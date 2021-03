V Brodě začala výměna železničního mostu, který se vznáší nad pilíři

Most na trati směrem na Pardubice se nachází jen necelý kilometr od havlíčkobrodské železniční stanice. Mohutná ocelová konstrukce se klene jak nad řekou Sázavou, tak nad využívanou cestou pro pěší.



Málokdo by však tušil, že tento most je pouze provizorní. Byl usazen v roce 1986, ještě za minulého režimu, s tím, že bude brzy vyměněn za nový. To se však za plných pětatřicet let nestalo. I proto je zde stále omezená rychlost na čtyřicet kilometrů v hodině.

O tom, že jde o provizorní řešení, svědčí usazení konstrukce. Ta je o půl metru až metr výš, než byl most původní. Zcela nevyužité a zbytečné jsou dva prostřední pilíře, nad nimiž se konstrukce vznáší. A pod kolejemi nad opěrou na straně k nádraží je prostor využívaný bezdomovci.



Až letos se toto dílo, fakticky rozdělené na dva objekty, dočká výměny. „Obě mostní provizoria se demontují, vybourají se původní kamenné opěry a původní kamenné pilíře se částečně odbourají pod úroveň terénu,“ popsal mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda.

Nynější kamenné opěry nahradí modernější železobetonové. Zcela nová bude celosvařovaná ocelová konstrukce samotného mostu. „A nově navrženou konstrukcí bude most s kolejovým ložem, tudíž přímo v městské zástavbě dojde ke snížení hluku,“ doplnil Gavenda.

Most rozeberou a poté nový sestaví na místě

Součástí výměny mostu bude i rekonstrukce zhruba čtvrt kilometru dlouhého úseku jednokolejné trati. V délce přibližně 120 metrů budou položeny nové koleje.

„Stavba zajistí připravenost pro navazující modernizaci uzlu Havlíčkův Brod a umožní zvýšení rychlosti na 70 kilometrů v hodině. Projekt počítá i s možnou budoucí elektrifikací trati, most na ni bude stavebně připraven,“ sdělil mluvčí Správy železnic.

Neobvyklé pak bude samotné provedení prací. K mostu neexistuje přístup po zpevněné komunikaci a žádný nadměrný náklad by až k soutoku Sázavy se Šlapankou neprokličkoval. Není tudíž možné starou konstrukci za novou jednoduše vyměnit jeřábem. Zhotovitel bude muset volit jiný postup.

„Stávající provizorní mostní konstrukce budou šetrně rozebrány a následně převezeny a uskladněny pro případné další využití. Ocelová konstrukce nového mostu bude na místo dopravena po částech, které se svaří přímo na trati,“ přiblížil Gavenda.



I to je jeden z důvodů, proč práce potrvají tak dlouho. Staveniště si zhotovitelská firma Firesta přebrala v pondělí, na dokončení rekonstrukce má lhůtu deset měsíců. Nový most tak bude hotov až na konci roku. Celkem by rekonstrukce měla stát 112 milionů korun. Úvodní práce spočívají ve vyčištění okolí mostu od křovin.

Vlaky budou úsek objíždět tunelem

Po většinu doby rekonstrukce nebude možné tento úsek železniční trati využívat. Cestujícím to ale žádné komplikace nepřinese, ani když nebude zřízena náhradní autobusová doprava. Vlaky budou jezdit druhou možnou trasou skrz havlíčkobrodský tunel. Na původní trať se napojí u Pohledských Dvořáků. Jediná změna tak bude v tom, že soupravy od brodského pátého nástupiště odjedou na Pardubice opačným směrem než před rekonstrukcí.

Větší omezení se týkají lidí, kteří poblíž opravovaného mostu bydlí nebo jsou zvyklí si stezkou pod ním zkracovat cestu.

„Pro pěší a cyklistický provoz je stezka pod mostem úplně uzavřena. V ulici U Šlapanky je z důvodu průjezdu stavební techniky omezeno parkování,“ vzkázal vedoucí městského odboru dopravy Martin Stehno. Stání je v ulici zakázáno každý den v době mezi šestou a osmnáctou hodinou.

Dá se očekávat, že cesta pod mostem, která se už nyní při deštích mění v jednu velkou bažinu, v následujících měsících ještě více utrpí. „Už nyní to není žádná top stezka. Po rekonstrukci mostu se na ni podíváme a je možné, že ji pak také upravíme,“ konstatoval havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.