Nadšenci se snaží oživit Vysokou i v létě. Budují traily, kemp i bikepark

„Kopec Vysoká má obrovský potenciál, který je využitelný nejen v zimě. Mnoho možností nabízí i v létě a tomu bychom chtěli jít naproti. Cílem je vybudovat tu něco, co by mohlo rodinám s dětmi i příznivcům outdoorových aktivit sloužit celý rok,“ vysvětluje předseda TJ Lyžař Tomáš Kučera.

Nadšenec do lyžování a mnoha dalších adrenalinových sportů vede Lyžaře od loňského léta. Projekt na celoroční využití však s přáteli bere více soukromě. Založil „eseróčko“ Adventure Park Vysoká a neváhá do něho investovat i své peníze.

„Základem by zde měly být traily pro horská kola,“ zasní se Kučera. První s kamarády připravuje už od března, později by měly přibýt i další trasy.

„Začátek trati je vpravo vedle vleku, po pár metrech vás bude čekat malý přescesťák, po kterém bude klopenka do vysokého esíčka. Poté přijde naše northshore pasáž, která se stále rozrůstá víc, než jsme zpočátku plánovali,“ popisují tvůrci svým bikerským slovníkem část trasy na facebookovém profilu areálu.

Přípravy na minimálně dva až tři roky

Vysoká by se ale měla stát i základnou travního lyžování. Na vrcholu u chaty, kterou se pomalu daří rekonstruovat, vzniká kemp. Počítá se i s drobnějšími atrakcemi pro děti. Velkým snem je i dětský lanový park a bikepark.

„Spousta věcí je potřeba hlavně po administrativní a úřednické stránce doladit, ke všemu je potřeba spousta povolení a revizí. Je to běh na dlouhou trať, tipuji tak minimálně dva až tři roky,“ odhaduje Kučera.

Do stálého provozu se podařilo uvést turistickou chatu na kopci. Ta po mnoho desítek let sloužila jen jako zázemí pro zimní lyžování. Nyní je možné v ní nebo na terase posedět vždy odpoledne od pátku do neděle. Je možné dát si drobné občerstvení včetně třeba kávy či točeného piva.

Zároveň je možné v chatě či v jejím nejbližším okolí uspořádat nejrůznější akce či oslavy. Desítky lidí například na Vysokou přišly poslední dubnový večer na vůbec první pálení čarodějnic. Konat se tu budou i příměstské tábory. A právě dnes odpoledne se na Vysoké koná i dětské sportovní odpoledne.

Rychlejší rozvoj brzdí i spory s farmářem

Rychlejší rozvoj areálu však několik věcí brzdí. Jednou z nich jsou vztahy s farmářem Miroslavem Hrtúsem. Muž, na jehož popud soud zastavil i stavbu rozestavěného havlíčkobrodského obchvatu, vlastní pozemky v těsném sousedství sjezdovky. A dokonce část půdy přímo pod chatou.

Tomáš Kučera byl loni v létě optimistou a věřil v dohodu s farmářem. Po absolvování několika jednání však trochu vystřízlivěl. „Je to složité, na něčem se dohodnout prostě není možné, spory trvají,“ přiznává. Do podrobností zabředávat nechce.

Město Havlíčkův Brod, kterému patří lyžařský vlek, se s Hrtúsem soudilo o pozemek pod jeho vrchní částí. Farmář ho podle zástupců radnice od původního vlastníka získal neoprávněně i přes předkupní právo Brodu. Stejného názoru byl i soud, který Hrtúsovi nařídil část pozemku prodat městu. Proti rozhodnutí se farmář brání u dalších soudů.

Zároveň dva roky po sobě znemožňoval lyžařům využívat chatu na kopci. Vstupní dveře opakovaně zarovnával balíky slámy a siláže. Problém s pozemkem spolek řeší třeba v případě, že potřebuje opravit hromosvod nebo vyvézt jímku.

„Zima byla tragická, nevydělali jsme nic“

Další věcí, která se podepíše pod rychlost, jakou Adventure Park vzniká, je nedostatek peněz. Lyžaři si slibovali alespoň drobný zisk od zimní sezony. „Jenže s čím jsme do ní šli, s takovým stavem účtu jsme ji i skončili. Nevydělali jsme nic, zima byla tragická,“ říká Kučera.

Lyžovalo se jen asi měsíc do začátku února. Navíc střídání mrazů a oblev dvakrát spláchlo vyrobený technický sníh za desítky tisíc korun. Problémem byla hlavně spodní část sjezdovky.

„Chtěli bychom to alespoň částečně řešit koupí menšího vleku,“ říká Tomáš Kučera. Ten by lyžaře mohl vozit po louce v horní části sjezdovky. Původně tu býval pevný dětský vlek, ten však kdosi před lety ukradl. Vytahal ze země sloupky, naložil a odvezl. Viníka policie nenašla.