Sporný most přes D1 chce ŘSD zbourat, obce žádají jeho opravu a otevření

Z Řehořova, místní části Kamenice, vede k dálnici rozbitá cesta. Kdysi to bývala asfaltová polňačka, ze zpevněného povrchu už ale moc nezbylo. Na jejím konci je betonový zátaras. Na most přes dálnici se už auta nedostanou.

Není to ovšem tak dávno, co tudy vozidla běžně jezdila. Most využívali zemědělci k přístupu na své pozemky za dálnicí. Technici se tudy dostávali ke dvěma vysílačům, které se tyčí hned za mostem.

Tomu je však už nějakou dobu konec. Kvůli špatnému technickému stavu nosné konstrukce je nadjezd pro motoristy uzavřen. Alespoň to uvádí zákazová dopravní značka na jedné straně mostu.

„Usilujeme o zachování, opravení a znovuotevření mostu. Je to nutné z toho důvodu, aby se vlastníci dostali na své pozemky,“ prohlásila Hana Krejčová, starostka Kamenice, pod niž Řehořov spadá.

Už v zimě dokonce místní za zprůjezdnění mostu sepisovali petici. Podepsalo ji 424 lidí. Byli nejen z Řehořova a Kamenice, ale také několika dalších okolních obcí. „V Řehořově ji podepsali všichni občané starší osmnácti let,“ poukázal předseda osadního výboru Jan Rathouský.

Kdo je majitelem mostu, neví ani soudy

Jako na smilování čeká na opětovné zprovoznění nadjezdu starosta sousedních Věžnic Bohumír Kriegsmann. „Trváme na tom. Veškerá technika, která míří na pole za dálnicí, jinak jezdí přes nás a ničí nám tu obecní cesty,“ vysvětluje. Pro zemědělce to je navíc asi čtyř až pětikilometrová zajížďka.

Jádro problému však spočívá v tom, že není jasný majitel nadjezdu. Obce tvrdí, že patří státu. A ŘSD naopak ujišťuje, že je obecní. Stavbu v havarijním stavu nikdo nechce. Soudy už mnoho let majitele hledají, ale ani ony se neshodly a žádný verdikt dosud není definitivní.

„Nadjezd z hlediska zákona nemůže být ve vlastnictví ŘSD. Vlastníkem mostu je ze zákona vlastník komunikace, na níž se most nachází,“ tlumočil postoj ŘSD mluvčí státní organizace Jan Studecký.

Tomu obdobně jasnými argumenty oponuje starostka Krejčová. „Most byl budován při stavbě dálnice jako náhrada za rušené polní cesty. Stát ho platil, stát je i jeho majitelem,“ tvrdí.

Městys most nechce z jednoduchého důvodu. Starost o něj by byla nad jeho finanční možnosti. Kamenice ročně hospodaří se zhruba 60 miliony korun. Oprava nadjezdu by se stěží do této částky vešla.

Zatím poslední soudní rozhodnutí může znít šalamounsky. Nebyl určen majitel mostu, ŘSD bylo ale ustanoveno jakýmsi jeho „opatrovníkem“. Proti tomu však organizace podala rozklad.

Jak to, že je v havarijním stavu?

V minulých letech probíhala modernizace dálnice. Při ní ŘSD podobné mosty obnovovalo, případně demolovalo. Řehořovský nadjezd byl jedním ze tří na D1, které dělníci právě kvůli nevyjasněnému vlastnictví vynechali. A nyní čím dál víc hrozí jeho demolice kvůli havarijnímu stavu.

„Jak může být v havarijním stavu, když při modernizaci dálnice přes něj normálně jezdily naložené osmikolky?“ podivuje se starosta Věžnic Kriegsmann.

ŘSD nyní navrhuje zbourání mostu bez náhrady. Za bezpečnost provozu pod nadjezdem jako správce dálnice ručí. Organizace proto podala návrh na demolici mostu a momentálně čeká na rozhodnutí. „Pokud má o nadjezd někdo zájem, musí do něj investovat,“ vzkazuje Studecký.

Zmiňuje přitom dotační tituly ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), z nichž lze příspěvek na rekonstrukci čerpat. ŘSD pak bude při stavbě nápomocno.

„Demolici a výstavbu nového mostu s pomocí dotace SFDI už provedla obec Kaliště. O dotaci na opravu nyní jednají i Hrusice. Stejné řešení by se tedy nabízelo i v případě Řehořova,“ zmiňuje Studecký další dva nadjezdy na D1, které zpráva NKÚ vyhodnotila jako nebezpečné.

Tento postup však obce na Jihlavsku odmítají. Nejenže by musely nyní výrazně zainvestovat, ale za most by odpovídaly i v budoucnu. A nikdo si nedovede představit, jak by další oprava vypadala a kolik by stála třeba za padesát let.

„Zčásti jde i o princip. Stát tu něco vybudoval a místo toho, aby se o to staral, je rozhodnutý to po skončení životnosti bez náhrady zbourat? Vždyť dálnice i potřeba se přes ni dostat jsou tu stejné, jako byly při stavbě nadjezdu,“ zlobí se Jan Rathouský.