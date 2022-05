Z rušného centra se muzeum v Telči přestěhuje do malebných uliček

„Telčská pobočka tím po letech stěhování a provizorních řešení získá dlouhodobé zázemí a prostory pro výstavní i odbornou činnost,“ řekl Karel Malý, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, pod které pobočka spadá.

Telčské muzeum Vysočiny přišlo v roce 2018 o prostory v areálu zámku, kde sídlilo od 60. let minulého století. Národní památkový ústav totiž v rámci rozsáhlé rekonstrukce a rozšíření prohlídkových okruhů zámku již s expozicí muzea dál nepočítá. Muzeum se proto muselo přestěhovat do provizorních prostor Univerzitního centra a svou práci omezilo na badatelskou činnost, přednášky a výstavy, které byly ale v jiných sálech a prostorách.

Krajský úřad, vedení muzea i telčská radnice vhodné prostory pro pobočku muzea hledaly několik let. Míst, kam by se muzeum mohlo přemístit, bylo několik. Jedním z nejžhavějších kandidátů byla i bývalá židovská synagoga. Z toho nakonec sešlo a jako ideální se ukázala být budova bývalého domova pro seniory.

Senioři se přestěhovali do nového domova a památkově chráněná stavba ze 17. století, která dříve sloužila i jako špitál, zůstala prázdná. Město, jako vlastník pro ni hledalo využití.

K výstavám bude sloužit celé jedno křídlo

Aby dům mohl sloužit výstavním účelům, byla nutná rekonstrukce. „Teď už jsou práce víceméně u konce. Bouraly se příčky, dělaly se nové podlahy, odvlhčení, nová je i veškerá elektroinstalace. Upravoval se také dvůr a zahrada,“ charakterizoval nezbytné úpravy starosta Telče Vladimír Brtník.

Převážnou část budovy bude využívat muzeum. „Celé jedno křídlo bychom chtěli využít pro výstavní účely. Na podzim tady chceme zpřístupnit výstavu, která bude věnována fenoménu rašelinišť. Vzniká v rámci přeshraničního projektu a jmenovat se bude Křehká krása rašelinišť. Bude zkoumat tento fenomén z různých úhlů pohledu,“ nastínil ředitel muzea.

„Výhledově zde vznikne také expozice věnovaná Telčsku. V další části objektu bude zázemí muzea včetně pracoven a kanceláří. Část využijeme také jako depozitáře,“ dodal Malý s tím, že letos bude čekat pracovníky muzea velké stěhování. S úplným spuštěním provozu telčské pobočky počítají od nové sezony.

Jedna čtvrtina objektu bude k dispozici telčským spolkům včetně místního muzejního spolku. „Teď se nám ale tato část bude hodit k ubytování několika rodin ukrajinských uprchlíků, kteří jsou dočasně v Univerzitním centru. Do měsíce bychom jim měli tyto prostory upravit tak, aby je mohli využívat,“ dodal starosta Brtník.

Mimo centrum, ale v malebných zákoutích

Budova bývalého domova pro seniory se nachází v lokalitě Staré město. Je to oblast, která patří k nejstarším zákoutím ve městě. Díky své malebnosti, drobným rodinným domkům, úzkým uličkám a specifické atmosféře aspiruje na další zajímavý turistický cíl. Ovšem turisty zatím není zcela objevena. Přitom má tato oblast podle starosty velký turistický potenciál.

„Přemýšlíme nad tím, že by v jedné části bývalého domova pro seniory mohla vzniknout kavárna, cukrárna či vinárna. Považujeme to za další lákadlo, které by tam mohlo turisty, ale i místní přilákat. Dům disponuje zahradou, která vede až k rybníku. A byť je v Telči řada rybníků, není zde jediná kavárna, restaurace či jiný podnik, který by byl na břehu rybníka. A takové posezení by se mohlo lidem líbit,“ dodal starosta.