Seniorku na chodníku srazil mladík autem, žena zemřela. Policie hledá svědky

  11:58,  aktualizováno  11:58
Sedmasedmdesátiletá žena v sobotu zemřela v Třebíči při dopravní nehodě. Když šla po chodníku, srazil ji autem osmnáctiletý řidič. Sám se zranil, stejně jako jeho spolujedoucí. Pro vyšetření nehody hledá policie svědky, kteří havárii viděli, případně ji mají zaznamenanou na kameře v autě.

Nehoda se stala v ulici U Kuchyňky v sobotu ve čtvrt na pět odpoledne, a to v místech poblíž křižovatky s Hilbertovou ulicí.

„Osmnáctiletý řidič vozidla Renault Captur šedé barvy jel po komunikaci ulice U Kuchyňky ve směru od ulice Táborská a došlo ke střetu s chodkyní, která šla v té době po chodníku,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Sedmasedmdesátiletá žena utrpěla velmi těžká zranění, kterým na místě podlehla. Stav řidiče vozidla a jeho spolujedoucí si vyžádal lékařskou péči.

„Provedenou dechovou zkouškou policisté u řidiče vozidla požití alkoholu nezjistili. Negativní byl u řidiče také test na zjištění přítomnosti návykových látek,“ dodala mluvčí.

Při vyšetřování nehody a prověřování všech jejích okolností žádají policisté o spolupráci veřejnost. Prosí, aby se na linku 158 přihlásili případní svědci, kteří střet auta s chodkyní viděli.

„Dále bychom uvítali, aby se přihlásili řidiči, kteří místě projížděli a mají ve vozidle kameru, která zaznamenala průběh tragické nehody nebo situaci, která střetu vozidla s chodkyní předcházela,“ dodala Jana Kroutilová.

