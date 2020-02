Přibyslav lidem představí budoucí náměstí, na diskuse je už ale pozdě

O rekonstrukci náměstí se v Přibyslavi mluví už roky. V posledních třech letech město podnikalo konkrétní kroky. Oslovilo architektonické kanceláře s žádostí, zda by zpracovaly úvodní studii, jež by celý prostor řešila a dala mu jednotnou podobu.



Žádost radnice vyslyšely nakonec jen dvě kanceláře. Z došlých návrhů si vedení města vybralo ten, který se mu zamlouval více. Návrh se má stát základem, z něhož budou úpravy vycházet. Není však verzí konečnou a definitivní.

Právě tuto verzi chce vedení města veřejnosti v pondělí představit. Stát se tak má na veřejné besedě, jež se uskuteční v 18 hodin v kulturním domě.

Jenže městem se už pár dní šíří nesouhlas s postupem úřadu. Část lidí by chtěla více návrhů. Chtěli by, aby se k nim vyjádřili odborníci, aby město na novou podobu náměstí uspořádalo klasickou architektonickou soutěž.



Vedení města to odmítá. „Už je na to pozdě. Diskuse o náměstí a postupu jednání probíhala dlouho, několik posledních let. O vybraném návrhu už jsme podepsali smlouvu. Nebudeme už teď v tomto ohledu nic měnit,“ vzkázal přibyslavský starosta Martin Kamarád.

Nechtěli jsme dopadnout jako ve Velkém Meziříčí, tvrdí radnice

Architektonické soutěži se vedení města chtělo vyhnout, zvláště po zkušenostech z Velkého Meziříčí. Tam v minulosti také řešili novou podobu centrálního Náměstí. Uspořádali architektonickou soutěž a jako nejlepší z ní vzešel návrh, který se zastupitelům nelíbil.

Výsledky soutěže se mnozí rozhodli nerespektovat, stejně tak většina zastupitelů nevzala ohled na následné referendum. Půtky ve vedení města pak vyústily v rezignaci dnes již bývalého starosty Radovana Necida. Velkomeziříčské Náměstí dodnes novou podobu nemá a momentálně není jisté, zda ji vůbec někdy mít bude.

„Chtěli jsme mít podobu náměstí od počátku pod kontrolou. Nechtěli jsme dopustit, aby vyhrálo něco, co se veřejnosti či vedení města nebude líbit. A také jsme nechtěli, aby architekti přišli s nápady, které by pak v praxi bylo nemožné realizovat,“ vysvětluje Kamarád.

Kdo bude chtít vznést připomínky, bude mít jedinečnou možnost

Pondělní beseda má být možností, jak by do budoucího vzhledu náměstí mohla zasáhnout i veřejnost.

„Kdo bude chtít, bude mít jedinečnou příležitost uplatnit své námitky a připomínky. Zároveň besedu bereme i jako příležitost veřejnosti vysvětlit, proč jsme takto postupovali a proč se nám výsledek zamlouvá,“ vzkázal místostarosta Michael Omes.

Bechyňovo náměstí v Přibyslavi je zvláštní svým tvarem. Z ptačí perspektivy připomíná půlkruh. Volnou plochu však značně limitují dva špalíčky budov - jeden s lékárnou, radnicí a poštou, druhý se spořitelnou, obchody a restaurací.

Náměstím navíc vede silnice první třídy z Havlíčkova Brodu na Žďár nad Sázavou, z níž odbočuje krajská komunikace na Havlíčkovu Borovou. Část náměstí dnes supluje roli autobusového nádraží, další připomíná spíše park.

„Zaprvé je nutné vyměnit a rekonstruovat podzemní inženýrské sítě a rozvody. Potřebné je i zlepšit funkčnost náměstí, aby opravdu jako náměstí fungovalo. A s tím ho rovnou chceme pozvednout i po vizuální stránce,“ obhajuje rekonstrukci náměstí starosta.

Základem návrhu, z něhož má budoucí podoba Bechyňova náměstí vycházet, je zrušení dnešního parkoviště před městským úřadem a naopak vznik nových parkovacích míst v odlehlejší části náměstí, poblíž parku se sochou rudoarmějce.

Síť cest má kopírovat stav, který tu byl za první republiky

Před základní školu do jednosměrné spojky se mají nově přestěhovat autobusové zastávky. A parčík má přijít o dřevěnou budovu a naopak má dostat síť cest. „Kopírovaly by stav, který tu byl za první republiky,“ naznačil Kamarád.

Narovnána má být komunikace mezi špalíčkem se spořitelnou a parkem. Na hlavní silnici má ústit kolmo a sloužit by měla zejména k parkování návštěvníků přibyslavského náměstí.

Starosta Kamarád už o podobě náměstí mluvil s některými podnikateli z náměstí. Vzešel od nich například návrh na navýšení počtu parkovacích míst. Další podněty pak vedení města čeká od veřejnosti.

Teprve na základě veřejné diskuse, ale také požadavků správců inženýrských sítí či dopravců, vznikne konečná studie. Ta by měla být hotova v polovině letošního roku. V příštím roce chce město nechat vypracovat projekt a získat stavební povolení. Stavět by se mohlo po etapách od roku 2022.

Kolik bude přeměna náměstí stát, zatím vedení radnice pouze odhaduje. „Můžeme se blížit k částce sto milionů korun. Předpokládáme, že polovina nákladů padne na sítě a podzemní infrastrukturu,“ podotkl Martin Kamarád.