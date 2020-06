Sfingu, koně i „bezhlavého“ orla z mostu k zámku opravují restaurátoři

11:52

Ještě nedávno zdobila vstupní most do zámku v Náměšti nad Oslavou pětice kamenných plastik. Koncem března však mostek osiřel. Sochy se přestěhovaly do prachatického ateliéru Jana Koreckého, kde se jim dostává péče restaurátorů.