Nemocnice zprovoznila další krytou úschovnu kol a vyhlásila cyklovýzvu

  8:52,  aktualizováno  8:52
Nemocnice v Novém Městě na Moravě myslí na cyklisty. Nechala vybudovat další zastřešenou úschovna kol, jež pojme dvacet bicyklů. Přibyla poblíž oddělení ARO a v areálu nemocnice je již druhou. Podpořit nemotoristickou formu dojíždění do práce chce zdravotnické zařízení i zvláštní výzvou pro své zaměstnance.
Nová úschovna kol je částečně zastřešena samotnou budovou. Nachází se u oddělení ARO. Zaměstnanci, kteří ji využívají, dostali k brance klíč. | foto: Nemocnice Nové Město na Moravě

„Zájemci, kteří jezdí do práce na kole, dostanou klíč od branky. Mohou si tak v úschovně svůj dopravní prostředek bezpečně uzamknout,“ přiblížil fungování nové úschovny kol technický náměstek nemocnice Jiří Drdla.

Jedná se o již druhou „kolárnu“, která v nemocničním komplexu vznikla; první se nachází u interního pavilonu. Kromě těchto dvou úschoven bicyklů je v areálu umístěno také několik nezastřešených stojanů.

„Stojany na kola mohou samozřejmě využívat i návštěvníci nemocnice. Najdou je u centrální sterilizace, u oddělení onkologie nebo u dětského oddělení,“ vyjmenoval jednotlivá stanoviště Jiří Drdla.

Vznik nového přístřešku inspiroval zdravotníky také k nové sportovní výzvě. „Chtěl bych poděkovat za vstřícnost k nám ‚nemotoristům‘. Rádi bychom navíc dali najevo, že to myslíme s ‚nefosilním pohybem‘ vážně. Vyhlásili jsme proto pro naše oddělení květnovou výzvu,“ přiblížil nápad Dušan Mach, primář novoměstského oddělení ARO.

Nová úschovna kol je částečně zastřešena samotnou budovou. Nachází se u oddělení ARO. Zaměstnanci, kteří ji využívají, dostali k brance klíč.
Nemocnice v Novém Městě na Moravě už jednu úschovnu na kola měla. Nachází se u interního pavilonu.
Účastníci podle něj plánují letos v květnu ujet na kole - všichni dohromady - deset tisíc kilometrů. Započítávat bude ale možné rovněž vzdálenosti, které zdravotníci na bicyklu našlapou ve volném čase, nejenom na cestě do práce a z práce.

„Budeme rádi, když se k naší výzvě připojí i další zájemci. Ať už zaměstnanci nemocnice, nebo i návštěvníci, kterým jejich zdravotní stav jízdu na kole umožňuje,“ dodal primář.

