Nadjezd nad D1 může spadnout. Do tří měsíců musí pryč, rozhodlo ministerstvo

„Ředitelství silnic a dálnic obdrželo od ministerstva dopravy, což je silniční správní úřad pro dálnice, rozhodnutí a pověření k tomu, abychom přemostění bezpečně zbourali. Máme na to určenou lhůtu maximálně 90 dní od vydání rozhodnutí ministerstva,“ oznámil na místě mluvčí ŘSD Jan Rýdl s tím, že termín vyprší 25. ledna.

ŘSD už začalo demolici připravovat a vyzvalo firmy k podání nabídek. „Předpokládáme, že demolici budeme provádět kolem 10. ledna. Do té doby připravíme, co je potřeba,“ zmínil mluvčí.

ŘSD počítá s tím, že při bourání uzavře dálnici v obou směrech, podobně jako tomu bylo před několika lety při demolici některých nadjezdů během modernizaci dálnice. „Předpokládám, že to bude v nočních hodinách, abychom zkomplikovali život co nejmenšímu počtu řidičů,“ zmínil Rýdl.

Přemostění je postavené jako předpínaná železobetonová konstrukce. „Problém je v napínacím lanu, které drží konstrukci. Je zrezlé a hrozí, že nebude plnit svoji roli. Když povolí, hrozí, že se celý most zřítí,“ upozornil Jan Rýdl.

Podle ŘSD nejde v případě díla z roku 1979 o plnohodnotný most. „Při poslední expertní kontrole a prohlídce se zjistilo, že už při výstavbě byly způsobeny některé závažné chyby, které činí konstrukci velmi rizikovou. Proto nám ministerstvo nařídilo likvidaci mostu do 90 dní,“ řekl mluvčí.

Nebezpečí hrozí jak řidičům na dálnici, tak i těm, kteří přemostění využívají. „Už loni jsme zakázali ve spolupráci s krajem jakékoliv používání mostu, platí to i pro pěší a cyklisty,“ upozornil Jan Rýdl.

Místní definitivně ztratí spojení za dálnici

Místní z obou stran dálnice demolicí definitivně ztratí využívané spojení. Nepříjemné to je hlavně pro zemědělce hospodařící na okolních polích. Ti přitom ještě docela nedávno jezdili po mostě s až 20tunovými náklady.

„Ten most tam bude chybět, už tam chybí dva roky. Jednáme s ministerstvem dopravy, s krajem, s ŘSD a doufáme, že se stavba nového mostu dostane do investičního plánu ministerstva dopravy. Zatím ale nemáme z těch jednání žádný konkrétní výstup,“ konstatovala Hana Krejčová, starostka sousední Kamenice, pod niž Řehořov spadá.

Důvod, proč byl most před více než třiceti lety postaven, podle ní stále trvá. „Stavbou D1 byly zrušeny tři polní cesty, jež sloužily k obhospodařování pozemků a lesů za dálnicí,“ vysvětlila.

Na druhé straně dálnice leží obec Věžnice. I její starosta Bohumír Kriegsmann hovoří ve stejném duchu. „Most by každopádně měl být nahrazen. Byl postaven jako náhrada za tři cesty zrušené kvůli dálnici. Když se nový most nepostaví, tak se lidé nemají jak k těm pozemkům dostat,“ tvrdí.

Jednu cestu však zemědělci mají. A to po hlavní silnici pod mostem a právě přes Věžnice. „Ničí a znečišťují teď naše obecní cesty při objíždění,“ zlobí se Kriegsmann.

Nesouhlasnou petici podepsal celý Řehořov

Obce už v minulých měsících posílaly dotčeným orgánům své stanovisko. Dokonce sepisovali petici, kterou podepsalo téměř pět stovek lidí. „V Řehořově ji podepsali všichni občané starší osmnácti let,“ poukázal začátkem letošního června předseda osadního výboru Jan Rathouský.

Problémem je, že není zcela jasný vlastník mostu. Podle ŘSD by jím měly být pravě obce, jimž patří i navazující polní cesty. Obce naopak namítají, že most nechal při stavbě dálnice postavit stát, tudíž je most jeho a měl by se o něj starat. Spor ovšem dosud nerozhodly ani soudy.

ŘSD obcím v okolí nabízí součinnost při případném budování nového přemostění. Finančně se na něm ale podílet odmítá. A pro malé obce je nepředstavitelné, aby investovaly do nového mostu za desítky milionů korun.

„Stále platí nabídka, že ŘSD pomůže místním obcím, pokud budou chtít, s žádostí na Státní fond dopravní infrastruktury o mimořádné přidělení prostředků na stavbu nového přemostění. ŘSD ale nemůže přebírat na sebe závazky, že bychom se starali o stavbu a správu nového mostu,“ řekl Rýdl.

Takovou variantu obce přijmout nechtějí. „Obec s tak malým rozpočtem nemůže vlastnit takhle důležitou infrastrukturu. Bylo by to pro pár let možná řešení, když by byl most nový. Ale pak by se opakovala stejná situace,“ argumentuje Hana Krejčová.

Jednou z variant by podle ní mohlo být, že by tento most v budoucnu byl obslužný i pro tunel vysokorychlostní trati. O ní právě v těchto místech do budoucna uvažuje Správa železnic.