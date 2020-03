Nemocnice na Vysočině vítají každou roušku, zásoby mají jen na pár dní

„Máme zásoby, které nám vystačí zhruba do konce tohoto týdne. Co bude potom, těžko říct,“ uvedl Igor Šimoník, vedoucí lékař a zástupce primáře chirurgického oddělení nemocnice v Mostištích u Velkého Meziříčí.



Otazníky nad dalším vývojem visí i v novoměstské nemocnici. Roušek je málo. „Nad každým kusem se rozmýšlíme, aby byl využit opravdu na maximum,“ říká Tamara Pecková, mluvčí tamní nemocnice.

V příjmových stanech před nemocnicí mají ochranné pomůcky pracovnice nasazeny šest hodin v kuse. Což je sice náročné, jelikož si během této doby nemohou ani odskočit na toaletu, ale neplýtvá se díky tomu cenným materiálem.

Nemocnice vítá aktivitu lidí, již se zapojili do domácího šití roušek. „Určitě budeme vděční za každý kus. Roušky mohou využít jak naši zaměstnanci, tak i ti, kteří třeba přijdou do nemocnice bez nich - my je tím pádem budeme moci vybavit. Nyní je totiž opravdu bezpodmínečně nutné, aby se lidé chránili. Co nevyužijeme, lze uskladnit do budoucna,“ popsala Pecková.

Krizová situace lidi stmeluje, restaurace poskytly přímotopy

Podomácku vyrobené roušky by měly být ze stoprocentní bavlny. Nemocnice má možnost je prát, sterilizovat a následně opakovaně využívat. Pomůcky k darování lze nosit do příjmového stanu u vchodu do objektu. Pět set ústenek už novoměstské nemocnici zajistila i firma, jež pro ni šije zdravotnické oděvy.

Dění ohledně koronavirové infekce podle Peckové lidi stmeluje. „Mnozí pomáhají, jak mohou. V příjmovém stanu u vchodu bývá ráno chladno. Jedna ze žďárských restaurací poskytla našemu personálu svoje moderní přímotopy,“ popsala mluvčí.



Do šití se vrhli dobrovolníci po celém Novém Městě. Roušky se vyrábějí například v tamním denním stacionáři - Centru Zdislava. „Teď jsem tam přivezl nakoupených deset kilometrů gumiček. Výroba se docela rozjela, angažují se jak lidé ze Zdislavy, tak dobrovolníci. Další se mohou připojit,“ říká novoměstský starosta Michal Šmarda.

Roušky jsou distribuovány prodavačům do obchodů a lékáren, pracovníkům města, kteří přicházejí do styku s veřejností, policistům či seniorům, o něž pečují sociální služby. „Začali jsme vyrábět nejen jednoduché, ale i složitější skládané. Obojí nabídneme těm, již to nejvíc potřebují,“ dodal starosta.

O pomoc prosí i sociální zařízení, starají se o ty nejohroženější

S nedostatkem ochranných pomůcek bojují ve všech nemocnicích v kraji, třeba v té jihlavské roušek denně spotřebují kolem patnácti set. První kusy ručně šitých, jež vyrobila veřejnost, putovaly do zařízení během úterý.

„Lidé se semkli a snaží se pomáhat, což vítáme a děkujeme jim. Nosit roušky mohou i přímo k nám do infocentra,“ uvedla mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

V havlíčkobrodské nemocnici zase pomohla jednorázovou dodávkou několika stovek roušek i místní firma Pleas.

O pomoc ale prosí nejen nemocnice, ale i další zdravotnická a sociální zařízení napříč krajem.

„Obracíme se na vás s velkou prosbou. Tak jako ostatní zařízení bojujeme i my s nedostatkem roušek. Aktuální zásoby máme na týden a dodání dalších je nejisté. Prosíme, pomozte. Staráme se o nejohroženější skupinu obyvatelstva, věkový průměr pacientů je 75 až osmdesát let. Musíme je chránit, a to lze pouze tak, že zajistíme roušky pro personál,“ shání ochranné pomůcky společnost Vysočinské nemocnice, jež působí třeba v Humpolci či Ledči nad Sázavou.

Ručně šité ústenky poptává i Oblastní charita Žďár nad Sázavou. „Potřebujeme roušky hlavně pro naše pracovníky v terénních službách, je jich nedostatek,“ uvedla Martina Horníčková z oblastní charity. Dodala také, že do výroby se zapojují i jednotlivá zařízení Charity. Dobrovolníci se mohou zapojit jak samotným šitím, tak i poskytnutím materiálu.