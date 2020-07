Po letech příprav se Třebíč pouští do přeměny náměstí, první práce začaly

Ještě do 22. července mohou zájemci podávat nabídky do výběrového řízení na zhotovitele kompletní obnovy centra. Stavba za odhadovaných 200 milionů korun je rozplánována na přibližně 26 měsíců. Samotným úpravám náměstí však musejí předcházet přípravné činnosti a přeložky inženýrských sítí.

„Není to pouze akce města, jsou do toho zahrnuty společnosti, jako je E. ON, plynaři, vodovody a kanalizace, TTS, CETIN a mnoho dalších síťařů. Celý průběh máme zkoordinovaný, finanční prostředky připravené, a já tedy pevně věřím, že se po těch dvaceti letech debat a úvah konečně revitalizace Karlova náměstí uskuteční,“ vyjádřil se k tomu třebíčský starosta Pavel Pacal.

Od 1. srpna bude omezen provoz v Jejkovské bráně. Kromě ní se ale už pracuje také v dalších ulicích, jež přiléhají ke Karlovu náměstí. Například v Přerovského ulici bylo nutné přeložit kabely vysokého a nízkého napětí, totéž čeká Soukupovu ulici a práce se dotknou rovněž Martinského náměstí.

„Pracovat se tam bude do doby, než začne samotná rekonstrukce náměstí. Jsou to přípravné práce, které s tím souvisejí. Musí se udělat přeložky napětí či plynu,“ popsala mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.



Náklady podle jejích slov hradí provozovatelé jednotlivých sítí.

Od poloviny prázdnin bude náměstí bez autobusů

Stavební činnosti omezí také městskou hromadnou dopravu. Na Karlovo náměstí, které je nyní hlavním přestupním uzlem městské hromadné dopravy, budou autobusy zajíždět pouze do 31. července.

„Od 1. srpna už budou zřízené zastávky na ulici Smila Osovského u pošty a v ulici Vítězslava Nezvala. A od 15. září na ně pak bude po celou dobu rekonstrukce náměstí každou půlhodinu zajíždět malý autobus z ulice Vítězslava Nezvala,“ vysvětlila Irini Martakidisová.

Některá omezení se týkají také řidičů. Pro majitele parkovacích karet je vyčleněna odstavná plocha v Otmarově ulici za tělocvičnou. Využívat ji ale od prvního červencového dne mohou pouze vlastníci parkovacích karet z těch ulic, jež jsou zrovna uzavřené.

Všechny provozovny na Karlově náměstí by měly během rekonstrukce fungovat v běžném režimu. Během první etapy revitalizace budou u obchodů, firem a dalších zařízení na horní straně centra vybudovány provizorní přístupy, dolní strana náměstí zůstane prozatím bez omezení.

Kašna za tři a půl milionu se má podobat šperku

Návrh proměny asi dvouhektarového Karlova náměstí zpracoval brněnský Atelier R. A. W. Projekt řeší nové dláždění, parkovací plochy, zeleň, mobiliář nebo návrat vodních prvků do centra Třebíče.

Původní kašny má totiž nahradit dvojice nových. Na jednu z nich vypsalo město před zhruba dvěma lety architektonickou soutěž, kterou vyhrál v konkurenci celkem šestadvaceti účastníků pražský ateliér H3T architekti s.r.o. Jím navržená kašna ale nebude klasickou kamennou stavbou. Voda na náměstí bude tryskat jiným způsobem. A to z kruhu tři metry nad zemí, jenž se postaví na sloupy. Voda bude vyvěrat také ze země pod kruhem.

Tato „sprcha“ v podobě jakéhosi obřího šperku bude stát v západní části centra naproti vchodu do židovské čtvrti. Vítězný návrh vodního prvku má rozpočet asi tři a půl milionu korun.

Rekonstrukci Karlova náměstí připravuje Třebíč intenzivně posledních pět let, a to především v souvislosti s nutností výměny inženýrských sítí pod náměstím.

Územní rozhodnutí bylo vydáno na konci uplynulého roku. Výběrové řízení na dodavatele stavby je vyhlášené od 12. června 2020.