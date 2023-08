Pocit bezpečí klesá, Pelhřimov tak otevírá debatu o obnovení městské policie

Pelhřimov je největším městem na Vysočině, které svou městskou policii nemá. Zároveň je posledním z pětice okresních měst bez služeb strážníků. Jako jednu z variant řešení, jak dojem z bezpečnostní situace ve městě vylepšit, proto mnozí navrhují právě přítomnost městských strážníků.

„V Pelhřimově parkuje každý řidič, jak chce. Je to město rekordů. Chybí zde městská policie, aby to řešila. Státní nestíhá,“ napsal diskutující Daniel Handlovič.

Městskou policii by uvítal místostarosta Zdeněk Jaroš (TOP 09). „Trápí mě veřejný pořádek ve městě. Čím jsem starší, tím víc bych přítomnost strážníků uvítal,“ řekl.

Situace s pořádkem i s některými nepřizpůsobivými lidmi ve městě se podle něj v posledních letech zhoršila. „Máme poznatky, že ve Smetanových sadech se pohybuje problematická mládež. Demoluje náš majetek, ale i dětská hřiště. Ve městě je také spousta agenturních zaměstnanců, přibylo ubytoven. Ne vždy je jejich soužití bezproblémové,“ uvedl příklad Jaroš.

„Absence městské policie je zkrátka vidět. Státní policie s námi spolupracuje, ale nemůže být všude,“ dodal.

Efekt dvou nových zaměstnanců

Debata o vzniku městské police by se podle Jaroše mohla začít intenzivněji řešit v příštím roce. Do té doby si chce město vyhodnotit, jaký efekt bude mít práce dvou nových zaměstnanců odboru vnitřních věcí, kteří nově budou dohlížet na parkování, veřejný pořádek a preventivně komunikovat s mládeží.

„Je to novinka, kterou zavádíme. K jednomu zaměstnanci teď od srpna přibyl druhý úředník. Budou mít klouzavou pracovní dobu a podle našich požadavků se budou pohybovat po městě,“ poznamenal místostarosta.

Oba zaměstnanci jsou pracovně zařazeni na odboru vnitřních věcí městského úřadu na úseku veřejného pořádku a přestupkové agendy. „Při výkonu své práce budou mít na sobě viditelnou vizitku s fotografií, identifikačním číslem a dalšími údaji,“ připomněl vedoucí odboru vnitřních věcí Martin Šimsa.

Jak také zdůraznil, jedná se o úředníky a nejde o náhradu městské policie. „Mají tedy i jiné pravomoci než strážníci.“ Náplň jejich práce bude hlavně preventivní, ve smyslu upozornit a domluvit. Přesto i oni budou moci udělit blokovou pokutu.

„Budou chodit na frekventovaná místa ve městě, kde stále dochází k porušování zákazu stání a zastavení. Jako úředníci odboru přestupkové agendy a veřejného pořádku mohou tyto situace řešit v rámci objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla, případně dál v přestupkovém řízení. Preventivně budou chodit i do míst, kde dochází opakovaně k ničení městského majetku a následně to řešit ve spolupráci se státní policií,“ popsal vedoucí odboru vnitřních věcí náplň práce svých podřízených.

Městskou policii zrušili kvůli úsporám

Městskou policii v Pelhřimově už jednou měli. Vznikla v roce 1992, ale o čtyři roky později zanikla. Jako důvod uvádělo tehdejší vedení radnice snahu ušetřit peníze v obecním rozpočtu.

Pokud by v Pelhřimově mělo do budoucna vzniknout nové sídlo městských strážníků, nejednalo by se podle místostarosty Zdeňka Jaroše o velkou základnu. „Pokud by měla být městská policie v takovém rozsahu jako například v Havlíčkově Brodě, tak by to roční rozpočet zatížilo desítkami milionů korun. Klonili bychom se spíš k menšímu počtu strážníků. V rozpočtu by ta částka mohla být kolem tří až pěti milionů korun,“ zamyslel se.

Se vznikem městské policie nesouhlasí opoziční zastupitel Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov). „Dopad na rozpočet by byl mnohonásobně větší, než přínos jako takový. Dobře tu funguje spolupráce s republikovou policií. Město také každý rok posiluje kamerový systém. Případné drobné škody nám pokrývá pojistka. Podle mého je lepší platit pojistku než městskou policii s mnohamilionovým rozpočtem,“ konstatoval zastupitel.

Pelhřimov není jediný, kdo vede debaty o zřízení městské policie. Téma otevřeli před časem také v Humpolci.

Na Vysočině funguje jedenáct městských policií v nichž sloužilo ke konci roku 2021 na 197 strážníků. Kromě Jihlavy, Třebíče, Havlíčkova Brodu a Žďáru nad Sázavou mají své strážníky například v Moravských Budějovicích, Chotěboři, Světlé nad Sázavou, ale i v pětitisícové Telči.