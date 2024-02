Světlá chce mít novou silnici i most přes řeku Sázavu, plány existují už 18 let

Stavba, jejímž investorem bude Kraj Vysočina, by mohla začít v roce 2026.

O druhém plnohodnotném mostě přes Sázavu a nové silnici, která by z náměstí Trčků z Lípy odvedla hlavně nákladní dopravu, sní vedení města už více než osmnáct let. Až nyní se ale zdá, že veškerá příprava směřuje do finále.

Po dlouhých a složitých jednáních se vedení města podařilo uzavřít dohodu s vlastníkem posledního pozemku, který je k nové silnici potřeba. Od společnosti Agrofo Světlá odkoupí zhruba dva tisíce metrů čtverečních za celkovou cenu 2,14 milionu korun.

„Skutečně to byl poslední pozemek, který nám pro stavbu silnice a mostu chyběl. Nyní je vše již majetkově vypořádáno a z tohoto pohledu nic výstavbě nebrání,“ spokojeně konstatoval starosta Světlé František Aubrecht (KDU-ČSL).

I přes dohodu a souhlasné potvrzení zastupitelstvem je stále k samotné stavbě daleko. Nutné nyní bude získat stavební povolení a nechat vypracovat veškerou dokumentaci k zahájení stavebních prací.

Zábor pozemků

„Předpokládáme, že do konce roku získáme stavební povolení a dál budeme s městem jednat. A postupně záležitost projednávat v radě kraje,“ vzkázala mluvčí vysočinského hejtmanství jakožto hlavního investora Jitka Svatošová.

Jednou z věcí, které bude potřeba ještě řešit, je například dočasný zábor pozemků po dobu výstavby silnice. Město nyní má sice pozemky, po nichž silnice povede. Během výstavby ale bude třeba využít i okolní plochy například pro složení materiálu či manipulaci techniky. Využití takových pozemků se řeší pronájmem. Jak zároveň krajská mluvčí upozornila, protože dosud nebylo vydáno stavební povolení, nebyla stavba silnice zatím zařazena mezi plánované investice kraje. To by se po získání klíčového dokumentu ale mělo změnit.

Podle starosty Aubrechta by se v ideálním případě mohlo začít stavět v roce 2026. Kraj pro jistotu zatím žádný termín neslibuje.

Rozhodující pro termín stavby bude i to, o jak vysokou investici půjde. Hejtmanství v současné chvíli odhaduje náklady na 160 milionů korun s tím, že přesnější číslo vzejde až z projektové dokumentace. Je to dvakrát víc, než se odhadovalo před osmi lety.

Jak to prozatím vypadá, Kraj Vysočina bude muset stavbu hradit ze svého rozpočtu. „Možnost spoluúčasti jsme prověřili, ale zatím jsme nenašli vhodný dotační program,“ podotkla Jitka Svatošová.

Že k výstavbě finančně přispěje, ovšem počítá světelská radnice. „Budeme se podílet úhradou kanalizace, chodníků či veřejného osvětlení. Za městem by mělo jít přibližně deset procent celkových nákladů,“ odhadl Aubrecht.

Mezi obchodem a sklárnami

Nová silnice by měla spojit Zámeckou a Nádražní ulici. Z výpadovky na Havlíčkův Brod má odbočovat mezi Penny marketem a areálem skláren Bohemia Crystal, poté vést k řece po linii stávající cesty podél skláren Bomma. V místě lávky pro pěší by měl následně vzniknout silniční most a do Nádražní ulice by se nová silnice napojovala přímo před nádražím. Celkem by měřila zhruba 400 metrů.

O propojce se hovoří řadu let. Posledních osm let jsou snahy zejména ze strany radnice intenzivnější. Souvisí to mimo jiné s rekonstrukcí náměstí Trčků z Lípy. Během stavebních prací neměly nákladní vozy kudy centrum objet. A nyní se vedení města obává, aby těžké automobily nově položenou dlažbu brzy nerozjezdily.

Argumentem, který nyní radnice zdůrazňuje, je i budování vysokorychlostní trati (VRT). Podle posledních plánů Správy železnic by se ve Světlé měla VRT křížit s konvenční železnicí. To by mělo význam zdejšího nádraží vysoce pozvednout. Cestujícím, kteří by na rychlé vlaky dojížděli ze směru od Havlíčkova Brodu, by novou silnicí odpadlo projíždění celého města.