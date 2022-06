Do obměny mobiliáře v Pelhřimově promluví i občané, vyberou ze čtyř variant

„Je už na čase, abychom k městskému mobiliáři přistoupili více koncepčně a dali mu nějakou ucelenou podobu,“ vyjádřil se pelhřimovský místostarosta Zdeněk Jaroš.

Aby si udělala nejen radnice, ale také veřejnost obrázek o tom, jaké jsou v této oblasti trendy a jaké typy mobiliáře se vůbec nyní na trhu nabízejí, byly na Masarykovo náměstí nainstalovány hned čtyři jeho vzorové sady. Tyto komplety se budou postupně stěhovat i po dalších částech města, které pomáhal vybírat městský architekt.

Sety, jež má radnice zapůjčeny od několika výrobců, zahrnují celkem tři prvky. Kromě nezbytné lavičky jde o odpadkový koš a také stojan na jízdní kola. „V případě odpadkového koše je už dnes podle mě nezbytností, aby šlo o oddělené nádoby na tříděný odpad a lidi to tak motivovalo ke třídění,“ zdůraznil Jaroš.

Každá sada pojímá provedení jednotlivých prvků různě, včetně použitých materiálů. Kolemjdoucí tak mají možnost otestovat, na jaké lavičce se jim sedí pohodlněji nebo který stojan na kola je pro odstavení bicyklu nejpraktičtější. Vedení města také očekává, že se veřejnost vyjádří i k tomu, do jaké lokality který mobiliář lépe „zapadne“.

Jiné sety se hodí do parku, jiné na sídliště

„Nevybereme pochopitelně jednu univerzální sadu pro celé město. Jiné věci se hodí na sídliště, jiné do parku či na náměstí. Právě proto budou vzorové sady putovat napříč městem,“ objasnil Jaroš.

Na Masarykově náměstí, konkrétně u sochy svatého Václava, sestavy zůstanou po celý červen, následně se na červenec přesunou na sídliště Pražská k Rákosníčkovu hřišti. Další měsíc bude mobiliář k dispozici na sídlišti v Družstevní ulici, v září pak obsadí lokalitu u řeky Bělé v ulici Na Obci. Posledním místem, kde lidé budou moci lavičky, koše a stojany obhlédnout a vyzkoušet, bude prostor před Domovem pro seniory Pelhřimov. A tam již mají sety od počátku října zůstat nastálo.

Lidé by se měli k tématu vyjádřit nejpozději v průběhu podzimu. „Jejich názor chceme určitě brát v potaz. Obměnu mobiliáře bychom potom chtěli zapracovat i do rozpočtu na příští rok,“ nastínil Jaroš. Podotkl však také, že výměna mobiliáře, která odhadem vyjde na statisíce korun, by měla probíhat postupně, nikoliv naráz po celém městě.

Způsobů, jak se zapojit do hlasování, je více. „Součástí ukázkových setů je informační tabule s QR kódem, který občany při nasnímání nasměruje na hlasovací formulář,“ vysvětlila mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Tam se účastníci vyjádří, který mobiliář se jim nejvíce hodí do vybrané lokality a jaký se jim zdá nejpohodlnější. Mohou rovněž připojit své vlastní náměty. Lidé, kteří nemají chytrý telefon či jiné zařízení, mohou hlasovat v turistickém informačním centru na Masarykově náměstí. Tam vyplní anketní formulář a vhodí jej do připravené schránky.