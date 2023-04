Vzácný melanismus přebarvil bažinného kocoura v jihlavské zoo na černo

V expozici šelem si hraje i samička margaye Mládě margaye dosahuje dospělosti asi po dvanácti měsících. Tato samička se v jihlavské zoo narodila 7. prosince. Kdyby v jihlavské zoologické zahradě vyhlásili soutěž o nejroztomilejší mládě, pak malá samička margaye, jež se narodila 7. prosince, by se zcela jistě umístila na prvních příčkách. Mládě této malé kočkovité šelmy je nyní ve věku, kdy návštěvníky zaujme také svou hravostí, kterou předvádí v expozici šelem. Tam je v jednom výběhu společně se svou matkou. Margay je vzácný druh kočkovité šelmy z Jižní Ameriky. Na první pohled návštěvníky upoutají jeho velké výrazné oči, dlouhý ocas a rovněž krásná kresba kožešiny. Otcem kotěte je samec Yoro, který přišel do Jihlavy v roce 2010. Dlouhá léta byl však ve výběhu sám. Vhodnou partnerku se mu podařilo najít až v roce 2016. Jedenáctiletá samička Hervée pochází stejně jako samec z Francie. Oba jsou zkušení rodiče. „Společně u nás přivedli na svět už šest mláďat. Ta od nás následně odcházela například do Magdeburgu, Novosibirsku i do Košic,“ říká Simona Kubičková, vedoucí marketingu Zoo Jihlava. Kocourovi se daří i přes jeho handicap. Utrpěl úraz – přišel o jednu tlapku. „Nevadí mu to však ani v životě, ani v rozmnožování,“ dodává Kubičková. Margay obývá jihoamerické tropické deštné pralesy. Žije hlavně v korunách stromů, kde v noci loví ptáky a drobné savce včetně opic. Na zem téměř neslézá. Zajímavostí je, že margay spolu s levhartem obláčkovým se dokážou jako jediné kočky pohybovat po kmeni hlavou dolů. Mláďata dosahují dospělosti přibližně po dvanácti měsících. V zajetí se mohou tato zvířata dožít až dvaceti let.