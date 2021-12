Navzdory teplému počasí zahájily na Vysočině provoz první lyžařské areály

Již od 10. prosince si mohou lyžaři či snowboardisté užívat v areálu Čeřínek u obce Cejle na Jihlavsku, který v kraji otevřel jako vůbec první. O uplynulém víkendu jej pak následovaly například sjezdovky na Harusově kopci u Nového Města na Moravě nebo Šacberk u Jihlavy.

Provozovatelům těchto lyžařských center se povedlo vyrobit v několika mrazivých dnech v první půli prosince dostatek umělého sněhu, takže vrstva následně odolala i teplotám nad nulou, jež na Vysočinu minulý týden dorazily.

„Nějaké zásoby technického sněhu naštěstí máme, protože ten přírodní, co letos napadal, krátce potom zase roztál. Díky této zásobě se na svahu nyní dá lyžovat. Podmínky bych nazval určitě minimálně dobré. Hodně teď ale bude záležet na dalším vývoji počasí,“ vyjádřil se Karel Klapač, provozovatel sjezdovky na Harusově kopci, která zahájila provoz v sobotu.

Novoměstský skiareál, včetně kiosku, půjčovny sportovního vybavení nebo lyžařské školy, by měl fungovat také v dalších dnech a mezi svátky, aktuální provozní dobu lze sledovat na webu nebo Facebooku zařízení.

Čeřínek jezdí zatím jen na části sjezdovky

Ze solidní sněhové rezervy těží aktuálně rovněž skiareál Čeřínek, kde se úspěšně lyžuje již druhým týdnem. Brázdit svah lze zatím „pouze“ na čtyřsetmetrovém úseku, ovšem v jeho plné šíři. A dá se předpokládat, že brzy přibude i zbývající část sjezdovky.

„Moc nám toho k dosněžení nechybí, takže pokud bude alespoň trochu přát počasí a začne více mrznout, na Vánoce už podle mě pojedou oba vleky,“ pověděl za provozovatele Čeřínku Michal Hána.

Pokud budou i nadále vhodné podmínky, bude se podle jeho slov jezdit od rána do večera a v provozu samozřejmě budou i doprovodné služby, jako je půjčovna vybavení či občerstvení, aby si lidé sezonu maximálně užili.

Na Šacberk už se hlásí školní výpravy

V pátek 17. prosince odstartovala letošní sezona také v oblíbeném lyžařském areálu Šacberk. Dost sněhu tam měli vyrobeno již v neděli 12. prosince, také sjezdovka byla v tu dobu na nájezd zájemců už připravena.

„Nechali jsme to ale být, protože počasí v tom následujícím týdnu na lyžování prostě nebylo. A když zhodnotím současné podmínky, jsou naštěstí stále skvělé,“ popsal Pavel Havlíček, provozovatel Šacberku.

Jak to jen půjde, bude se podle něj také uměle dosněžovat, aby svah zůstal v co nejlepší kondici i na nadcházející vánoční prázdniny. Do dalších dní plánují na Šacberku standardní, a pokud možno ničím nepřerušený provoz.

„Máme tu už i v týdnu nahlášené nějaké školáky, zájem je, takže chceme lidem vyjít s možnostmi lyžování co nejvíce vstříc i ve všední dny,“ dodal Havlíček.

Zasněžování na řadě míst přerušilo oteplení

Provozovatelé sjezdovek, jimž se nepovedlo vyrobit dost technického sněhu, toužebně vyhlížejí meteorology avizované chladnější počasí a ideálně i sníh.

„K zasněžení sjezdovky mi chyběly tak tři čtyři dny, ale nevyšlo to. Kdyby mráz z první poloviny měsíce vydržel déle, měl bych základ a mohlo se už lyžovat,“ konstatoval Petr Chlubna ze skiareálu v Novém Jimramově na Novoměstsku. Na bílý svah se tam tak lyžaři do Vánoc nevydají, v další týdny se pak ukáže podle vývoje počasí.

Pomyslené brány se příznivcům lyžování neotevřou ani na sjezdovkách Luka nad Jihlavou a Křemešník na Pelhřimovsku. Tam věnovali v chladných dnech výrobě umělého sněhu maximální úsilí, snahu však nakonec narušilo oteplení.

„Bohužel jsme to nestihli, musíme ještě kus dosněžit. Momentálně čekáme na mráz, abychom pak mohli hned pokračovat v tom, co máme již připravené,“ informovala v pátek za oba areály provozovatelka Magda Vaňková.

Podmínky pro lyžování momentálně nejsou ani na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí. „Zásoby technického sněhu bohužel nemáme a ani jsme neměli šanci si je vytvořit. Na rozdíl od některých jiných částí Vysočiny u nás téměř nemrzlo,“ konstatoval Jiří Pálka ze skiareálu Fajtův kopec.