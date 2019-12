Žďárská MHD nasadí modernější autobusy, dopravce je přivezl z Německa

„Jedná se o čtyři zánovní vozidla Iveco Urbanway s rokem výroby 2016, která byla zakoupena v Německu. Nahrazena jimi budou současně využívaná vozidla vyrobená v letech 2000 až 2012,“ informoval ředitel firmy Zdar Richard Latislav. Autobusy podle jeho slov zajistí vysoký komfort jak cestujícím, tak i řidičům těchto vozů.



Smlouva uzavřená mezi dopravcem a městem definuje řadu podmínek, které musí přepravní společnost zajistit. Samozřejmostí už je požadavek na nízkopodlažní provedení autobusů, a to včetně vybavení plošinou pro vozíčkáře v prostoru u druhých dveří.

Hůře pohybliví lidé mohou navíc v autobusech využít dvanáct sedadel, která jsou bez podest, tedy dostupná přímo z nízké podlahy bez nutnosti překonávat jakýkoli schod.



„Novými autobusy jsem ještě nejela, ale určitě ocením jakékoli nižší sedačky. Mám nemocné kyčle a každý schod navíc je pro mě komplikací. Městskou dopravu využívám často, jinak bych se z okraje města k lékaři na poliklinice nebo na nákup do centra asi ani nedostala. Jenom by tedy linky mohly jezdit o něco častěji,“ přeje si Jaroslava V. ze Žďáru nad Sázavou.

Vozy mají klimatizaci a některé i kamerový systém u dveří

Ačkoli to nový desetiletý smluvní závazek nestanovuje, čtyři přírůstky do „stáje“ žďárské MHD mají rovněž klimatizaci. A dva z nich jsou vybaveny i kamerovým systémem, který umožní šoférům lépe sledovat, co se děje v prostoru výstupních dveří.

„Pokud se tato novinka osvědčí, rádi bychom obdobným systémem vybavili také ostatní vozidla,“ podotkl Richard Latislav.

Vedení města, z jehož kasy jde ročně na zajištění MHD zhruba devět milionů korun, změny vítá.

„Považuji je za pozitivní. Přinášejí vyšší komfort a standard služeb pro cestující, který odpovídá jednadvacátému století. Do budoucna je ještě určitě cílem zvýšit frekvenci spojů tak, aby byla MHD atraktivnější pro více obyvatel Žďáru a byla brána jako plnohodnotná alternativa k osobnímu autu. Je to ale otázka nemalých prostředků,“ zhodnotil žďárský starosta Martin Mrkos.



Podle něj městská doprava nyní funguje dobře a postupně se ubírá správným směrem. „Po změnách trasování, posílení spojů a zpřehlednění linek, které proběhly v minulých letech, se MHD ve Žďáře zkvalitnila,“ konstatoval Mrkos.

Jízdné bude možné zaplatit i klasickou bankovní kartou

V průběhu nadcházejícího roku se ještě veřejnost dočká změny při odbavení. Vozidla už mají být připravena na platbu jízdného bankovní kartou.

„Pokud cestující využívají stávající kartu dopravce, dobrou zprávou je také to, že tento způsob odbavení bude i v budoucnu zachován. Město ho neplánuje rušit ani v případě, kdy by došlo k integraci MHD do systému veřejné dopravy Vysočiny,“ uvedl Richard Latislav.

Žďárská MHD je tvořena devíti linkami. K prvnímu lednu 2020 bude provoz na nich zajišťovat celkem pět kmenových a dvě záložní vozidla. Všechna jsou nízkopodlažní a bezbariérová. Kromě zmíněných autobusů Iveco jde o dvě vozidla Mercedes-Benz Conecto a jeden autobus SOR NBG 12.

Cena jízdného se v následujícím roce měnit nebude, dospělí tedy i nadále uhradí čtrnáct korun, děti od šesti do patnácti let polovic. Zájemci si mohou pořídit i zvýhodněné jízdenky a kupony.