Na Vysočině vyskákali z kamionu čtyři migranti z Afghánistánu a Pákistánu

Řidič kamionu ve čtvrtek odpoledne oznámil na policii, že se právě vrátil z Rumunska. Když zastavil v areálu jedné firmy ve Velké Bíteši a otevřel vrata u návěsu, tak zevnitř vyskákalo několik lidí. Podle jeho informací se rozeběhli po areálu firmy a poté utekli ven směrem do ulice U Stadionu.

„Operační důstojník na místo okamžitě po přijetí oznámení vyslal nejbližší policejní hlídky, policejního psovoda a policisty z odboru cizinecké policie. Policisté po mužích pátrali v okolí firmy a ve městě. Během hodiny se podařilo všechny čtyři podezřelé muže vypátrat a zajistit,“ uvedla mluvčí policie Dana Čírtková.

Následně policisté zjistili, že se jedná o čtyři muže bez dokladů. Pouze se prokazovali dokumentem bez fotografie o azylu v Rumunsku.

„Z tohoto dokladu vyplývalo, že požádali o azyl v Rumunsku. Prvotním šetřením policisté zjistili, že tito cizinci nejsou oprávněni k pobytu na území a že vstoupili na území České republiky bez cestovního dokladu, ač k tomu nejsou oprávněni a v době platnosti nařízení ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví vyhlášeného k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19,“ popsala Čírtková.

Policisté cizince převezli do policejních cel a zajistili jim provedení testů na koronavirus, které byly negativní. Následně zjistili, že se jedná o tři občany Afghánistánu a jednoho Pákistánu ve věku od 17 do 37 let. Z svých zemí odešli podle svých slov z ekonomických důvodů.

Další nelegální migranty zadrželi policisté v obci Starý Hrozenkov na Uherskohradišťsku. Dodávku řídil čtyřiatřicetiletý řidič ze země mimo Evropskou unii. Vezl v ní devět cizinců bez dokladů.

„Cizinci z asijských zemí u sebe neměli žádné doklady a vzhledem k jazykové bariéře byli přizváni i překladatelé. Řidič vozidla uvedl, že z důvodu nedostatku pracovních příležitostí přijal nabídku práce, která spočívala v transportu osob. Tím, že migranty převezl přes hranice do České republiky, je podezřelý ze spáchání trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, za což mu v případě prokázání viny hrozí až pětiletý trest svobody,“ uvedl mluvčí zlínské policie Petr Jaroš.