Lékaři výpovědi z přesčasů stáhli, nemocnice jsou zatím v běžném provozu

„Ve všech krajem zřizovaných nemocnicích od Nového roku fungují ambulance, poradny a také plánovaná operativa. Mám informace, že většina lékařů stáhla své výpovědi z přesčasové práce. Pouze v Třebíči je část lékařů, která tak neučinila, ale je to spíš kvůli administrativnímu procesu,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD) s tím, že i v této nemocnici pracují v režimu, na jaký byli všichni zvyklí před prosincem.

Nemocnice podle něj čekají na nabídku od Všeobecné zdravotní pojišťovny, která by zohledňovala zvýšení odměn lékařů, na kterém se s nimi dohodl stát. „Na druhou stranu dodržíme to, co dohodla vláda s lékaři nehledě na to, jak bude vypadat úhradový dodatek a výkonnost nemocnic,“ konstatoval Novotný.

Podle novely zákoníku práce mohou nyní lékaři odsloužit za rok 416 hodin přesčasů. V minulosti to bylo i více než 800 hodin přesčasů za rok, aby se při všeobecném nedostatku lékařů zajistil chod nemocnic bez omezení péče. Jak to bude dál?

„Je předčasné hovořit o situaci, která může nastat někdy v letních měsících, kdy u řady lékařů dojde k překročení zákonných 416 hodin. Podle veřejně dostupných informací proběhnou jednání ministerstva zdravotnictví s odbory o nutných změnách v zákoníku práce a systému péče, a tak doufáme, že se najde řešení i pro zbytek roku 2024,“ věří mluvčí havlíčkobrodské nemocnice Petra Černo.

Bylo by potřeba o třetinu více lékařů. Nejsou

Náměstek hejtmana Vladimír Novotný říká, že bude záležet na individuálním jednání a dohodách nemocnic s konkrétními lékaři o tom, jak budou vypadat jejich přesčasové práce. „Pokud jde o práci přesčas, nikdy jsme se netajili tím, že nemáme tolik lékařů, kolik bychom potřebovali,“ konstatoval.

Dopady novely zákoníku práce vyhodnocují i lékařské odbory. „Buď spadneme na poloviční či podstatně nižší výkon, nebo se budeme snažit zachovat výkon a rozsah péče jako dosud, a v tom případě přesčasové hodiny budeme generovat tak jako dosud. Pokud má nemocnice fungovat, tak to bez přesčasů nejde,“ řekl anesteziolog jihlavské nemocnice Bohdan Trnka, který je vedoucím lékařského odborového klubu.

Situaci by podle něj vyřešilo, kdyby přišlo do nemocnice o třetinu víc kolegů. „Ale i když je personální politika nemocnice otevřená, tak ti lidé prostě nepřichází,“ dodal.

Podle něj jde především o systémový problém s nutností reformy zdravotnictví. „Systém, tak jak je nastavený teď, je neudržitelný. Reforma zdravotnictví byla naposled v 90. letech a žádná další zřejmě ani nebude, protože není politická vůle,“ domnívá se.

Nejjednodušší by bylo podle Trnky zavést takzvaný „pokladenský systém“. „A další věcí je to, jestli skutečně potřebujeme mít každých 25 kilometrů nemocnici, která poskytuje kompletní a akutní péči. Udržovat akutní péči ve všech okresních nemocnicích stojí strašně moc peněz, a není to úplně efektivní. Ale to opět musí rozhodnout nějaký politik, a nikomu se do toho nechce,“ dodal Trnka.

Provoz jede jako do loňského prosince

Největší počet výpovědí byl v jihlavské nemocnici, kde přesčasovou práci navíc odmítlo sloužit 150 doktorů. Většina z nich výpovědi odvolala. „Pokud jde o ty, kteří zatím neodvolali, jedná se jenom o jednotlivce. Důvody byly spíše administrativní. Měli například dovolenou,“ informovala mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Provoz podle ní od Nového roku jede v normálním režimu, tedy stejně jako před loňským prosincem. „Plánované operace i ambulance jedou v plném režimu. Výpadek nebyl velký, u nás jsme nepřerušili všechny plánované zákroky, takže dohánění skluzu není tak velké,“ dodala.

Letošní rok zahájila pelhřimovská nemocnice podle náměstka ředitele Jiřího Běhounka ve standardním režimu. „Na podmínkách se vedení nemocnice s lékaři dohodlo. Z 24 lékařů, kteří loni podali výpověď z přesčasové práce, ji 21 lékařů stáhlo,“ pravil Běhounek.

Péče o pacienty není podle něj v nemocnici Pelhřimov omezena a ambulance pracují v běžném režimu stejně jako všechna lůžková oddělení. Také plánované operace a vyšetření probíhají bez omezení a čekací doby jsou standardní.

Provoz bez omezení, zákroky se neodkládají

V Nemocnici Nové Město na Moravě najeli na plný provoz hned v prosinci 2023, po uzavření dohody vlády se zástupci nespokojených lékařů. Všichni lékaři, kteří podali výpověď z přesčasů, ji už podle vedení nemocnice také stáhli. „V současné době není nijak omezený provoz a ani neodkládáme žádné zákroky,“ uvedla tisková mluvčí Helena Zelená Křížová.

Bez omezení funguje také havlíčkobrodská nemocnice. Výpověď z přesčasové práce se tam týkala 24 lékařů ze dvou oddělení. Všichni výpovědi z přesčasů stáhli hned počátkem prosince. „Aktuálně tedy jedeme ve zcela běžném režimu,“ řekla mluvčí Petra Černo.

Výpovědi z přesčasů v Nemocnici Třebíč podalo 68 lékařů. „V současné době je stáhlo zhruba 80 procent z nich. Vedení špitálu věří, že i další lékaři se ke stažení postupně přidají. Nemocnice od Nového roku najela na běžný režim,“ potvrdila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.