Sto let po příjezdu spisovatele Haška ve Světlé nad Sázavou opraví nádraží

„Kompletní rekonstrukce řeší celkovou obnovu budovy podle stavebně-historického průzkumu,“ informovala mluvčí Správy železnic (SŽ) Radka Pistoriusová.

Jak dále upřesnila, renovace nádražní budovy bude zahrnovat novou fasádu, výměnu oken, dveří i střešního pláště. Změní se rovněž vnitřní dispozice prostor pro veřejnost a služby dopravců.

„Součástí stavebních prací bude také obnova povrchů v interiéru - podlahových konstrukcí, omítek stěn, stropů a podhledů, vymění se staticky poškozené části stropních konstrukcí a konstrukce krovu a všechny rozvody,“ dodala mluvčí. Zároveň vznikne nové veřejné WC.

Budova by si i po rekonstrukci měla zachovat současnou podobu. Červená barva s bílým lemováním je pro ni charakteristická.

Na fasádě mimo jiné zůstane i pamětní deska připomínající příjezd spisovatele Jaroslava Haška do Světlé nad Sázavou. Stalo se tak 25. srpna 1921 ve 12.37 hodin. Hašek do Světlé přijel ve společnosti malíře Jaroslava Panušky, společně pak pěšky šli na Lipnici, kde Hašek pobýval až do své smrti v roce 1923.

Budova si obnovu zaslouží, kvituje radnice

Správa železnic opravu původně plánovala už na loňský rok, to se ale nepovedlo. Soutěž na zhotovitele správce nemovitosti vyhlásil až nyní. Oproti loňsku se odhad ceny za obnovu zvedl o tři miliony.

„Stavba bude spolufinancovaná Evropskou unií,“ upřesnila Pistoriusová. Dle předpokladů by měly práce začít letos na podzim, hotovo má být na konci příštího roku.

Náročnost stavebních prací přinese i dočasná omezení cestujících. Jak konkrétně se jich dotknou, ale zatím není zcela jasné. Rozhodující bude dohoda s vybraným zhotovitelem.

Světlá leží na hlavní trati z Havlíčkova Brodu na Kolín a dále do Prahy. Navíc na zdejším nádraží odbočuje trať do Čerčan, prochází celým Posázavím a je jednou z konečných legendárního Posázavského pacifiku. I proto zdejší nádraží patří na Vysočině k těm více využívaným.

„Světlá je vytíženým železničním uzlem. Kraj se snaží dopravní obslužnost našeho regionu více přesunout na železnici, vlaky tak využívá více lidí. Význam železnice pro město znovu roste,“ konstatoval už loni po prvotním avizování rekonstrukce světelský místostarosta Josef Hnik.

Radnice dlouhodobě projekt Správy železnic na obnovu nádražní budovy vítá a podporuje. „Zvenku sice nevypadá až tak špatně, ale uvnitř to je už jiná,“ říká o nemovitosti Hnik. „Jsme tedy moc rádi, že se Správa železnic do takové investice pustí a že se cestující dočkají pěkného prostředí. Budova si obnovu zaslouží,“ vzkázal místostarosta.