Žďárská naučná stezka je lidem nebezpečná, několik se jich na ní zranilo

„Miluji to tam, je to krásné místo, chodila jsem tam často se psem, ale už tam asi nepůjdu. Šlápla jsem na kraj prkna, které bylo uvolněné, a spadla jsem dolů zrovna v místě, kde je chodník vyvýšený nad terénem,“ popisuje svůj nepříjemný zážitek paní Ilona.

Při pádu utrpěla bolestivé zranění ramene, které si léčí už dva měsíce. „Moje příbuzná tam také spadla. Takových bude asi víc lidí,“ obává se.

Místy prkna chybí nebo jsou uvolněná, takže po chybném našlápnutí „hrají“ jako klávesy pianina. Někde jsou propadlé podpěry, jinde uhnilé zábradlí. Stezka je přitom vedena jako bezbariérová.

Upozornění ze strany vlastníka na možné nebezpečí však u velmi navštěvované stezky chybí. Umístěny jsou jen zákazové cedule pro cyklisty a ze strany od Zelené hory navíc piktogram s nápisem „běh na vlastní nebezpečí“.

Už se městu ozvali poškození? „Nároky na odškodnění ze strany návštěvníků nebo pojišťoven jsme nezaznamenali,“ reagoval mluvčí radnice Matěj Papáček s tím, že se asi před tři čtvrtě rokem řešil bez výsledku nárok jedné fotografky, která si na stezce zničila drahý fotoaparát.

Smrková prkna má nahradit trvanlivější modřín a dub

Stavbaři stezku dokončili na podzim roku 2010, město ji slavnostně otevřelo v dubnu 2011. Radnice nyní slibuje generální opravu.

„Povalové chodníky, vyhlídková mola i most na naučné stezce kolem Konventského rybníka byly vyrobeny ze smrkového dřeva a jejich životnost je v mnoha úsecích i přes trvalou a častou údržbu již u konce. Ani opakované opravy dnes nezajistí dostatečný komfort pohybu po stezce a jeho bezpečnost,“ uvedla místostarostka Ludmila Řezníčková.

Zásadní bude podle vedení radnice použití trvanlivějšího a kvalitnějšího dřeva, především dubu a modřínu. K delší životnosti má pomoci i změna některých technických detailů, například ve styku dřeva s terénem.

A není to jediná změna. „U vstupu na stezku od Zelené hory dnes stojí nevyužívaný a zpustlý vodohospodářský objekt, který už neslouží žádnému účelu a bude v rámci rekonstrukce odstraněn,“ doplnil mluvčí Papáček.

Nová cesta má stát 6 milionů, záležet bude na dotaci

Město již podalo žádost o dotaci. „Ještě nebyla formálně vyřízena. Pokud město uspěje, začne projekt na konci letošního roku a bude pokračovat příští rok,“ řekl Papáček.

Má to však háček. „Vzhledem k současným problémům by bez dotace pokračovaly jen nejnutnější opravy, aby byla stezka schůdná,“ dodal v reakci na to, že město bude mít vlivem epidemie koronaviru méně peněz ve svém rozpočtu.

Náklady na generální opravu stezky jsou podle radnice odhadovány na zhruba 6,2 milionu korun.

Celý okruh kolem rybníka je přes dva a půl kilometru dlouhý, část je vytvořená ze dřeva. Jednotlivá zastavení s informačními cedulemi se věnují ochraně přírody a také historii kláštera, zámku a poutního kostela na Zelené hoře.

Místy kopíruje celoročně využívaná stezka přímo břeh Konventského rybníka nebo meandrujícího Stržského potoka, protíná také přírodní památku Louky u Černého lesa. I v horkém létu poskytuje díky množství zeleně příjemný stín.