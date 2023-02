Na běžky míří do Žďárských vrchů tisíce lyžařů, letos nemají kde parkovat

„Tento rok je situace jiná. Nájemce pozemku, kde parkoviště zřizujeme, plochu zdiskoval (způsob podmítání půdy –⁠ pozn. red.), a proto je velmi nerovná. Upravit zde kousek pro parkování je prakticky nemožné,“ vysvětluje starosta Vlachovic Jan Petr s tím, že na místo se tak letos vejde maximálně 30 vozidel. „To je úplně zanedbatelné, za půl hodiny je plno. Ti, co jsou rozumní, zaparkují už v Novém Městě na velkém záchytném parkovišti,“ nabízí řešení.

Lyžaře proto starosta prostřednictvím obecního webu a Facebooku prosí o vstřícnost, aby se neopakovala situace z minulého víkendu, kdy se ve vsi motaly stovky motoristů. „Neparkujte na místech, kde překážíte, kde si nepřejí místní, kde na to není prostor. Obec se nenafoukne, letos nezvládneme pojmout tolik aut jako jindy,“ vyjádřil se Jan Petr.

Nápor na Vysočinu vznikl v období covidu

Ze situace ve Vlachovicích pochopitelně nemají radost ani sousední obce, kde se dá logicky očekávat zhoršení dopravy. Jediným smysluplným řešením je nechat auto na okraji Nového Města.

„Vyhrnutá jsou dvě záchytná parkoviště, která jsou využívána při velkých akcích ve Vysočina Areně. Je to luxusní parkování. Je potřeba, aby lidé nechali auta tam. Nahoru se dostanou na lyžích například kolem zásobníku sněhu na Vlachovice nebo kolem Radňovic a Jiříkovic. Jde o to, aby nekomplikovali život lidem v chráněné krajinné oblasti,“ vyzývá starosta Tří Studní Miloš Brabec, zároveň předseda mikroregionu.

Známá obec, kde žije stovka obyvatel, ale je tam řada penzionů a hotelů, má asfaltové parkoviště pro padesát aut. To pokryje zájem v pracovních dnech, ale víkendový nápor zdaleka nepohltí. Jiné místo pro špičkové dny, jichž je obvykle jen pár v roce, když se sejde počasí a sněhové podmínky, obec nemá.

„Je to nešvar posledních tří roků. Za covidu mohli lidé jen do přírody, tlak na Vysočinu byl najednou obrovský,“ pravil Brabec. Jako bývalý sportovec je rád, že lidé objevili běžkování. „Ale není možné, aby na hlavní silnici mezi Skleným a Třemi Studněmi stálo u krajnice 240 aut,“ připomíná situaci z minulého roku.

Farmáři povolily nervy a uvolnil pastvinu

Motoristé jsou dokonce schopní nechat auta na autobusové zastávce, kde si na nich pak často „pošmáknou“ policisté s bločky. Obsypané vozidly bývá také stoupání ve Skleném. Tam už začali po minulém víkendu jednat.

„Jen těžko jsme se dostávali do stájí. Musíme si udělat práci co nejdřív ráno, po desáté už jsme bez šance,“ popisuje soukromý zemědělec Jiří Kunc, který hospodaří naproti turistické základně, kde si běžkaři také zvykli parkovat.

„Už mi povolily nervy. Tím, že budeme nadávat, že si lyžaři parkují všude, se ale nic nezmění. Tak jsem udělal vstřícný krok a vyhrnul parkoviště na pastvině,“ zmínil Kunc.

Jde o plochu na horizontu nad Skleným, kde je odbočka na polní cestu. Vejde se tam ale jen několik desítek aut. A nesmí být obleva...

„Lidé se ale budou muset naučit, že není všechno zadarmo a přispívat, jako je běžné třeba v zahraničí,“ zmínil zemědělec, který je i sklenským zastupitelem.

Kuncovi by se líbilo, kdyby ze záchytných parkovišť jezdily třeba po hodině skibusy a vozily zájemce do horních vesnic. „Lidé už jsou tady hodně naštvaní, hlavně starousedlíci. Potřebujeme tady žít a fungovat,“ tvrdí zemědělec.

„Pokutovat umí každý, musíme spolupracovat“

Že je dlouhodobě nejhorší situace v centrální části Žďárských vrchů, uznává i David Štěpánek, ředitel destinační agentury Koruna Vysočiny, která sdružuje a propaguje Žďársko, Novoměstsko, Bystřicko a Nedvědicko. Turistům doporučuje zaměřit se i na jiná místa.

„Najeté stopy jsou i v okolí Velkého Dářka, Žďáru či Bystřice. Navíc třeba profil tras kolem Dářka je pro rodiny s dětmi mnohem vhodnější než kolem Tří Studní,“ reaguje David Štěpánek.

Koruna Vysočiny letos spustila web Bílá magistrála se souhrnnými informacemi pro běžkaře, kde se dají u jednotlivých okruhů v rozkliknuté mapce najít místa pro parkování a stravování. „Domluvené je parkování u hotelu Medlov, který je dostupný ve směru od Rokytna, auto se dá nechat i na náměstíčku ve Sněžném, odkud také vedou stopy,“ dává příklady Štěpánek.

Podle starosty Vlachovic nemá smysl situaci s dopravou řešit zákazy. „Pokutovat umí každý. Dokud nebudou vesnice spolupracovat a nebudou mít odstavná parkoviště, tak se to bude opakovat každý rok. Je to na starostech. Buď to udělají jako my (v minulých letech) a budou mít pokoj, nebo si budou stěžovat a posílat lyžaře jinam,“ tvrdí Jan Petr.

Někdy však ani vstřícné kroky nestačí. „Pořídili jsme dvě mobilní toalety na obecní parkoviště. A myslíte, že je lidé využívají? Chodí všude okolo,“ zmiňuje Miloš Brabec ze Tří Studní.