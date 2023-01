Epidemie na Vysočině pokračuje i po svátcích, stále chybí některé léky

„Poslední tři týdny jsme v denním kontaktu s řediteli nemocnic a informujeme se o situaci, která u nich panuje. Nemocnice jsou plné. Především dětská oddělení. Zatím ale vše zvládají. Omezení péče nehrozí,“ ujišťuje náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD).

Podobně hovoří i zástupci jednotlivých zdravotnických zařízení v kraji. „Nemuseli jsme přistoupit k žádným transferům pacientů do jiných nemocnic ani omezit plánované výkony a operace,“ shodují se.

Za poslední týden eviduje krajská hygienická stanice na Vysočině sice 17procentní pokles respiračních onemocnění oproti předchozímu týdnu, ale jak upozorňuje Jana Böhmová, mluvčí krajské hygienické stanice, čísla mohou být zkreslená.

„Je pravděpodobné, že někteří pacienti využili prázdnin a svých dovolených k léčbě a lékaře ani nevyhledali. Nemocných tedy může být více, než máme hlášeno,“ připomíná Böhmová.

Masivně nastupuje chřipka typu A

Nejvíce nemocných v minulém týdnu bylo na Žďársku a Jihlavsku. V celém kraji pak onemocnělo v přepočtu 2 059 osob na 100 tisíc obyvatel. „Masivně teď nastupuje chřipka typu A. Hlášeno máme 177 prokázaných případů chřipky. S vážným průběhem bylo 80 případů. Sestupnou tendenci jsme zaznamenali u RS virů,“ vybírá ze statistiky Jana Böhmová.

Nemoc útočí napříč všemi generacemi. „S těžším průběhem jsou hospitalizovaní především starší lidé nad 65 let. Za poslední dva týdny jsou v souvislosti s respiračními nemocemi hlášena také dvě úmrtí. V obou případech to byly osoby ve věku kolem 80 let, které měly i další přidružená onemocnění,“ dodává Böhmová.

Jihlavská nemocnice musela pro pacienty vyčlenit hned několik oddělení. Kromě pediatrie, kde se léčí děti, je plné rovněž celé infekční oddělení. „Dále jsme pro pacienty vyčlenili plicní oddělení a část kožního. Vypadá to, že víc potřeba nebude. Na dětském oddělení v tomto týdnu oproti svátkům přibylo víc pacientů, ale vše zvládáme,“ říká mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.

Podobně je na tom i třebíčská nemocnice. V Novém Městě na Moravě mají připravené také záložní varianty. „Pacienty máme zatím na infekčním oddělení. V případě většího nárůstu můžeme vyčlenit místa na urologii či gynekologii,“ říká mluvčí Helena Zelená Křížová.

Marodka podobná jako za covidu

Situaci v nemocnicích komplikuje také vysoká marodka zdravotníků. „Je to podobné jako za covidu, ale s tím, že nemocných je méně a nemáme vyblokovaná oddělení. Nemocnice s tím pracují a jednotlivá oddělení si pomáhají. Vždy je nějaké řešení,“ říká náměstek hejtmana Novotný.

Marodka zdravotníků trápí například třebíčskou nemocnici. „Velká nemocnost je například na chirurgii, ale nemocnice musí jet dál, takže si různě pomáháme. Utlumili jsme trochu rehabilitační oddělení a personál vypomáhá tam, kde je třeba. K omezení operativy jsme nemuseli přistoupit a doufáme, že se tak ani nestane. To je poslední, co bychom chtěli omezovat,“ říká tisková mluvčí třebíčské nemocnice Jitka Mácová.

Zákaz návštěv kvůli respiračním onemocněním už vyhlásilo všech pět krajem zřizovaných nemocnic. Jako poslední se ve středu přidala Nemocnice Pelhřimov.

„Zákaz návštěv se netýká doprovodu u porodu a pacientů v terminálním stadiu. Návštěvy těchto pacientů jsou možné vždy po dohodě s ošetřujícím lékařem či primářem oddělení. Dále v naší nemocnici platí doporučení používat ochranné prostředky dýchacích cest. Týká se to pacientů, kteří do nemocnice dochází k ambulantnímu ošetření. Bohužel ne všichni toto doporučení dodržují. Je ale třeba si uvědomit, že tím chrání sebe i ostatní,“ zdůrazňuje mluvčí nemocnice Alexandra Knapová.

Výpadky některých léků

Nemocnice v kraji také dál trápí výpadky některých léků. Stabilizovala se situace ohledně medikamentů proti teplotě a bolesti ve formě suspenzí a čípků pro děti. Problémy jsou ale s antibiotiky.

„Schází nám penicilinová a cefalosporinová antibiotika, jako je Amoxiklav, Augmentin či Penbene,“ vypočítává Knapová.

S dočasnou absencí léků se nadále potýká i novoměstská nemocnice. „Kromě některých antibiotik, hlavně dětských, chybí například injekční Tiapridal, oční kapky, dále Endiaron, Carbosol či Erdomed,“ jmenuje mluvčí nemocnice Helena Zelená Křížová.

Výpadky léků jsou podle ní nárazové a trvají různě dlouhou dobu. „Někdy i tři měsíce, jindy jen krátce. Snažíme se tyto nedostatky co nejvíce eliminovat. Vedoucí lékárny třikrát denně projíždí distribuci léčiv, a když něco najde, ihned objednává a rezervuje zboží,“ dodává. Lékaři se pak při chybějícím medikamentu snaží najít dostupnou a stejně účinnou náhradu.