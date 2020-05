Na novém jihlavském náměstí má přibýt 46 stromů a zmizet 50 míst pro auta

Do aktuálního návrhu architekti zapracovali již připomínky odborů magistrátu. Teď se ke studii mohla vyjádřit veřejnost. I s jejím názorem slíbili architekti pracovat. Vzhledem k situaci s koronavirovou nákazou byla rozprava s architekty přes sociální sítě.



Architekti Pavla Melková a Miroslav Cikán chtěli ve své studii využít potenciál náměstí i jeho historickou hodnotu. Zachovali průhledy na hlavní dominanty, využili svažitého terénu a chtějí vytvořit z náměstí plochu se stíny, která by vyzývala k pobytu.



Asi nejvíc dotazů od lidí bylo na zeleň. Řadě lidí se z obrázků zdá, že jí bude málo. Jak však uvedla architektka Melková, oproti současnému stavu studie počítá s dvojnásobným počtem stromů. Navrhuje 103 dřevin oproti současným 57.

„Klimatickou pohodu chceme dát i vodními prvky. Myslíme i na takové věci, jako jsou mlžítka či pítka. Na druhou stranu to není park, ale náměstí,“ poznamenala Melková.

„Morový sloup je mementem, měl by být vidět“

Nosným prvkem úpravy náměstí je dvojitá stromová alej při jeho západní straně. Ta má vytvářet stinné prostředí v kontaktu s obchody, restauracemi a kavárnami.

Dalším novým zeleným prvkem budou tři skupiny stromů. První z nich je plánovaná naproti radnici, druhá pod budovou Prioru a třetí v místě současného parkoviště na spodní straně náměstí.

Oproti tomu stromy zmizí kolem morového sloupu. Ten by měl zůstat odhalen. „Morový sloup a jeho vertikála je určitým mementem a to by mělo být vidět. Chceme, aby se stal dominantou náměstí, tak jak byl po století,“ vysvětlil Cikán s tím, že současné lípy kolem morového sloupu nejsou v dobrém stavu, nicméně se na místě ponechají na dožití.

Zároveň připomněl, že vybrat nová místa pro výsadbu stromů bylo složité i vzhledem k jihlavským podzemním chodbám a sítím. Z toho důvodu nemohou být stromy třeba před budovou Prioru.

Výsadba stromů počítá hlavně s lípami a javory. Budou ve speciálním substrátu s aktivním uhlím, který má zaručovat jejich zdravý růst v městském prostředí. První nová skupina stromů by se mohla podle Miroslava Cikána vysadit v příštím roce.

Na dolní straně má být náměstí bez parkoviště

Další nejpočetnější vlna dotazů se nesla k dopravě. Diskutérům se nezdálo snížení parkovacích míst ze současných 230 na 180. Podle studie zmizí velké parkoviště ve spodní části náměstí.

Hromadná doprava ze Znojemské ulice nebude vedena diagonálně, ale po východním obvodu náměstí. Na západní straně zase povede osobní doprava. Jsou tam plánována i parkovací stání. Prioritou však je podle architektů dostupnost pomocí MHD.

Dotazující se dostali i k dlouho diskutovanému tématu, kterým je obchodní dům Prior. V 80. letech nahradil tradiční špalíček historických domů. Řada lidí obchodní dům vnímá jako velkou kaňku na vzhledu náměstí.

Jak však znovu upozornil náměstek primátorky Martin Laštovička, objekt je v soukromém vlastnictví a veškeré úpravy budou možné pouze se souhlasem vlastníka. „Spolupracujeme s ním,“ dodal.

Veřejné toalety čeká stěhování z podzemí

Studie se proto věnuje i možným úpravám budovy Prioru a zásobovacích ramp. Jednou z možností je zasypání ramp. Jejich náhradou by byl technický výtah pro zásobování.

Na střeše obchodního domu by zase mohly vzniknout pobytové terasy a celý plášť a členění by se mohlo více přiblížit podobě měšťanských domů.

Jedna z posledních otázek, která obyvatele zajímala, směřovala na veřejné toalety. Náměstek Laštovička řekl, že současné záchodky v podzemí nevyhovují a bylo by lépe je umístit v přízemí městských domů na náměstí.

„Už jsme vytipovali některé domy, kde by tato služba mohla být. Dále by je po předchozí domluvě doplňovaly toalety v gastroprovozech,“ řekl.

Své postřehy a podněty k revitalizaci náměstí mohou lidé posílat na magistrát ještě do 20. května.