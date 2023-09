Cizinec se na D1 vysoukal z převráceného auta. Vzápětí ho srazil jiný vůz

K tragické události došlo před třetí hodinou ranní. Předcházela ji jiná nehoda. Řidič s Volkswagenem Transporter se zřejmě plně nevěnoval řízení a v pravém pruhu zezadu narazil do před ním jedoucího Volskwagenu Polo. Obě auta řídili cizinci.

„Do jedoucího vozidla narazil a to bylo odraženo do krajových svodidel a následně do pravého jízdního pruhu, kde skončilo na střeše,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Když se řidič menšího vozu z převraceného auta vysoukal, srazilo ho další projíždějící osobní vozidlo. Účastníky předešlé nehody řidič podle policie zřejmě přehlédl.

„Jednalo se o řidiče osobního vozidla Volkswagen Polo. Tento muž vážným zraněním podlehl,“ konstatovala Čírtková.

Zraněni byli i další lidé. S lehkým zraněním byla převezena do nemocnice spolujezdkyně z malého Volskwagenu. Další účastníci nehod byli ošetřeni na místě bez nutnosti jejich převozu do zdravotnického zařízení.

Dálnice byla v místě nehody nejprve uzavřena, nad ránem byl obnoven provoz levým jízdním pruhem.

Vyšetřování nehody si převzali kriminalisté z Havlíčkova Brodu. Ti veškeré její okolnosti i nadále zjišťují.