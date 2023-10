Nejspíš to dopadne blbě, kritizují jihlavští exprimátoři stavbu Horácké arény

„Co se týče výstavby nové haly, musím se přiznat, že jsem se s tím ještě pořádně nesmířil,“ říká otevřeně Vratislav Výborný, bývalý starosta (1998–2000) a později primátor (2000–2004), který během své politické kariéry prošel ODS i ČSSD.

„Netvrdím, že to nemůže dopadnout dobře. Ale tvrdím, že na 95 procent to dopadne blbě. A tím slovem blbě teď nechci konkrétně říkat, jestli se to nedostaví, nebo to bude vyšetřovat policie.“

Podle něj je ve stávajícím projektu velká řada neznámých a „krizových“ věcí. „Jihlavu to může na dlouhé roky poškodit,“ dodává.

Problematický je podle mínění oslovených politiků už samotný výběr místa, kde bude připravovaná hala stát.

„Úvahy o tom, že to mělo být na jiném místě, v jiné době, v jiném rozsahu jsou ale nyní už zbytečné,“ říká Rudolf Chloupek, který byl primátorem za ČSSD v letech 2014–2018. „Přál bych si jen, aby aréna byla postavena v termínu a za co nejnižší náklady.“

Podle Vladimíra Hinka, který vedl Jihlavu za ODS v letech 2004 až 2006, je otázkou, zda se mělo vůbec jít cestou nové haly.

„Já jsem viděl jinou alternativu, rekonstrukci nyní už bývalého zimního stadionu, na způsob například Kladna,“ říká Hink. „Částka by šla na půlku, možná na méně.“

Velká zátěž do budoucna

To Výborný by preferoval stavbu nové arény, ovšem na jiném místě. „Například na místě stávajícího autobusového nádraží, což by bylo určitě jednodušší. Všechny sítě, žádné bourání,“ vysvětluje Výborný. „A starou halu buď postupně odstrojit, nebo na jejím místě udělat třeba nějaký obchodní dům.“

Více než samotná investice do výstavby však některé občany straší případné náklady na provoz takového kolosu. „Vnímám to jako velikou zátěž do budoucna. Počáteční investice se vždy dají nějak zvládnout, splatit během několika let. Ale ten provoz je na věky, to je napořád,“ varuje Hink. „Myslím si, že z toho město jen tak nevybruslí. Protože naplnit multifunkční arénu tak, aby se nějak vyrovnaly náklady na provoz a výnosy z akcí, bude veliký problém. Nemyslím si, že Jihlava to velikostně může zvládnout,“ soudí.

„Podle mě se tu stala organizační chyba, která jde jednoznačně za městem. Když se vypisuje výběrové řízení na stavbu multifunkční haly, mělo by už být jasno, kdo bude jejím provozovatelem,“ míní Výborný. „Když jako soukromý investor budete stavět hotel, taky už budete vědět, kdo bude jeho ředitel. A budete s ním konzultovat přání a potřeby.“

Náklady na provoz arény se totiž podle Výborného nedají předem přesně vyčíslit. „Dokud to nebude stát, nerozeběhnou se plynoměry a elektroměry, jsou to všechno představy. A realita může být úplně jiná,“ uvědomuje si. „Taková hala nemůže mít pět zaměstnanců, to musí být pěkně sehraný tým. A není možné dodatečně zjistit, že není na výplaty. Provoz musí běžet,“ pokračuje.

Oprava staré haly by vyšla město stejně

To Chloupek je větším optimistou. „Jak to bude vypadat s provozem haly, uvidíme, zatím bych čerta na zeď nemaloval,“ říká. „Aréna na ekonomiku města bude nepochybně vliv mít. Z pohledu rozpočtu to bude znamenat splácení úvěru, které si ale podle dostupných analýz město může dovolit bez zničujícího omezení investičních aktivit. To může ohrozit jen další ekonomická krize celého státu,“ věří.

3. srpna 2023

Zároveň odmítá kritiku, že připravované finance pro stavbu multifunkční haly by se daly využít jinak.

„Obávám se, že na pouhou opravu zimního stadionu by město státní ani krajskou dotaci neobdrželo, a tudíž by výdaje města byly zhruba stejné,“ připomíná. „A že by se v Jihlavě úplně zrušila možnost ledních sportů, považuji za výkřiky nehodné kulturního člověka,“ zmiňuje, že Horácký zimní stadion byl loni 30. dubna uzavřen kvůli problémům se statikou střechy a kvůli problematickým instalacím.

„Pro mě jedinou závažnější námitkou proti současnému umístění je parkování,“ zmiňuje, že přístup k hale automobily bude značně omezen. „Měl jsem však možnost vidět arény v zahraničí, kde parkování není téměř vůbec řešeno v okolí, ale je řešena MHD zvláštními spoji ke stadionu,“ pokračuje.

Zajímavá se mu zároveň jeví i možnost přeměnit po vzniku dopravního terminálu u městského nádraží současné autobusové nádraží na parkoviště, případně i parkovací dům.

Snahu o změnu parkovacího systému vítají

Právě parkování je dalším problémem, který hýbe Jihlavou. Radnice od května tohoto roku vsadila na nový systém v širším centru města.

„Je fakt, že když jsem byl ještě na radnici jako náměstek, tak jsem podobnou představu měl také. Ale nebyla udělaná tak striktně,“ prozradil Výborný, podle kterého měl mít každý občan Jihlavy právo na jedno parkovací místo kdekoliv v Jihlavě zdarma. „To se nyní částečně naplnilo, byť je to zpoplatněno,“ říká Výborný. „Ale budiž, kdo to potřebuje, tak to skousne a zaplatí.“

Podle Chloupka se navíc placení parkování v centru nelze vyhnout. „Problém, který lidé nejvíce zmiňují, je nedostatek míst pro rezidenty. Těch asi v centru nikdy dost nebude, pokud se nezmění zvyklosti lidí,“ myslí si. „Co se mi na systému nelíbí, je jeho nepřehlednost pro nezasvěcené – tedy například návštěvníky. Těžko může někdo vědět o existenci různobarevných zón, které jsou označeny na jedné svislé dopravní značce,“ myslí si.

„Nyní je snaha udělat systém, který trochu uvolní město,“ míní Výborný. „Je však otázka, kam všechna ta auta zmizí. Zatím se postupně vytahují ven a ven, z centra města. Ale je otázka, kde se to zastaví.“

S tím souhlasí i Chloupek. „Dodnes není veřejně známa koncepce pokračování při rozšiřování do dalších oblastí,“ podivuje se. A dodává, že adekvátní komunikace chyběla i o placení parkovného. „Někde se těžko hledá terminál, jeho obsluha není bezproblémová.“

Hoši se opravdu vyřádili

Podobně jako Chloupek nesouhlasí Hink s placením v nepřetržitém režimu. „Podle mě měly zůstat časy na volné parkování. Například od soboty od 12 hodin do neděle, jak to bylo předtím,“ říká Hink. „Mám obavu, že už tak polomrtvé náměstí se stane mrtvým.“

Hodně kritiky si od bývalých jihlavských politiků vysloužil i počet čar na silnicích. „Nejsem militantní anticyklista. Ale vadí mi, co se děje, jak je pomalované město. Komunikace jsou více bílé než černé,“ kroutí hlavou Výborný. „Některé lokality jsou úplně bláznivé. Na křižovatce u třídy Legionářů se hoši opravu vyřádili,“ pokračuje.

„Obávám se, že čáry dopravu nezklidnily. Rovněž ostrůvky způsobují někdy i kritické situace,“ zlobí se Chloupek. „Například odbočování z ulice Tolstého do Havlíčkovy ulice je horor,“ dodává.