ke zdravotnickým zařízením, která během léčby sportovci pomohla.

„Řekl jsem si tehdy, že až se vyléčím, pomohu lidem, kteří to potřebují. A také oplatím pomoc těm, kteří zase pomohli mně. Proto jsem začal s projektem Na kole dětem Žďárskými vrchy,“ vysvětlil Aleš Wasserbauer zrod charitativní akce i myšlenku vrátit pomoc právě novoměstské nemocnici.

„S doktorem Chalupským jsme se na začátku spolupráce shodli, že se za darované peníze postupně dovybaví a zútulní pokojíčky pro děti, aby se při pobytu v nemocnici cítily co nejlépe,“ vzpomněl cyklista.

Finanční dary ale nakonec pokryly také náklady na novou výzdobu dětského oddělení.

Autor: