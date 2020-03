Do nemocnic na Vysočině pacienti vstupují přes stany a pouze v rouškách

Všech pět krajských nemocnic na Vysočině - v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Třebíči a v Novém Městě na Moravě - od dnešního dne omezuje plánované operace a rovněž ruší provoz odborných ambulancí.

„Je to z důvodu uvolnění kapacit,“ vysvětlila Jitka Svatošová, mluvčí Kraje Vysočina, který nemocnice zřizuje.



Omezen je i pohyb po nemocničních areálech. Ke vstupu obvykle už od víkendu slouží jen hlavní vchody.

„Zvýšená pozornost bude věnována hygieně a dezinfekci čekáren a chodeb,“ dodala Svatošová.

Před vchody do všech krajských nemocnic o víkendu vyrostly velké červené stany. Poskytli je hasiči. Sestry v nich budou ode dneška kontrolovat zdravotní stav všech lidí vstupujících do nemocnic - budou jim měřit teplotu a rovnou je směrovat na příslušná oddělení. Kdo byl o jarních prázdninách v zahraničí, půjde rovnou na infekční oddělení.

„Cílem opatření je především ochránit zdravotníky. Pokud by jich část onemocněla, neměl by se potom kdo o pacienty postarat,“ prohlásila mluvčí nemocnice v Havlíčkově Brodě a Pelhřimově Petra Černo.

Do nemocnic vstupujte pouze v rouškách. Nemáte? Vyrobte si

Zdravotnická zařízení zároveň veřejnost žádají, aby do nemocnic lidé vstupovali pouze v rouškách. Těch je ale pro samotné zdravotníky nedostatek, u vstupů do budov tak budou k dispozici pouze v omezené míře. Lidé by si tak měli nosit své.

Například havlíčkobrodská nemocnice proto na své webové stránky vložila odkaz na video, jak si jednoduchou roušku pomocí ubrousku a dvou gumiček vyrobit.

Během víkendu dorazila na Vysočinu první dodávka nákupu centrálně realizovaného státem. V první vlně to bylo 1 700 kusů respirátorů kategorie FFP3 a 548 kusů kategorie FFP2. Do centrálního skladu Nemocnice Jihlava byly poté v neděli naskladněny další čtyři stovky respirátorů FFP3. Jejich distribuce se očekává dnes.

„Logistiku distribuce řídí Kraj Vysočina. Pracoviště praktiků, specialistů i dalších budou postupně uspokojována z dalších dodávek,“ vzkázala Svatošová s tím, že dodávky ochranných pomůcek budou opakovány každý týden.

Kraj navíc plánuje uvolnit 20 milionů korun na nákup dalších ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků. Určené by měly být pro pracovníky sociálních a zdravotních služeb.

Odběry biologického materiálu pro testy na přítomnost koronaviru v kraji zajišťuje jedna výjezdová sanitka jihlavských záchranářů. V úterý přibude i druhý výjezdový tým. Sestaven bude na stanovišti záchranné služby v Havlíčkově Brodě.

Jinak s výrobou ochranných pomůcek pomáhají také další instituce a podniky. Kraj se žádostí o výrobu provizorních roušek oslovil například ženskou věznici ve Světlé nad Sázavou, pomáhají i Pleas nebo přibyslavské ACO.

„Děkuji společnosti ACO za pomoc se zajištěním respirátorů pro naše pečovatelky,“ vzkázal na Facebooku přibyslavský starosta Martin Kamarád.

Občanům Jihlavy pomáhá s orientací interaktivní mapa

Na aktuální situaci ostatně většina měst nějakým způsobem reaguje. Magistrát v Jihlavě vypracoval interaktivní mapu, na níž lze přehledně dohledat, které konkrétní obchody či služby jsou v provozu. Má pomoci obyvatelům s orientací v omezených veřejných i soukromých institucích či areálech.

„Na webových stránkách města je pět map, ve kterých jsou přehledně s kontakty a poznámkami vidět restaurace, které zajišťují rozvoz jídla či polední menu pro žáky a studenty, obchodní centra a jejich konkrétní omezení, provoz MHD i současný stav jednotlivých úřadů, kulturních center, sportovišť i poskytovatelů sociálních služeb,“ popsala Aneta Hrdličková z kanceláře primátorky.

Radnice měst zároveň vážně zvažují uzavření mateřských škol. Ty by dnes měly normálně fungovat, ale jejich další provoz je nejistý. Pouze Pelhřimov předem avizoval, že školky od pondělka neotevře.

Prostřednictvím sociálních sítí také svou pomoc nabízí celá řada lidí. Rodičům nabízí například možnost hlídání dětí nebo seniorům nakoupí. Například Jihlava chce od pondělka tuto pomoc ve spolupráci s charitou koordinovat.

Zatímco počet nakažených v celé zemi přes víkend rapidně rostl, na Vysočině byli podle hygieniků ke nedělnímu večeru nakaženi stále jen dva lidé. Oba případy jsou ve Žďáře nad Sázavou. Jde o muže, jenž se vrátil z Itálie z montáží. Nemocná je i jeho partnerka. U obou má nemoc mírný průběh.

Přes noc se však toto číslo změnilo. V pondělí ráno už měla Vysočina šest nakažených. Podrobnosti k nim hygienici dosud neuvedli. Vzhledem k tomu, že o víkendu v kraji skončily jarní prázdniny, je pravděpodobné, že počet infikovaných bude dále narůstat.