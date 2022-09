Brod nestíhá opravy mostů. Počet nutných zásahů po další kontrole vzrostl

Při loňské kontrole dopadl špatně most přes Cihlářský potok v Chotěbořské ulici, přes Břevnický potok v Pohledských Dvořácích a přes Cihlářský potok v areálu rybářského svazu. Jejich oprava však dosud nezačala.

„Na všechny tři už jsou hotové - nebo se dokončují - projektové dokumentace. Počítáme s jejich rekonstrukcí v brzké době, zřejmě v příštím roce. Na mostě v Pohledských Dvořácích jsme prozatím nechali instalovat provizorium,“ popisuje vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš.

Opravu mostů přitom vedení radnice chtělo mít za sebou mnohem dřív. Původně se s nimi počítalo na letošní rok. V případě Pohledských Dvořáků se však zkomplikovala administrativní příprava a nepodařilo se najít potřebné desítky milionů korun.

Zdejší most i navazující komunikace byly v minulosti součástí státní silnice 34. V devadesátých letech po vybudování přeložky s mostem nad Pohledskými Dvořáky však připadl městu. A žádná větší oprava už tu udělána nebyla.

Rekonstrukci Chotěbořské zdrželi plynaři

„Ještě by chvíli vydržel, ale protože přes něj jezdí těžká nákladní auta z areálu výrobny krmných směsí a do něj, je nutné ho kompletně opravit co nejdřív. Nebude to ale vůbec snadné a levné,“ podotkl už loni na podzim místostarosta Zbyněk Stejskal. Prozatím musí stačit provizorium.

To v záležitosti mostu v Chotěbořské ulici je město víceméně nevinně. Na letošní rok mělo naplánovanou rekonstrukci celého úseku od kruhového objezdu u Výzkumného ústavu bramborářského po severovýchodní obchvat. Nový most měl být součástí prací. Leč okolnosti rozhodly jinak.

„Celá záležitost se zastavila na správci plynovodního potrubí. To je také potřeba vyměnit, jeho vlastník na to ovšem v letošním roce nenašel kapacity. Nechceme udělat novou ulici, aby nám ji vzápětí plynaři rozkopali. Opravu jsme tak přesunuli, věřím, že na příští rok,“ informoval nyní Stejskal.

Podobně, snad v příštím roce, by měl být vyměněn i malý mostek u rybářů na samém jižním okraji parku Budoucnost. Malá lávka přes výtok Cihlářského potoka ze sádek pod budovu a dále pod Žižkovu ulici v oploceném areálu má zespodu uhnilé traverzy.

Most u Rica čeká podrobnější diagnostika

Nyní k těmto třem problémovým mostům přibyly další. Ve špatném stavu se ukázala být lávka pro pěší přes Cihlářský potok mezi koupalištěm a severovýchodním obchvatem. „Prohnilou dřevěnou mostovku necháme vyměnit za polorošty. Měli bychom to stihnout ještě letos,“ nastínil Beneš.

Další dva mosty se nejeví nejlépe po vizuální stránce. Vedení města jim proto objedná důkladnou diagnostiku, která jejich stav posoudí komplexně a do hloubky. Jedná se o most přes Sázavu u Rica a lávku přes severovýchodní obchvat spojující Žižkov se školním areálem v Kyjovské ulici.

„Přes most u Rica vedeme objížďky v případě uzavírek v centru města. Chceme proto mít jistotu, že je most v pořádku a lze ho bez omezení využívat. Na lávce přes obchvat je viditelná koroze. Diagnostikou zjistíme, zde je jen povrchová, či sahá do hlubších vrstev,“ vysvětlil Beneš.

Na Černém mostě musí být snížena nosnost

Na dalších dvou mostech bude nutné z důvodu jejich stavu snížit maximální povolenou nosnost. To je případ Černého mostu přes železnici v Havířské ulici u Pleasu i celého dvora mlýna, pod nímž je před svým ústím do Sázavy zatrubněn Cihlářský potok. Podle Beneše se však jedná víceméně o administrativní úkon a výměnu dopravního značení. Okamžitý zásah do mostních konstrukcí není nutný.

Kontrola mostů a lávek je v posledních letech v Brodě každoroční záležitostí. Provádí ji ve spolupráci s odborníky místní Technické služby. V jejich správě jsou na území celého města přes čtyři desítky takových objektů.

Oproti loňsku jich je ovšem o jeden méně. Vůbec nejhůře při loňské kontrole dopadla malá lávka u rybníka Obora v parku před školou V Sadech. Technické služby ji okamžitě nechaly bez náhrady odstranit. „Lokalita se bude řešit až při revitalizaci této části parku,“ poznamenal místostarosta Stejskal.