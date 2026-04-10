K návrhu obnovy náměstí v Přibyslavi přišly desítky připomínek, často protichůdné

  11:52, aktualizováno 11:52
Několik desítek připomínek, často protichůdných, sesbírala radnice v Přibyslavi k projektu na revitalizaci tamního Bechyňova náměstí. Architektonická kancelář se je nyní snaží zakomponovat do návrhu. Ten by měl být veřejnosti představen během měsíce června ve vestibulu kulturního domu.
Místostarosta Přibyslavi Michael Omes (vlevo) a starosta Martin Kamarád ukazují vítězný návrh na proměnu Bechyňova náměstí od ateliéru Gogolák + Grasse. Stavební práce by měly začít do tří let. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

„Seznam připomínek zaplnil několik stránek, sešlo se jich opravdu mnoho. Jsme zvědavi, jak si s nimi architekti poradí. Dost připomínek totiž jde vzájemně proti sobě,“ informoval přibyslavský starosta Martin Kamarád.

Ateliér Gogolák + Grasse, vítěz architektonické soutěže z před tří let, se pokusí veškeré připomínky zpracovat a zohlednit. Dle starosty bude nejvíce dbát na ty od dopravních projektantů a inženýrů. Výsledek bude znám zhruba za dva měsíce.

Náměstí v Přibyslavi čeká nákladná oprava, budují kvůli ní nové parkoviště

„Na červen připravujeme veřejnou prezentaci návrhu. Bude i s nákresy k prohlédnutí ve vestibulu kulturního domu. Individuálně se bude moci přijít podívat kdokoliv, bude se moci i přítomných expertů na jednotlivé segmenty ptát na detaily a důvody navrhovaného řešení,“ přiblížil starosta.

Rekonstrukce Bechyňova náměstí je investice, o níž se ve městě hovoří mnoho let. První studii na jeho proměnu má starosta v šuplíku už od roku 2019. Později si zastupitelé prosadili architektonickou soutěž.

Vítěz byl, se smlouvou ale radní rok váhali

Ta se v roce 2023 skutečně odehrála, vítězem se stal návrh ateliéru Gogolák + Grasse. Rada města se však dlouho nemohla shodnout, zda s vítězem skutečně podepíše smlouvu. K návrhu totiž měli někteří její členové výhrady. Ty se týkaly zejména dopravního řešení, v čemž je podpořila i nesouhlasná petice místních podnikatelů a živnostníků.

Vítězný návrh na proměnu přibyslavského Bechyňova náměstí od ateliéru Gogolák + Grasse
Místostarosta Přibyslavi Michael Omes (vlevo) a starosta Martin Kamarád ukazují vítězný návrh na proměnu Bechyňova náměstí od ateliéru Gogolák + Grasse. Stavební práce by měly začít do tří let.
Z ptačí perspektivy připomíná přibyslavské Bechyňovo náměstí půlkruh, volnou plochu však dost limitují dva špalíčky budov – jeden s lékárnou, radnicí a poštou, druhý se spořitelnou, obchody a restaurací. Náměstím navíc vede silnice první třídy.
Náměstí v Přibyslavi má neobvyklý tvar půlměsíce, uprostřed něho jsou dva bloky domů. Vedení města by chtělo podobu náměstí ve všech jeho koutech sjednotit.
„I přes přání občanů byl vybrán návrh, který ruší 48 parkovacích míst, tedy více než třetinu stávajícího stavu. U některých nemovitostí jsou dokonce zrušena místa pro zásobování a jsou zrušena i parkovací místa, s nimiž bylo počítáno v kolaudačních rozhodnutích,“ upozornil autor petice Tomáš Tecl.

K podpisu smlouvy s ateliérem došlo až těsně před koncem loňského roku poté, co jeden z radních po roce odmítání ustoupil a změnil názor. Ani tak rada města nebyla úplně jednotná.

Neobvyklé půlkruhové Bechyňovo náměstí se dvěma špalíčky budov v jeho středu je nutné opravit zejména kvůli špatnému stavu podzemních inženýrských sítí i neutěšenému vzhledu povrchu. Při té příležitosti mu vedení města chce dát jednotný koncept a jeho různé části sladit do jednoho celku. Náklady na přestavbu náměstí se odhadují zhruba na 150 milionů korun.

