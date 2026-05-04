„Zájemci, kteří jezdí do práce na kole, dostanou klíč od branky. Mohou si tak v úschovně svůj dopravní prostředek bezpečně uzamknout,“ přiblížil fungování nové úschovny kol technický náměstek nemocnice Jiří Drdla.
Jedná se o již druhou „kolárnu“, která v nemocničním komplexu vznikla; první se nachází u interního pavilonu. Kromě těchto dvou úschoven bicyklů je v areálu umístěno také několik nezastřešených stojanů.
|
Iktové centrum novoměstské nemocnice získalo ocenění, je opět diamantové
„Stojany na kola mohou samozřejmě využívat i návštěvníci nemocnice. Najdou je u centrální sterilizace, u oddělení onkologie nebo u dětského oddělení,“ vyjmenoval jednotlivá stanoviště Jiří Drdla.
Vznik nového přístřešku inspiroval zdravotníky také k nové sportovní výzvě. „Chtěl bych poděkovat za vstřícnost k nám ‚nemotoristům‘. Rádi bychom navíc dali najevo, že to myslíme s ‚nefosilním pohybem‘ vážně. Vyhlásili jsme proto pro naše oddělení květnovou výzvu,“ přiblížil nápad Dušan Mach, primář novoměstského oddělení ARO.
Účastníci podle něj plánují letos v květnu ujet na kole - všichni dohromady - deset tisíc kilometrů. Započítávat bude ale možné rovněž vzdálenosti, které zdravotníci na bicyklu našlapou ve volném čase, nejenom na cestě do práce a z práce.
„Budeme rádi, když se k naší výzvě připojí i další zájemci. Ať už zaměstnanci nemocnice, nebo i návštěvníci, kterým jejich zdravotní stav jízdu na kole umožňuje,“ dodal primář.