Kvůli rostoucí ceně energií zřejmě po dvanácti letech zdraží MHD v Jihlavě

Jízdné se v krajském městě Vysočiny neměnilo dvanáct let. „Neměli jsme to v plánu ani nyní, a dokonce jsme dětem jízdné nedávno výrazně snížili, ale poslední události nás bohužel donutily k tomuto nepopulárnímu kroku. Dopravní podnik udělal řadu úsporných opatření, ale i tak je ztráta poměrně značná. Cestující by se měli podílet na ztrátě tak, aby se rozpočet podniku vyrovnal,“ řekl radní Jaroslav Vymazal (ODS).

Zástupci podniku společně s úředníky odboru dopravy připravili podle Vymazala návrh, jak by nové tarify mohly vypadat.

„Změny budou plošnější, ale zároveň chceme ponechat jisté výhody pro určité skupiny obyvatel. Zachovat chceme snížené jízdné pro děti na stejné úrovni, jako je nyní. U dalších relací je návrh na zvýšení,“ naznačil Vymazal. Konkrétnější být nechtěl.

Žákům od šesti do 14 let město loni zlevnilo roční jízdné z 1 875 korun na 730 Kč. Plná cena za roční jízdné je 3 750 korun.

Změna tarifů se zřejmě dotkne i skupiny seniorů od pětašedesáti let, kteří mají roční jízdné 120 korun. „Stále jim ponecháme určitou výhodu, ale zároveň chceme, aby se podíleli na snížení ztrát,“ dodal radní Vymazal.

Podle něj ohledně zdražení jízdného panuje v koalici shoda. I členové opozice hovoří o tom, že změna jízdného bude zřejmě nutná.

„Ceny energií letí vzhůru, stát se o to neumí postarat a zdražení jízdného je jedna z mála možností, které město má. Nebo to město může dotovat z vlastního rozpočtu, kde je ale jedna velká díra a není kde brát,“ řekl opoziční zastupitel Radek Popelka (ANO).

Dopravní podnik šetří, kde se dá. Nestačí to

Městská doprava je závislá především na cenách elektřiny, zemního plynu a částečně i motorové nafty. Ceny, za které podnik nakupoval elektrickou energii na konci února, jsou podle mluvčího radnice Radovana Daňka nyní skoro dvojnásobné.

„Nafta v březnu zdražila v nákupních velkoobchodních cenách oproti únoru o 71 procent a externí cena stlačeného zemního plynu CNG se zvýšila o 15 korun bez DPH za jeden kilogram,“ poznamenal.

Úsporná opatření musel dopravní podnik nasadit už začátkem roku. Po vynucené změně dodavatele elektrické energie způsobené ukončením činnosti toho původního činily vícenáklady za elektřinu a plyn 2,8 milionu korun.

Dopravní podnik šetří například na topení i svícení v areálu podniku. „Upravili jsme režim topného systému, koncentrujeme údržbu a skladové procesy do jedné haly za účelem snížení spotřeby plynu. Intenzivněji nasazujeme autobusy s menší spotřebou CNG. Došlo i k výměně osvětlení. Místo sodíkovými výbojkami svítíme úspornými LED diodami,“ popsal předseda představenstva Dopravního podniku města Jihlavy Radim Rovner.

V posledních dvou letech firma tratila i kvůli pandemii. Na celkové pokrytí ztrát dostává podnik příspěvek od města. Letos to je 105 milionů korun.