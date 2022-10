Oprava nádražní budovy v Jihlavě se roky odkládá, termín je stále nejasný

„Cílem připravované rekonstrukce je zlepšit technický stav objektu, snížit provozní náklady, zajistit dostatečné využívání a přizpůsobit ho dnešním požadavkům,“ popsala Nela Eberl Friebová, mluvčí Správy železnic (SŽ).

Pro výpravní budovu by to byla první velká rekonstrukce. Prozatím se totiž dělaly jenom dílčí opravy. Poslední výraznější úprava je z roku 2002, kdy se opravovala vstupní hala.

Kdy však k modernizaci skutečně dojde, není zřejmé. Poprvé se o tom hovořilo už v roce 2017, ale realizace se stále odsunuje. Letos byl v areálu nádraží vyvěšen bilboard s tím, že by k ní mělo dojít v letech 2023 až 2024.

„V současné době probíhají práce na dokumentaci pro stavební povolení, které předpokládáme dokončit v prvním pololetí příštího roku. Samotný termín zahájení realizace je vázán na vydání pravomocného stavebního povolení a zajištění investičních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ poznamenala mluvčí. Podle ní předpokládané investiční náklady aktuálně dosahují 97,5 milionu korun.

Od toalet až po střechu

Podle Správy železnic by modernizace měla zahrnovat zateplení budovy, výměnu oken a dveří, od čehož si správa slibuje úspory a hospodárné zacházení s energiemi.

„Oprava se bude týkat i střechy a krovu. Dojde i ke kompletní rekonstrukci topné soustavy, elektroinstalace a rozvodů zdravotně technických instalací, u kterých dochází k časté poruchovosti,“ informovala Nela Eberl Friebová.

Přestavba se dotkne i všech vnitřních prostor. Vzniknout má nová čekárna, pokladny, nové má být také WC s přístupem z čekárny. Záměr počítá také se zázemím pro obchod s občerstvením a tiskovinami.

„Mimo zázemí pro veřejnost budou rekonstruované také prostory, které budou sloužit potřebám Správy železnic. Vzniknou také kanceláře společnosti ČD Cargo,“ dodala mluvčí.

Výraznou změnou bude zrušení a zbourání části, kde v minulosti sídlila nádražní restaurace. Ta je ale dlouhodobě neobsazená a nedařilo se najít případného nájemce. „Investice do těchto prostor by byla neefektivní a ekonomicky neobhajitelná. Na uvolněném prostoru vznikne garážové stání pro služební vozidla,“ dodala Fiebová.

Neztratí budova své kouzlo?

Podle badatele Richarda Cily, který se zabývá historií železnice, by si jihlavská výpravní budova rekonstrukci zasloužila. Je ale skeptický. „Bojím se, zda na to SŽ bude mít peníze. Dokud to nezačnou dělat, tak tomu nevěřím. Hovoří se o tom už dlouho,“ řekl.

Obává se také toho, jak bude budova z roku 1870 po zamýšleném zateplení vypadat a aby pak neztratila své kouzlo. „Výpravní budova by si opravu zasloužila, ale takovou, aby na ni lidé hleděli s respektem a úctou,“ dodal.

Přestože stavba výpravní budovy pochází z toku 1870, není v zájmu památkové péče.

„Budova hlavního nádraží není nemovitou kulturní památkou a nenachází se v městské památkové rezervaci ani v jejím ochranném pásmu. Dnes už ji nelze posuzovat jako dochovanou historickou budovu, protože v posledních třiceti letech prošla četnými obnovami, především vestibulu, toalet a restaurace,“ uvedla Dana Závodská, vedoucí oddělení památkové péče jihlavského magistrátu.

Jedna z největších budov ÖNWB

Vlakové nádraží v Havlíčkově ulici bylo první železniční stanicí, která v Jihlavě vznikla. Vystavěna byla jako součást železničního spojení z Vídně. Investorem a provozovatelem byla Rakouská severozápadní dráha (Österreichische Nordwestbahn, ÖNWB). Projektu se ujal dvorní architekt této společnosti, vídeňský inženýr Carl Schlimp.

Stavební práce započaly v dubnu 1870, první zkušební vlak přijel na jihlavské nádraží 21. prosince téhož roku. Po svém dokončení patřila budova k těm největším na tratích ÖNWB.

Jihlavský magistrát letos začal s úpravami okolí nádražní budovy. Vzniká tam nový dopravní terminál pro cestující městskou hromadnou dopravou. Součástí terminálu budou i bezbariérové zastávky pro náhradní vlakovou dopravu. Počítá se i s opravou a rozšířením parkoviště P+R. Úpravy se dočká také přilehlý park. Nový terminál by měl být hotov do června 2023 a vyjde na 28,5 milionu korun.