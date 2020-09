Oslava bude bez první tramvaje, její rekonstrukci brání chybějící podvozek

Jihlava v roce 2012 dochované torzo tramvaje vykoupila za třicet tisíc korun od soukromého majitele. Tomu kabina sloužila od 50. let minulého století na zahradě ve Slavkově u Opavy jako seník.

„Pro Jihlavu ji zachránilo to, že ji nový majitel na té zahradě tehdy zakryl stříškou a nikdy ji dál nepřeprodal,“ uvedl Radek Tulis, bývalý mluvčí magistrátu, který patřil k iniciátorům záchrany tramvaje.

Jenže od převozu do Jihlavy tramvaj dlí prakticky beze změn v bývalých vojenských garážích v Jihlavě-Pístově, kde má město sklady. Je zrezivělá a chybí jí celá řada dílů.

Přitom s ní město mělo velké plány. Uvažovalo o jejím umístění na opraveném secesním mostě U Jánů, přes který jezdívala a kde jsou na památku koleje. Využití měla najít i při společenských akcích. Dalším nápadem pak bylo umístit ji na náměstí a využít jako informační stánek. A naposledy se hovořilo o jejím stěhování do areálu bývalé Modety.

Z torza je památka, která se bez originálu neobejde

Obnovu vraku komplikuje podle radního pro dopravu Jaroslava Vymazala (ODS) hned několik věcí.

V první řadě fakt, že tramvaj se stala v roce 2015 kulturní památkou, čímž se zvyšují náklady na restaurování a pro renovaci platí přísné podmínky. Dále je to skutečnost, že tramvaj nemá svůj originální podvozek. A v neposlední řadě jsou to i škrty v rozpočtu, které radní činí v souvislosti s koronavirovou krizí.

„Ocitli jsme se v patové situaci. Klíčové pro celou záležitost je najít originální podvozek. Bez něj nemůžeme památku plnohodnotně restaurovat. Můžeme udělat repliku podvozku, ale je paradoxní, že k tomu zase nemůžeme použít karosérii, kterou máme uloženou,“ krčí rameny Vymazal.

A právě u podvozku se začala odehrávat druhá série detektivního pátrání.

„Zjistili jsme, že tramvaj byla vyrobena ve Štýrském Hradci v Rakousku. Vzhledem k tomu, že Jihlavské kotelny jsou z velké části vlastněny firmou ze Štýrského Hradce, máme tam kontakty. Spojili jsme se s firmou, která tramvaj vyrobila, a pátrali po tom, zda tam náhodou nemají podobnou nebo aspoň její podvozek. Byli jsme ale neúspěšní,“ popisuje Vymazal.

Chtěl by se proto setkat s historiky a památkáři a celou záležitost znovu probrat.

Po válce dosloužily všechny jihlavské vozy v Opavě

I když je tramvaj ve stejném stavu jako v roce 2012, přesto se mohou lidé potěšit alespoň částí z jejího interiéru. Zachovala se totiž lavice pro cestující, která bude od soboty k vidění na výstavě v Muzeu Vysočiny, které připravilo tematickou expozici k výročí 111 let městské hromadné dopravy v Jihlavě.

Program oslav 111. výročí jihlavské MHD 19. a 20. září Víkendové retro linky zdarma - po oba dny budou každých pět minut vyjíždět z Masarykova náměstí historické autobusy a trolejbusy. Sobota: 9.30 - výstava historických autobusů a trolejbusů na náměstí

10.00 - vernisáž výstavy o historii jihlavské MHD v Muzeu Vysočiny

12.00 - zahájení provozu prodloužené linky C s moderním parciálním trolejbusem

16.30 - konvoj historických vozidel na hlavní nádraží a zpět Zdroj: magistrát Města Jihlavy

Dopravní podnik připravil na nadcházející víkend program, jehož součástí budou například i retro jízdy historickými trolejbusy a autobusy.

Tramvaje v Jihlavě jezdily v letech 1909 až 1948. Trať z náměstí na nádraží měřila přes 2,7 kilometru. Poté, co tramvajová doprava byla ukončena, byly tři jihlavské vozy přemístěny do Opavy, kde ještě několik let sloužily. Tramvaje následně vystřídaly trolejbusy a autobusy.

O mnoho líp než tramvaj na tom je první jihlavský autobus, který ve městě jezdil ve 40. letech minulého století. Jeho rekonstrukce už je v plném proudu.

„Původně jsme mysleli, že se objeví už letos na oslavách MHD, ale nestihli jsme to,“ říká Luděk Bohuňovský z Občanského sdružení za záchranu historických trolejbusů a autobusů.



Vůz označovaný jako Škoda 706 GND byl vyroben v roce 1942 a začal v Jihlavě jezdit jako první autobus ve městě, když bylo třeba zajistit obslužnost čtvrti Bedřichov.

„Těchto kusů nebylo vyrobeno moc a prakticky nevím, že by se další dochoval,“ podotkl Bohuňovský.

Do budoucna spolek plánuje, že bude autobus vystavován na různých historických srazech.